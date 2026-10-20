Bé 5 tuổi ù tai do ruồi chết và nhiều ấu trùng trong ống tai

Bé được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng ù tai trái nhiều, kèm theo mùi hôi ở tai xuất hiện trong những ngày gần đây. Qua nội soi, bác sĩ phát hiện một con ruồi chết cùng nhiều ấu trùng ruồi bên trong ống tai trái của trẻ.

Theo thông tin từ gia đình, tai trái của bé đã có mùi hôi trong một thời gian nhưng chưa được đưa đi khám. Đến một đêm, khi tình trạng ù tai trở nên khó chịu hơn, gia đình mới đưa trẻ đến bệnh viện. Tại đây, BS.CKI Phùng Quang Duy, chuyên khoa Tai Mũi Họng-Bệnh viện Quốc tế Becamex, tiến hành nội soi tai và phát hiện dị vật gồm một con ruồi chết cùng nhiều ấu trùng ruồi trong ống tai trái.

Bé được chỉ định nội soi lấy dị vật. Dù mới 5 tuổi, trẻ hợp tác tốt với bác sĩ, giúp thủ thuật được thực hiện dưới nội soi mà không cần gây mê.

Sau khi lấy ruồi chết và các ấu trùng ra khỏi ống tai, bác sĩ tiến hành vệ sinh tai cho trẻ. Tình trạng ù tai và mùi hôi sau đó hết. Kết quả kiểm tra ghi nhận ống tai ngoài còn viêm, nhưng màng nhĩ vẫn nguyên vẹn. Bé được kê thuốc điều trị viêm ống tai ngoài và hẹn tái khám.

Ruồi chết và nhiều ấu trùng ruồi được phát hiện trong ống tai trái của trẻ. Ảnh BSCC

Một số lưu ý giúp phòng tránh dị vật tai ở trẻ nhỏ

Theo BS.CKI Phùng Quang Duy, dị vật tai là tình trạng có thể gặp ở trẻ nhỏ. Trẻ có thể vô tình đưa các vật nhỏ vào tai khi vui chơi hoặc gặp tình huống côn trùng bò vào ống tai. Do trẻ nhỏ chưa thể diễn đạt đầy đủ cảm giác khó chịu, một số trường hợp chỉ được phát hiện khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

Để hạn chế nguy cơ dị vật tai và các vấn đề liên quan, phụ huynh cần lưu ý một số điều sau:

Không để trẻ đưa vật lạ vào tai, mũi, miệng. Đây là hành vi thường gặp khi trẻ khám phá môi trường xung quanh. Cha mẹ cần thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở trẻ không đưa các đồ vật nhỏ vào những vị trí này, đồng thời cất giữ các vật dễ gây nguy hiểm ngoài tầm với của trẻ.

Không ngoáy tai hoặc lấy ráy tai cho trẻ sai cách. Nhiều phụ huynh cho rằng ráy tai là chất bẩn cần được loại bỏ thường xuyên. Trên thực tế, ráy tai có vai trò bảo vệ ống tai, giúp giữ ẩm và góp phần ngăn bụi bẩn, côn trùng cùng một số tác nhân gây hại.

Việc ngoáy tai thường xuyên hoặc sử dụng dụng cụ không phù hợp có thể làm trầy xước ống tai, đẩy ráy tai vào sâu hơn và làm tăng nguy cơ viêm nhiễm. Vì vậy, phụ huynh không nên tự ý lấy ráy tai cho trẻ khi không cần thiết hoặc khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.

Tránh vệ sinh tai quá mức sau khi tắm. Khi nước vào tai, phần lớn có thể tự thoát ra ngoài. Phụ huynh chỉ cần dùng khăn mềm, khô lau nhẹ phần vành tai. Không nên đưa tăm bông hoặc các dụng cụ khác vào sâu trong ống tai vì có thể gây trầy xước, tổn thương hoặc đẩy dị vật vào sâu hơn.

Chú ý những dấu hiệu bất thường ở tai của trẻ. Do trẻ nhỏ có thể chưa biết cách mô tả triệu chứng, cha mẹ cần quan sát khi trẻ thường xuyên đưa tay dụi hoặc móc tai, quấy khóc bất thường, nghe kém, đau tai, ù tai, tai có mùi hôi hoặc chảy dịch. Những biểu hiện này có thể liên quan đến dị vật trong tai, viêm tai hoặc các bệnh lý khác cần được thăm khám.

BS.CKI Phùng Quang Duy, chuyên khoa Tai Mũi Họng thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: QD.

Nghi ngờ côn trùng chui vào tai, cha mẹ cần làm gì?

Theo BS. Phùng Quang Duy, khi nghi ngờ có côn trùng hoặc dị vật trong tai trẻ, phụ huynh không nên tự dùng nhíp, tăm bông hay các dụng cụ khác để gắp. Việc thao tác không đúng cách có thể đẩy dị vật vào sâu hơn, làm tổn thương ống tai hoặc màng nhĩ.

Nếu côn trùng còn sống, sự cử động của chúng trong ống tai có thể khiến trẻ đau đớn, hoảng sợ và khó hợp tác. Việc cố gắng lấy côn trùng ra khi không quan sát rõ còn có thể gây trầy xước, chảy máu ống tai, thậm chí làm tổn thương màng nhĩ.

Cách xử trí phù hợp là đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được kiểm tra và lấy dị vật an toàn. Bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp xử trí dựa trên loại dị vật, vị trí mắc kẹt cũng như tình trạng ống tai và màng nhĩ của trẻ.

"Đặc biệt, phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ có biểu hiện hôi tai kéo dài, đau tai hoặc ù tai, ngay cả khi trẻ chưa than phiền nhiều. Những dấu hiệu này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không chỉ do côn trùng hoặc dị vật trong tai. Việc thăm khám sớm giúp xác định nguyên nhân, điều trị kịp thời và hạn chế nguy cơ biến chứng" BS. Phùng Quang Duy nhấn mạnh.