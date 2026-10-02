Chàng trai 18 tuổi khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo

Khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo

Trong danh sách 15 cá nhân được vinh danh tại giải thưởng “Vì một Đà Nẵng – Thành phố tử tế” lần đầu tiên, Nguyễn Hoàng Anh Hạo là đoàn viên thanh niên duy nhất.

Nguyễn Hoàng Anh Hạo được trao giải thưởng "Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế" năm 2026. Ảnh: Giang Thanh

Lời dẫn của MC về thành tích của Hạo tại lễ tôn vinh chỉ khoảng 100 từ nhưng đằng sau đó là chặng đường nỗ lực rất dài của chàng trai 18 tuổi, từ vùng núi rừng khó khăn phía tây TP. Đà Nẵng đến giảng đường Đại học, mang theo khát vọng đem tri thức đổi thay bản làng.

Sinh ra và lớn lên ở thôn Làng Gạch (xã Trà Liên), từ nhỏ, Hạo đã chăm chỉ học tập và trở thành tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, hiếu học. Chưa tròn 16 tuổi, Hạo khăn gói xuống TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam cũ) để theo học cấp 3 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Quảng Nam.

Dù học tập xa nhà, phải tự lập từ sớm nhưng 3 năm Trung học phổ thông, Hạo đều xuất sắc giành danh hiệu học sinh giỏi. Đam mê công nghệ, cậu học trò người Co cũng tích cực tham gia các hoạt động sáng tạo, chuyển đổi số.

Vượt qua hàng trăm ý tưởng, sáng kiến, dự án “Da Nang Green” của Hạo xuất sắc giành giải Khuyến khích tại Cuộc thi “Thử thách sáng tạo AI – Xây dựng cộng đồng” trong khuôn khổ Festival Thanh niên Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số năm 2025 do Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức.

Chia sẻ về dự án "Da Nang Green" tại Cuộc thi “Thử thách sáng tạo AI – Xây dựng cộng đồng” năm 2025.

Ý tưởng được Hạo ấp ủ từ những năm cấp 2 khi sinh ra và lớn lên ở xã miền núi Trà Liên – nơi thường bị ảnh hưởng nặng nề bởi những trận sạt lở, lũ quét vào mỗi mùa mưa bão. Website “Da Nang Green” ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) để người báo cáo các sự cố môi trường, nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất với tọa độ GPS chính xác. Từ đó, nền tảng sẽ gửi cảnh báo đến các cơ quan chức năng để có phương án xử lý, di dời người dân để đảm bảo an toàn.

Dự án này cũng được Hạo mang đến Hội thi Tin học trẻ TP. Đà Nẵng lần thứ 29 năm 2026 và giành được giải Khuyến khích bảng D3 – bảng thi dành cho các sản phẩm sáng tạo trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, môi trường và nông nghiệp bền vững.

Với những thành tích trong học tập cũng như các hoạt động phong trào, năm 2025, Hạo vinh dự là một trong 150 cá nhân được vinh danh tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 và được dự cuộc gặp mặt với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nguyễn Hoàng Anh Hạo là một trong 150 cá nhân tham dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025.

Đồng thời, Hạo cũng nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo vì những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác 2025.

“Hành trình phía trước còn rất dài nhưng em tin rằng, chỉ cần kiên trì và không ngừng học hỏi, những học sinh đến từ vùng cao như em cũng có thể làm chủ tri thức, đóng góp cho quê hương và dân tộc mình”, Hạo chia sẻ.

Bước chân vào giảng đường, Hạo lựa chọn theo đuổi ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Đông Á, tiếp tục với đam mê công nghệ và ấp ủ làm chủ công nghệ để đóng góp cho cộng đồng.

“Càng học nhiều, đi nhiều, em càng tin rằng tri thức sẽ giúp đổi thay những vùng quê, bản làng nghèo khó, công nghệ sẽ giúp nối liền khoảng cách, từ miền núi đến đô thị. Đối với em, công nghệ không chỉ phục vụ việc học mà còn trở thành công cụ hiệu quả để những người trẻ tạo ra những giá trị thiết thực, bền vững cho cộng đồng”, Hạo nói.

Lan tỏa tinh thần vì cộng đồng

Không chỉ tập trung học tập, trau dồi tri thức, Hạo còn bén duyên với các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên cũng như các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Bản thành tích của chàng trai trẻ dày dặn với nhiều bằng khen, giấy chứng nhận của các tổ chức tình nguyện, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên…

Bên cạnh đó, 2 năm qua, Hạo duy trì dự án “Trao Quà – Yêu Thương”, hướng đến những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và những hộ dân khó khăn ở quê hương Trà Liên.

Hạo tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Hạo liên kết với các trường để thu gom sách vở, quần áo cũ… Sau khi tập hợp, phân loại, các phần quà sẽ được trao tặng cho các em học sinh và người dân miền núi. Các hoạt động được duy trì đều đặn mỗi dịp Quốc tế Thiếu nhi.

“Thời gian tới, dự án sẽ được mở rộng theo hướng gắn hoạt động thiện nguyện với bảo vệ môi trường. Dự kiến trong mùa hè này, chúng em sẽ triển khai mô hình đổi rác thải nhựa lấy cây xanh. Những chai nhựa được thu gom sẽ được quy đổi thành nguồn quỹ, qua đó tiếp tục duy trì hoạt động tình nguyện và từng bước mở rộng dự án đến những địa phương khác”, Hạo chia sẻ.

Việc trở thành một trong 15 cá nhân được tôn vinh ở giải thưởng “Vì một Đà Nẵng – Thành phố tử tế” lần đầu tiên của Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng tiếp thêm động lực để nam sinh tiếp tục học tập, rèn luyện và làm những việc có ích cho cộng đồng.

“Những gì em làm ban đầu cũng chỉ đơn giản là muốn giúp được thêm một vài người, làm thêm một vài điều tốt đẹp cho cộng đồng. Nhìn các anh chị, cô chú cùng được vinh danh, em thấy những đóng góp của mình thật nhỏ bé. Đó cũng là động lực để em tiếp tục cống hiến vì cộng đồng và lan tỏa tinh thần cống hiến để xây dựng thành phố đến đông đảo các bạn trẻ khác”, Hạo nói.

Theo chị Huỳnh Thị Hoa – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Trà Liên, trong thời gian qua, bạn Nguyễn Hoàng Anh Hạo đã chủ động tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội tại địa phương, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức gắn bó với cộng đồng. “Đặc biệt, Hạo tích cực tham gia hoạt động "Bình dân học vụ số", hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương. Đây là tấm gương về sự nhiệt huyết, gần gũi với người dân, có ý thức đóng góp cho cộng đồng và xứng đáng được ghi nhận”, chị Hoa nói.