Người gieo sinh kế trên sông

Hơn 20 lồng cá được anh Ban Văn Hình nuôi trên lòng hồ thuỷ điện Nà Hang.

Vượt khó nuôi cá lồng

Giữa mênh mang sóng nước của Hồ thủy điện Na Hang, những lồng cá của gia đình anh Ban Văn Hình ngày ngày được chăm sóc, theo dõi cẩn thận. Với anh, đây không chỉ là thành quả của quá trình lao động mà còn là kết tinh của ý chí vượt khó, quyết tâm tìm hướng làm giàu từ lợi thế sẵn có của địa phương.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê gắn bó với sản xuất nông nghiệp, anh Hình luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế gia đình. Nhận thấy mặt nước lòng hồ rộng lớn có điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản, anh chủ động tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm, từng bước hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp. Năm 2017, sau khi được các ngành chức năng hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi cá lồng, anh Hình đã đầu tư nuôi thử nghiệm 2 lồng cá trắm, cá chép. Những tưởng ban đầu đã thu hái được quả ngọt, nhưng sóng gió ập đến năm 2018, mưa lớn gây lũ, cuốn trôi toàn bộ nhà bè và cá nuôi, khiến gia đình anh thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng. Bao công sức, vốn liếng đầu tư gần như mất trắng. Với người mới bắt đầu khởi nghiệp, đây là tổn thất lớn, nhưng cũng giúp anh nhận ra những rủi ro đặc thù khi phát triển kinh tế trên lòng hồ.

Không chùn bước, năm 2019, anh tiếp tục đầu tư xây dựng lại nhà bè, mở rộng quy mô nuôi cá, chuyển sang các loại cá bống và cá lăng chấm. Đây là những loại cá có yêu cầu kỹ thuật chăm sóc cao, tốc độ sinh trưởng chậm, đòi hỏi người nuôi phải kiên trì và nắm vững đặc điểm môi trường sống.

Từ hơn 10 lồng cá trong giai đoạn khôi phục sản xuất, đến nay gia đình anh đã phát triển lên hơn 20 lồng, mỗi lồng thả khoảng 500 con cá giống. Quy mô nuôi được mở rộng từng bước, gắn với quá trình tích lũy kinh nghiệm và chủ động thích ứng với điều kiện thực tế của lòng hồ.

Chia sẻ về nghề nuôi cá, anh Hình cho biết, khó khăn nhất là việc theo dõi mực nước và di chuyển lồng cá vào thời điểm từ tháng 3 đến tháng 9 hằng năm, khi mực nước lòng hồ có xu hướng hạ thấp. Để bảo đảm điều kiện sinh trưởng cho cá, người nuôi phải chuyển lồng đến khu vực nước sâu hơn. Tuy nhiên, dưới lòng hồ có nhiều đá ngầm, địa hình phức tạp, nếu không thông thạo luồng nước, lưới lồng có thể bị rách, khiến cá thất thoát và gây thiệt hại kinh tế.

Bởi vậy, bên cạnh việc chăm sóc đàn cá, anh luôn chú trọng tìm hiểu địa hình, theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước để chủ động trong quá trình sản xuất. Những kinh nghiệm tích lũy qua từng mùa nước giúp anh từng bước nâng cao khả năng quản lý, hạn chế rủi ro và bảo vệ thành quả lao động.

Với quyết tâm theo đuổi mô hình đã lựa chọn, anh Hình kỳ vọng nghề nuôi cá lồng sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Anh Ban Văn Hình, thôn Thượng Tân, xã Minh Ngọc.

Mở hướng du lịch trải nghiệm

Không chỉ dừng lại ở nuôi trồng thủy sản, anh Ban Văn Hình còn nhìn thấy tiềm năng phát triển du lịch từ cảnh quan thiên nhiên của lòng hồ thủy điện Na Hang. Mặt nước xanh trong, những dãy núi nối tiếp nhau cùng không gian yên bình của vùng hồ là lợi thế để phát triển các hoạt động tham quan, khám phá và trải nghiệm thiên nhiên.

Năm 2017, anh cùng 7 thành viên thành lập Hợp tác xã Dịch vụ nông lâm nghiệp tổng hợp Trung Hiếu, với nguồn vốn huy động 700 triệu đồng, hướng đến phát triển các hoạt động dịch vụ và du lịch trải nghiệm trên lòng hồ thủy điện Na Hang. Đây là bước đi thể hiện tư duy chủ động đổi mới, chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang tổ chức hoạt động kinh tế theo hướng liên kết, tập hợp các thành viên cùng góp vốn, góp sức để mở rộng cơ hội phát triển. Việc kết hợp nuôi cá lồng với du lịch trải nghiệm mở ra hướng khai thác đa dạng hơn tiềm năng lòng hồ. Những lồng cá không chỉ phục vụ hoạt động nuôi trồng thủy sản mà còn có thể trở thành một phần trong trải nghiệm tìm hiểu nghề nuôi cá của người dân vùng hồ. Cùng với đó, cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị nơi đây tạo điều kiện để xây dựng các hoạt động tham quan, khám phá phù hợp với đặc điểm địa phương.

Do được chăm sóc đúng các quy trình kỹ thuật, đàn cá của anh Ban Văn Hình sinh trưởng tốt.

Hướng đi này cũng đặt ra yêu cầu phải tổ chức sản xuất, kinh doanh bài bản, chú trọng chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn cho du khách và giữ gìn môi trường sinh thái. Bởi phát triển kinh tế trên lòng hồ không chỉ là khai thác lợi thế trước mắt mà còn cần gắn với bảo vệ nguồn nước, cảnh quan và nguồn lợi thủy sản để duy trì sinh kế lâu dài.

Với mong muốn hoàn thiện mô hình, năm 2027, anh Hình dự kiến xây dựng các cơ sở homestay tại thôn Thượng Tân, kết hợp dịch vụ lưu trú với du lịch trải nghiệm trên lòng hồ. Nếu được triển khai hiệu quả, đây sẽ là bước phát triển tiếp theo, giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo thêm cơ hội phát triển dịch vụ và tăng khả năng kết nối các hoạt động kinh tế tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Ngọc, cho biết: Đảng viên Ban Văn Hình là người có tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình, mạnh dạn tìm tòi, lựa chọn hướng sản xuất phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Từ mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Na Hang đến định hướng kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm đã thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong lao động, sản xuất, chủ động vượt khó để vươn lên. Đây là hướng làm kinh tế có ý nghĩa thực tiễn, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng lòng hồ, tạo thêm sinh kế và lan tỏa tinh thần thi đua phát triển kinh tế trong Nhân dân. Với ý chí không sợ khó, không sợ khổ, quyết tâm vươn lên phát triển kinh tế gia đình, đảng viên Ban Văn Hình xứng đáng là tấm gương sáng cho mọi người noi theo và học tập.