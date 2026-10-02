Đẩy nhanh vận hành, tháo gỡ điểm nghẽn giáo dục đầu năm học 2026 - 2027

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh chủ trì tại điểm cầu Lâm Đồng

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh chủ trì tại điểm cầu Lâm Đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn yêu cầu các địa phương đánh giá thực chất việc triển khai các nhiệm vụ đầu năm học; làm rõ những nhiệm vụ theo Chỉ thị số 31 đã hoàn thành, những nhiệm vụ đến hạn nhưng chưa hoàn thành. Số liệu báo cáo phải chính xác, thống nhất, có nguồn và có thể đối chiếu với cơ sở dữ liệu ngành.

Bộ trưởng đề nghị tập trung vào 5 nội dung: vận hành cơ sở giáo dục sau sắp xếp; tiến độ xây dựng và vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới; tổ chức bữa ăn bán trú, nội trú; chuyển đổi số trong ngành và đội ngũ nhà giáo sau sắp xếp.

Mạng lưới trường lớp cơ bản ổn định

Theo báo cáo tại hội nghị, 34/34 địa phương đã hoàn thành sắp xếp, giảm tổng số cơ sở giáo dục công lập từ 37.530 xuống còn 18.555 trường, tương ứng giảm 50,6%. Mô hình đa cơ sở chiếm 72,9% và trường nhiều cấp học từng bước ổn định. Cả nước giảm 33.870 cán bộ quản lý, trong đó hơn 21.000 người được bố trí chuyển sang làm giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Tại điểm cầu UBND tỉnh Lâm Đồng

Tuy nhiên, toàn quốc vẫn thiếu khoảng 116.095 giáo viên so với nhu cầu; dự kiến cần bổ sung khoảng 43.267 giáo viên trong năm học này. Công tác vận hành tại một số địa phương còn chậm; gần 5.750 trường có quy mô đặc biệt lớn, cá biệt, có trường trên 10.500 học sinh hoặc quản lý tới 21 điểm trường. Tình trạng mất cân đối giáo viên ở một số môn học và địa bàn khó khăn vẫn còn.

Đối với hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới, giai đoạn 1 đã khởi công 108 trường tại 19 tỉnh, thành phố. Đến ngày 5/9/2026, có 107/108 trường tổ chức khai giảng, phục vụ hơn 113.000 học sinh, với tỷ lệ chuyên cần đạt 98 - 99%.

Dù vậy, 70 trường chưa hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Một số nơi còn vướng thủ tục mở tài khoản kho bạc, thiếu nhân lực chăm sóc học sinh ngoài giờ và định mức chi phí vận chuyển, nuôi dưỡng còn thấp.

Về tổ chức bán trú, tỷ lệ trường tổ chức bán trú đạt 96,8% ở cơ sở mầm non và khoảng 55% ở trường phổ thông. Các trường duy trì quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn 24 giờ nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm.

Nhằm chuẩn hóa hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn số 5555/BGDĐT-GDPT, trong đó nhấn mạnh việc tổ chức cơ sở giáo dục theo một pháp nhân thống nhất.

Theo đó, phân hiệu và điểm trường không có con dấu, tài khoản hoặc bộ máy quản lý riêng. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện; việc phân công, ủy quyền cho cấp phó phải được thực hiện bằng văn bản, quy định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm giải trình.

Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục chung, thống nhất quản lý chuyên môn, tài chính; không mở tài khoản riêng tại các điểm trường.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng triển khai nhiều giải pháp, ổn định mạng lưới

Tại Lâm Đồng, ngành GD&ĐT đã triển khai các giải pháp hoàn thiện mạng lưới trường lớp và phát triển giáo dục vùng biên giới.

Toàn tỉnh giảm 628 đầu mối cơ sở giáo dục, đưa tổng số trường từ 1.438 xuống còn 810 trường, giảm 43,67%. 100% cơ sở giáo dục đã ổn định pháp lý, con dấu và tài khoản; toàn bộ 951 cán bộ quản lý dôi dư được bố trí chuyển làm giáo viên.

Tuy nhiên, một số trường có quy mô lớn, như trường tiểu học trên 100 lớp, trường liên cấp trên 75 lớp; khoảng cách giữa các phân hiệu có nơi lên tới 32 km. Toàn tỉnh còn thiếu 4.253 giáo viên và hạn chế trong hệ thống cơ sở dữ liệu ngành.

Có 394 trường tổ chức bán trú cho 164.553 học sinh, đạt 36,5%. Trong đó, cấp mầm non có tỷ lệ tổ chức bán trú cao nhất, đạt 97,03%. Tỉnh áp dụng nguyên tắc "6 rõ" gắn với trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện kiểm thực 3 bước và không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào từ đầu năm học 2026 - 2027 đến nay.

Từ đầu năm học 2026 - 2027 đến nay, Lâm Đồng chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào

Hai trường nội trú liên cấp tại các xã Quảng Trực và Thuận An được khánh thành ngày 30/8/2026, hiện có 1.754 học sinh theo học tại 30 lớp. Các trường phối hợp với công an, biên phòng và y tế để bảo đảm an ninh, an toàn cho học sinh.

Ngành GD&ĐT Lâm Đồng kiến nghị Trung ương sớm bổ sung biên chế giáo dục vùng khó khăn; bố trí nguồn lực thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 - 5 tuổi đến năm 2030; ban hành chính sách hỗ trợ con công nhân và cơ chế đặc thù về ngân sách cho địa phương.