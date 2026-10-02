Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, đánh giá một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2026-2027

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Văn phòng UBND tỉnh…

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay, 34/34 địa phương trên cả nước đã thực hiện và hoàn thành sắp xếp mạng lưới trường lớp, hoạt động giáo dục không bị gián đoạn. Số cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp giảm từ 37.530 xuống còn 18.555 cơ sở (cắt giảm được 18.975 đầu mối, tương ứng giảm 50,6%). Sau sắp xếp, toàn hệ thống đã hình thành 13.518 trường (72,9%) tổ chức theo mô hình đa cơ sở, đồng thời hình thành 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học…

Song song với việc tổ chức lại mạng lưới, ngành Giáo dục cũng đã tinh gọn đội ngũ quản lý, bổ sung nhân lực trực tiếp giảng dạy. Số lượng cán bộ quản lý giảm 33.870 người (có 21.009 người được bố trí làm giáo viên, 479 người chuyển công tác khác, 3.559 người nghỉ chế độ và hiện có 8.823 người đang trong quá trình thực hiện phương án bố trí theo báo cáo từ các địa phương). Toàn quốc hiện có 1.081.727 giáo viên so với tổng nhu cầu là 1.190.224 người; nhu cầu bổ sung giáo viên cho năm học 2026-2027 là khoảng 43.267 người.

Bên cạnh đó, việc đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới cũng được chỉ đạo thống nhất, liên tục từ Trung ương đến địa phương. Trong giai đoạn 1, dự án đã khởi công 108 trường tại 108 xã biên giới thuộc 19 tỉnh, thành phố, với 99 trường sử dụng ngân sách Trung ương và 9 trường còn lại sử dụng ngân sách địa phương hoặc nguồn xã hội hóa.

Về công tác tổ chức bữa ăn học đường: có 96,8% cơ sở giáo dục mầm non tổ chức bán trú và 95,2% cơ sở mầm non đã xây dựng thực đơn theo yêu cầu của Chương trình giáo dục mầm non cùng hướng dẫn của Bộ Y tế; khoảng 55% số trường tổ chức bữa ăn bán trú, riêng tỷ lệ này tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú đạt khoảng 93%.

Công tác chuyển đổi số cũng đạt được nhiều kết quả tích cực; ngành Giáo dục đã phát hành được 17.917.159 (94,7%) học bạ số của năm học 2025-2026; thực hiện ký số hồ sơ tại 22.524 trường (87,7%); các cơ sở giáo dục đã hoàn thành cập nhật dữ liệu học sinh năm học 2026-2027 lên hệ thống cơ sở dữ liệu chung của ngành, đạt tỷ lệ 95%...

Sau khi nghe các đơn vị trực thuộc, địa phương báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2026-2027, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cho địa phương về vị trí việc làm, về số lượng người làm việc, chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường, định mức chế độ làm việc, tiêu chuẩn thiết bị máy móc, quy định về bữa ăn bán trú…

Hoàn thiện mô hình điểm trường/phân hiệu và phân cấp, phân quyền rõ ràng trách nhiệm của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng. Làm tốt công tác tư tưởng và giải quyết chế độ cho cán bộ, không để xảy ra mất đoàn kết nội bộ; các địa phương phải khẩn trương sắp xếp, luân chuyển để giải quyết tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ trước khi đề xuất biên chế, hoàn thiện số liệu báo cáo Bộ trước ngày 15/10/2026.

Quyết liệt hoàn thiện các hạng mục cơ sở vật chất tại các trường nội trú vùng khó khăn, biên giới và đảm bảo an toàn toàn diện cho học sinh bán trú. Các thành phố lớn cần chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất, trường lớp ngay từ bây giờ để đáp ứng áp lực tăng mạnh số lượng học sinh lớp 10 (các em sinh năm 2012). Xác định việc tổ chức và lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú là trách nhiệm của chính quyền địa phương (phải thông qua đấu thầu), nhà trường không có chức năng này; vai trò của nhà trường và phụ huynh chuyển sang đồng hành và giám sát chặt chẽ an toàn vệ sinh thực phẩm, định lượng chất dinh dưỡng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và đồng bộ cơ sở dữ liệu, tập trung làm sạch dữ liệu học sinh, giáo viên và kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tích hợp vào VNeID (trước mắt ưu tiên khối THPT). Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở rộng nền tảng quản trị dùng chung để các địa phương thực hiện nghiệp vụ trực tiếp, đảm bảo dữ liệu "đúng, sạch, sống" theo thời gian thực thay vì phải kết nối qua API như trước.