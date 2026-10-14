Gắn kết hội viên, phát huy sức mạnh nông dân

Khi nông dân cùng làm một nghề

Xã Tả Lèng có tiềm năng phát triển cây ăn quả ôn đới nhờ điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp. Toàn xã có hơn 100ha lê, trong đó khoảng 90ha đang trong giai đoạn cho thu hoạch. Với lợi thế này, việc liên kết những hộ cùng trồng lê có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện để hội viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong chăm sóc, nâng cao chất lượng sản phẩm và tìm kiếm đầu ra ổn định.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp “Trồng, chăm sóc và phát triển cây lê” tại bản Sử Thàng (xã Tả Lèng) được thành lập nhằm tập hợp những hội viên có chung ngành nghề, cùng mục tiêu phát triển sản xuất. Không chỉ là nơi trao đổi kinh nghiệm canh tác, tổ hội còn hướng tới xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các thành viên, phát huy vai trò chủ động của nông dân trong tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế gia đình.

Hoạt động theo nguyên tắc “5 tự, 5 cùng”, tổ hội tạo điều kiện để hội viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, vốn và tìm kiếm đầu ra sản phẩm. Qua đó, cùng tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết, hợp tác, nâng hiệu quả kinh tế.

Đồng chí Giàng A Chư - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tả Lèng cho biết: Việc xây dựng tổ hội nghề nghiệp được Hội gắn với nhu cầu thực tế của hội viên. Khi những hộ cùng sản xuất một loại cây trồng được tập hợp, việc trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và sử dụng nguồn lực thuận lợi hơn. Qua đó, hoạt động Hội ngày càng sát với nhu cầu sản xuất, tạo sự gắn kết giữa hội viên và thúc đẩy phát triển kinh tế tại cơ sở.

Thời gian qua, các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh từng bước khẳng định vai trò trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức hội, tập hợp hội viên theo ngành nghề và nhu cầu sản xuất. Các mô hình ngày càng đa dạng, gắn với lợi thế của từng địa phương như: Tổ hội nghề nghiệp phát triển măng tre Bát độ tại xã Mường Kim; trồng dâu, nuôi tằm tại Bình Lư; sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại Tân Uyên. Thông qua liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng khoa học kỹ thuật, các chi, tổ hội góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa và cải thiện thu nhập cho hội viên nông dân.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả thu hút tập hợp hội viên

Đổi mới phương thức tập hợp, nâng cao chất lượng hội viên là một trong những nhiệm vụ được Hội Nông dân tỉnh xác định trong nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng với củng cố tổ chức, các cấp Hội chú trọng tạo nguồn lực để hội viên phát triển kinh tế. Quỹ Hỗ trợ nông dân là một trong những kênh hỗ trợ quan trọng, gắn nguồn vốn với các dự án sản xuất cụ thể, tạo điều kiện để hội viên đầu tư giống, vật tư, cơ sở phục vụ sản xuất và phát triển những mô hình phù hợp với lợi thế địa phương.

Đồng chí Lò Minh Hiếu - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Phát triển chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp là giải pháp quan trọng để đổi mới phương thức tập hợp nông dân. Hội hướng tới tập hợp hội viên trên cơ sở cùng ngành nghề, cùng nhu cầu, lợi ích; hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và liên kết sản xuất. Qua đó, giúp hội viên nâng cao hiệu quả sản xuất, từng bước hình thành những mô hình kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 67.200 hội viên, sinh hoạt tại 614 chi hội; tổ chức Hội tại 38 xã, phường sau sắp xếp được củng cố, kiện toàn. Năm 2026, các cấp Hội thành lập mới 18 chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số lên 30 chi hội và 36 tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Cùng với đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục tạo động lực để hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình kinh tế. Toàn tỉnh có trên 6.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.Từ những hộ nông dân cùng làm một nghề đến hình thành các tổ chức nghề nghiệp; từ sản xuất riêng lẻ đến liên kết sản xuất, các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp đang mở thêm hướng đổi mới hoạt động Hội ở cơ sở. Khi lợi ích kinh tế gắn với sự hợp tác, hội viên có thêm động lực tham gia tổ chức Hội, cùng nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị nông sản.Đây cũng là hướng để Hội Nông dân đồng hành sát hơn với nhu cầu của hội viên, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Lai Châu theo hướng xanh, nhanh, bền vững.