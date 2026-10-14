Hội Doanh nhân Sài Gòn vinh danh hơn 120 gương mặt tiêu biểu: Kiến tạo thương hiệu, lan tỏa giá trị nhân văn

Sự kiện là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực bền bỉ trong điều hành, kiến tạo giá trị thương hiệu và thực thi trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân thành phố.

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 không chỉ là dịp nhìn lại những bước tiến trên thương trường mà còn là cơ hội để tôn vinh vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân trong giải quyết việc làm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế – xã hội đất nước.

Chương trình năm nay do Hội Doanh nhân Sài Gòn TP.HCM tổ chức đã tiếp cận đa chiều hành trình của người làm kinh doanh: từ bản lĩnh quản trị, năng lực kiến tạo thương hiệu đến trách nhiệm cộng đồng và sự bền bỉ qua từng giai đoạn phát triển.

Bốn danh hiệu ý nghĩa được trao gồm: “Doanh nhân – Người truyền lửa 2026”, “Doanh nhân – Kiến tạo Thương hiệu 2026”, “Doanh nhân – Nét đẹp từ tâm 2026” và “Doanh nhân – 20, 30, 40 năm”.

Hơn 120 Doanh nhân được tôn vinh với các giải thưởng cao quý là nguồn động viên lớn cho các doanh nhân. Ảnh PN

Khẳng định bản lĩnh dẫn dắt và tầm nhìn chiến lược

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng đòi hỏi doanh nghiệp phải đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và củng cố niềm tin thị trường, vai trò của người đứng đầu không chỉ thể hiện ở kết quả kinh doanh mà còn ở khả năng xác lập tầm nhìn, xây dựng đội ngũ và duy trì năng lực phát triển dài hạn.

Với danh hiệu “Doanh nhân – Người truyền lửa 2026”, Hội Doanh Nhân Sài Gòn TP.HCM đã vinh danh 22 doanh nhân, nhà quản lý, nhà khoa học và chuyên gia tiêu biểu. Danh hiệu hướng đến những cá nhân có khả năng truyền cảm hứng, tạo dựng niềm tin và thúc đẩy tập thể cùng hướng đến mục tiêu chung.

"Danh hiệu không chỉ đo đếm bằng quy mô hay kết quả kinh tế đơn thuần, mà hướng đến quá trình cống hiến của mỗi cá nhân đối với đội ngũ, đối tác và cộng đồng. Dấu ấn của người doanh nhân nằm ở khả năng truyền cảm hứng, xây dựng niềm tin và đồng hành cùng tập thể vượt qua thách thức để hướng tới tương lai bền vững".Ông Lê Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định & Tôn vinh.

Ông Lê Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dicera, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định và Tôn vinh, Phó Chủ tịch Hội Doanh Nhân Sài Gòn TP.HCM là đơn vị Tài trợ chính cho sự kiện. Ảnh: PN

Theo đó, các tiêu chí đánh giá tập trung vào tầm nhìn chiến lược, năng lực đổi mới và thích ứng, khả năng phát triển đội ngũ, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, cũng như năng lực kết nối và lan tỏa tri thức trong cộng đồng.

Ở giải thưởng khác, danh hiệu “Doanh nhân – Kiến tạo Thương hiệu 2026” được trao cho 42 doanh nhân có vai trò trong xây dựng uy tín và giá trị doanh nghiệp. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình tạo dựng thương hiệu, duy trì chất lượng và củng cố niềm tin của khách hàng, đối tác.

Bà Mã Đào Ngọc Bích, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định và Tôn vinh danh hiệu, Phó Chủ tịch Hội Doanh Nhân Sài Gòn TP.HCM cho rằng, một thương hiệu được thị trường ghi nhận là kết quả của quá trình dài, đòi hỏi doanh nghiệp kiên trì duy trì chất lượng, giữ chữ tín và xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Việc xét chọn không chỉ căn cứ vào kết quả kinh doanh tại một thời điểm mà còn xem xét năng lực quản trị, uy tín và vị thế thương hiệu, tinh thần đổi mới sáng tạo cùng trách nhiệm đối với người lao động và xã hội.

Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn TP.HCM cho biết, các tiêu chí được xây dựng theo hướng có thể kiểm chứng bằng kết quả và minh chứng cụ thể, nhằm bảo đảm danh hiệu phản ánh đúng nỗ lực và giá trị mà doanh nhân, doanh nghiệp đã tạo dựng.

Từ góc độ phát triển kinh tế, việc xây dựng thương hiệu và phát huy năng lực lãnh đạo có mối liên hệ chặt chẽ. Thương hiệu không chỉ là tên gọi hay hình ảnh nhận diện mà còn được hình thành từ chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị, uy tín trong kinh doanh và cách doanh nghiệp thực hiện cam kết với thị trường. Những yếu tố này góp phần nâng cao sức cạnh tranh của từng doanh nghiệp, đồng thời củng cố hình ảnh cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM.

Lan tỏa trách nhiệm xã hội từ những đóng góp bền bỉ

Bên cạnh các thành quả kinh doanh, chương trình dành sự ghi nhận cho hơn 60 doanh nhân thông qua danh hiệu “Doanh nhân – Nét đẹp từ tâm 2026”. Điểm nhấn của danh hiệu là những đóng góp mang giá trị nhân văn, từ chăm lo người lao động, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến đồng hành cùng các hoạt động giáo dục, y tế, thiện nguyện và hỗ trợ cộng đồng.

60 Doanh nhân nhận giải thưởng "Doanh Nhân - Nét đẹp từ tâm 2026" vì những đóng góp cho xã hội. Ảnh: P.N

Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ đánh giá: “Thành công của một doanh nhân không chỉ được đo bằng quy mô doanh nghiệp hay những kết quả đạt được trên thương trường, mà còn được nhìn nhận qua những giá trị mà người doanh nhân để lại cho cộng đồng.

“Nét đẹp từ tâm” là sự ghi nhận đối với những doanh nhân biết sẻ chia, biết cho đi và luôn ý thức rằng sự phát triển của doanh nghiệp cần gắn với trách nhiệm đối với con người và xã hội. Hội mong muốn thông qua danh hiệu này lan tỏa một cách sống đẹp, một tinh thần kinh doanh có trách nhiệm và những câu chuyện tử tế trong cộng đồng doanh nhân TP.HCM.”

Bà Ngọc Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội đồng Thẩm định và Tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân – Nét đẹp từ tâm 2026”, cho biết Hội đồng chú trọng tính xác thực, chiều sâu và sự bền vững của các hoạt động đóng góp. Việc đánh giá không đặt nặng số lượng chương trình hay giá trị vật chất mà quan tâm đến tinh thần tự nguyện, sự gắn bó lâu dài và tác động thực tế đối với cộng đồng.

Trong hoạt động doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội ngày càng thể hiện ở nhiều phương diện, từ bảo đảm quyền lợi người lao động, xây dựng môi trường làm việc đến chia sẻ nguồn lực với những nhóm yếu thế. Khi được thực hiện bằng cam kết dài hạn, những hoạt động này góp phần tạo dựng niềm tin, củng cố văn hóa doanh nghiệp và tăng cường mối liên kết giữa doanh nghiệp với cộng đồng.

Ngoài ra, chương trình còn tôn vinh 12 doanh nhân có chặng đường 20, 30 hoặc 40 năm gắn bó với hoạt động điều hành và phát triển doanh nghiệp. Sự ghi nhận này nhấn mạnh giá trị của kinh nghiệm quản trị, khả năng duy trì hoạt động qua nhiều giai đoạn và tinh thần kiên định trước những thay đổi của thị trường.

Theo ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, quá trình phát triển doanh nghiệp qua nhiều thập kỷ là thành quả của cả tập thể, trong đó người đứng đầu giữ vai trò quan trọng khi doanh nghiệp đối mặt với khủng hoảng, chuyển đổi hoặc thay đổi chiến lược.

Những doanh nhân có nhiều năm điều hành không chỉ tích lũy kinh nghiệm kinh doanh mà còn góp phần xây dựng đội ngũ kế thừa, duy trì uy tín và tạo nền tảng cho sự phát triển tiếp theo của doanh nghiệp.

Với hơn 1.200 hội viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực, Hội Doanh nhân Sài Gòn TP.HCM xác định xây dựng cộng đồng doanh nhân vững mạnh không chỉ dựa trên năng lực kinh doanh mà còn cần được vun đắp bằng tri thức, văn hóa và trách nhiệm xã hội.