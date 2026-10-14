Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 14/10/2026

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

1. Việt Nam - Hoa Kỳ hướng tới giai đoạn hợp tác kinh tế chất lượng cao: Ngày 14/10, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 9 và hội thảo về thị trường Hoa Kỳ 2026 được tổ chức tại Hà Nội, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư song phương. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, 9 tháng năm 2026, Việt Nam tăng trưởng 9,01%, thu hút hơn 50 tỷ USD vốn FDI đăng ký, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ USD. Hợp tác hai nước ưu tiên bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và chuỗi cung ứng bền vững. Các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp Việt minh bạch xuất xứ, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và tăng giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường Hoa Kỳ.

2. Khắc phục gần 10.000 vị trí bất cập về đèn tín hiệu, biển báo giao thông: Cục Đường bộ Việt Nam ghi nhận hơn 11.500 vị trí bất cập về đèn tín hiệu và biển báo giao thông trên cả nước, trong đó đã khắc phục hơn 9.000 vị trí. Cụ thể, 860 vị trí đèn tín hiệu và gần 9.000 vị trí biển báo đã được xử lý. Công tác khắc phục gặp khó khăn do kinh phí bảo trì đường bộ chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu; hơn 15.000 km quốc lộ quá hạn sửa chữa định kỳ. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát, ưu tiên vị trí nguy cơ mất an toàn và nghiên cứu ứng dụng AI trong điều hành giao thông.

3. Khai mạc Triển lãm quốc tế công nghiệp ngành dệt và may tại Việt Nam: Triển lãm VTG 2026 khai mạc ngày 14/10 tại TP Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 400 thương hiệu quốc tế với 610 gian hàng, giới thiệu máy móc, thiết bị và giải pháp cho ngành dệt may, da giày. Diễn ra đến ngày 17/10, triển lãm tổ chức các hội thảo về chuỗi cung ứng thông minh, sản xuất xanh và tiêu chuẩn quốc tế. Trong bối cảnh xuất khẩu tăng trưởng, doanh nghiệp được khuyến nghị đầu tư tự động hóa, nâng cao chất lượng, kiểm soát quy trình và ứng dụng công nghệ nhằm tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu thị trường toàn cầu.

Khách tham quan các thiết bị được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

4. Phát triển nông nghiệp giá trị cao, bảo đảm sinh kế cho nông dân: Hà Nội sẽ chuyển mạnh sang phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, nâng cao giá trị sản xuất và gắn đô thị hóa với bảo đảm sinh kế lâu dài cho nông dân. Tại Hội nghị đối thoại với nông dân Thủ đô ngày 14/10, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu tháo gỡ khó khăn về đất đai, hạ tầng, vốn, việc làm và tiêu thụ nông sản. Thành phố dự kiến đầu tư 23 công trình thủy lợi, bổ sung 300 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2026–2030, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đào tạo nghề và kết nối thị trường.

5. Cần thống nhất chính sách thuế VAT, gỡ khó cho doanh nghiệp ngành gỗ: Tại hội thảo ngày 14/10, các doanh nghiệp ngành gỗ kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về thuế VAT đối với gỗ nguyên liệu và gỗ sơ chế, do cách phân loại và hướng dẫn áp dụng chưa thống nhất. Một số doanh nghiệp gặp khó khi hoàn thuế đã nộp tại khâu nhập khẩu, bổ sung hồ sơ nguồn gốc, khiến hàng tồn tại cảng, phát sinh chi phí và ảnh hưởng dòng tiền. HAWA đề nghị làm rõ tiêu chí phân loại, thống nhất hướng dẫn giữa cơ quan thuế, hải quan và ngành nông nghiệp. Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết sẽ ban hành hướng dẫn chung và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vấn đề vượt thẩm quyền.

6. Phú Thọ quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% năm 2026: Phú Thọ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% năm 2026, phấn đấu tăng 13,5% trong quý IV. Trong 9 tháng, thu ngân sách nhà nước đạt 48.002 tỷ đồng, bằng 82,7% dự toán; vốn FDI thu hút hơn 2,4 tỷ USD, gấp 2,1 lần cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 12.098 tỷ đồng, bằng 61,7% kế hoạch. Tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

7. Đà Nẵng gỡ vướng mắc, khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng: Trong 9 tháng năm 2026, GRDP Đà Nẵng tăng 10,31%, xếp thứ 9/34 địa phương. Tuy nhiên, 13/20 ngành kinh tế cấp I chưa đạt kịch bản tăng trưởng, sức tiêu thụ yếu, giải phóng mặt bằng còn vướng mắc. Tại cuộc họp ngày 14/10, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu thành phố tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu tăng trưởng GRDP quý IV từ 12,8% đến 13,6%, đưa mức tăng cả năm lên 11-11,22%. Thành phố đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trước ngày 31/1/2027, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn và thị trường, đẩy nhanh các dự án trọng điểm. Đồng thời, Đà Nẵng hoàn thiện quy hoạch, triển khai Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, thu hút đầu tư vào vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số, tạo nền tảng tăng trưởng giai đoạn 2027-2030.

8. Quảng Trị họp bàn đẩy nhanh tiến độ cảng Hòn La: Ngày 14/10, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án Bến cảng tổng hợp quốc tế Hòn La, nâng cấp luồng hàng hải và hoàn thiện hạ tầng kết nối. Giai đoạn 1 đã hoàn thành cầu cảng số 1 và 2, hiện tiếp nhận tàu đến 10.000 DWT. Dự án có tổng vốn đầu tư 2.299 tỷ đồng, quy mô 4 bến, công suất dự kiến 6 triệu tấn hàng/năm khi hoàn thành. Tỉnh đồng thời rà soát dự án chậm tiến độ, phát triển logistics và thu hút nhà đầu tư có năng lực.

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

9. Giảm 6 phiên liên tiếp, VN-Index lùi sát mốc 1.700 điểm: Thị trường chứng khoán tiếp tục giảm điểm trong phiên 14/10, đánh dấu phiên giảm thứ 6 liên tiếp của VN-Index. Áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu Vingroup trong phiên chiều khiến chỉ số mất gần 15 điểm, lùi về 1.704,87 điểm. Thanh khoản trên sàn HOSE đạt gần 14.000 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 14,55 điểm xuống 1.704,87 điểm. Áp lực bán tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã VIC, VHM, VPL và VRE.

10. Phú Thọ thông qua danh mục 87 dự án cần thu hồi: Ngày 14/10, HĐND tỉnh Phú Thọ thông qua danh mục 87 dự án cần thu hồi đất, với tổng diện tích dự kiến 708,81 ha; đồng thời điều chỉnh tên gọi, diện tích 12 dự án với tổng diện tích 18,42 ha. Các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, công nghiệp, nhà ở, thủy lợi, điện lực và công trình công cộng. Đáng chú ý có hạ tầng Cụm công nghiệp Phú Mỹ 1 rộng 75 ha, cầu Sông Lô mới rộng 18,59 ha. Việc thu hồi đất phải bảo đảm đúng trình tự pháp luật, công khai, minh bạch và quyền lợi người dân.