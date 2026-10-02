Người cán bộ tiêu biểu

Thiếu tá Nguyễn Anh Quyền bộc bạch: Đối với tôi, sự an toàn, bình yên, hạnh phúc của Nhân dân cũng chính là phần thưởng cao quý của những người Cảnh sát PCCC và CNCH. Nhịp đập trái tim của người chiến sĩ Công an nhân dân luôn hướng tới lý tưởng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Anh Quyền thiết kế slide trình chiếuvề nội dung huấn luyện

Trong suốt quá trình công tác, những ký ức tại hiện trường các vụ hỏa hoạn luôn nhắc nhở Thiếu tá Quyền về sự khốc liệt của nghề. Đơn cử là vụ cháy quán karaoke ngày 6/11/2014 tại phường Đông Kinh, dù nỗ lực cùng đồng đội lăn xả trong khói độc mịt mù để giải cứu thành công nhiều người mắc kẹt, nhưng sự ra đi của 4 nạn nhân hôm ấy vẫn khiến người cán bộ trẻ trăn trở. Từ sự kiện đó, Thiếu tá Quyền nhận ra: Lực lượng chuyên nghiệp nỗ lực chữa cháy là chưa đủ, người dân cần được trang bị kỹ năng, kiến thức để tự cứu lấy mình trong khoảng thời gian vàng trước khi lực lượng chức năng tiếp cận.

Từ đó, Thiếu tá Quyền dồn tâm huyết vào công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC. Để tránh truyền tải nội dung lý thuyết khô khan, đồng chí đã nghiên cứu, thiết kế các bài giảng trực quan, dễ hiểu, gắn liền với các tình huống thực tế về thoát nạn, chống đuối nước và sơ cấp cứu. Từ năm 2024 đến nay, đồng chí đã trực tiếp đứng lớp tuyên truyền cho hơn 10.000 người, đồng thời tham mưu tổ chức trên 50 lớp huấn luyện nghiệp vụ cho gần 1.700 học viên. Ngoài ra, những chương trình trải nghiệm như “Em là lính cứu hỏa” hay “Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH” do đồng chí tham mưu tổ chức đã thu hút hàng nghìn lượt người tham gia mỗi năm.

Cùng đó, đồng chí cũng tiên phong tham mưu xây dựng mã QR tích hợp video, tài liệu hướng dẫn an toàn PCCC, thu hút hơn 20.000 lượt quét và khai thác. Giai đoạn cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, đồng chí đã trực tiếp triển khai chiến dịch chuyển đổi số, hướng dẫn gần 3.300 cơ sở cập nhật thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, phục vụ đắc lực cho việc vận hành Trung tâm Thông tin chỉ huy PCCC và CNCH Lạng Sơn. Đặc biệt, việc vận động trên 42.000 hộ gia đình cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” đã đưa Lạng Sơn trở thành một trong những địa phương có tỷ lệ sử dụng cao nhất cả nước. Mô hình Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC và CNCH cũng được đồng chí tham mưu thành lập, bắt đầu từ phường Đông Kinh và đang tiếp tục lan tỏa ra 11 xã, phường khác.

Đại tá Bùi Huy Khánh, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: Thiếu tá Nguyễn Anh Quyền là cán bộ có chuyên môn, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc và có nhiều sáng kiến phục vụ hiệu quả cho công tác PCCC.

Ghi nhận những đóng góp đó, từ năm 2017 đến nay, Thiếu tá Nguyễn Anh Quyền đã vinh dự được trao tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba; 2 lần được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai, thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”...