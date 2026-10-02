Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát các khoản thu trong trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội cho biết, đã ban hành hướng dẫn quản lý các khoản thu, chi, yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch.

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát các khoản thu và công khai đầu mối tiếp nhận phản ánh (Ảnh minh hoạ).

Theo hướng dẫn, các khoản thu trong nhà trường được chia thành ba nhóm: Khoản thu theo quy định của pháp luật; khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo danh mục, mức thu và cơ chế quản lý do cơ quan có thẩm quyền quy định; khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện.

Những khoản chưa có đủ căn cứ pháp lý, chưa đúng thẩm quyền hoặc chưa thực hiện đầy đủ việc công khai thông tin không được tổ chức thu. Việc phân định rõ từng nhóm nhằm hạn chế chồng chéo, ngăn tình trạng tự đặt ra các khoản thu ngoài quy định.

Đối với trường công lập, các cơ sở giáo dục chỉ được thu những khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo quy định; không tự đặt thêm khoản thu hoặc yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào.

Năm học 2026-2027, các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại trường công lập tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội.

Nghị quyết quy định danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ này tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao.

Danh mục các khoản thu được quy định tại Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND.

Trên cơ sở mức trần được quy định tại Nghị quyết 60, các cơ sở giáo dục xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể. Mức thu phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Ban Giám hiệu và cơ quan quản lý cấp trên theo phân cấp trước khi thực hiện, đồng thời không được vượt mức trần.

Đối với các khoản đóng góp tự nguyện, nhà trường không được quy định mức đóng tối thiểu, mức bình quân hoặc giao chỉ tiêu đóng góp cho từng lớp dưới bất kỳ hình thức nào, nhằm tránh tạo áp lực đối với phụ huynh.

Cùng với việc hướng dẫn, ngành giáo dục Hà Nội sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường hậu kiểm, đồng thời tổ chức kiểm tra đột xuất khi tiếp nhận phản ánh về các khoản thu. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, việc kiểm soát từ trước khi thu, công khai trong quá trình thu và hậu kiểm là những giải pháp được ngành đặt ra để kiểm soát lạm thu.

Ngành giáo dục Hà Nội đồng thời công khai đường dây nóng và đầu mối tiếp nhận thông tin để kịp thời xử lý phản ánh. UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố công bố số điện thoại để người học, cha mẹ học sinh và người dân phản ánh các trường hợp thu, chi sai quy định.

Tại các phường, xã, đầu mối tiếp nhận phản ánh về các khoản thu cũng được công khai để người dân thuận tiện liên hệ khi phát hiện dấu hiệu thu, chi không đúng quy định.

Phường Phú Lương công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2026-2027.

Phụ huynh có thể liên hệ UBND phường qua số điện thoại 0982688289 hoặc Phòng Văn hóa - Xã hội qua các số 0904586576, 0788756768. Phản ánh cũng được tiếp nhận qua hộp thư điện tử vanthuphuluong@hanoi.gov.vn.

UBND phường Lĩnh Nam công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, cha mẹ học sinh và học sinh liên quan đến lạm thu, tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định trên địa bàn.

Các đầu mối tiếp nhận gồm: bà Lý Thị Như Trang, Phó Chủ tịch UBND phường: 0988.771.448; bà Nguyễn Thị Thái, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường: 0966.091.616; ông Mai Tiến Bình, phụ trách công tác giáo dục, thường trực tiếp nhận: 0945.003.586.

Phản ánh cũng được tiếp nhận qua hộp thư điện tử vhxh-linhnam@hanoiedu.vn và website của phường Lĩnh Nam.