Xây dựng bộ sách giáo khoa mới, sử dụng thống nhất và miễn phí từ năm 2028

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc một số nội dung liên quan đến sách giáo khoa, trong đó có đề cập đến bộ sách giáo khoa mới.

Theo đó, Vụ Giáo dục Phổ thông được giao xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để hoàn thành bộ sách giáo khoa mới, sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029. Đồng thời, vụ nghiên cứu, đề xuất cơ sở pháp lý, cơ chế xác định bản quyền sách giáo khoa là tài sản của Nhà nước, do Bộ GD&ĐT chỉ đạo biên soạn.

Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục sẽ cung cấp luận cứ khoa học phục vụ rà soát chương trình, sách giáo khoa.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng sách giáo khoa; rà soát công tác phát hành, cung ứng, cắt giảm khâu trung gian; nghiên cứu việc giao các địa phương chịu trách nhiệm in ấn, phát hành sách giáo khoa, bảo đảm tiết giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước và tiền mua sách giáo khoa của học sinh.

Ban Quản lý các dự án chủ trì tổ chức tiếp nhận, quản lý và giữ bản quyền bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc (tiếp nhận chuyển giao quyền tác giả từ NXB Giáo dục Việt Nam về Bộ GD&ĐT; quản lý hồ sơ, bản thảo gốc, dữ liệu số; đăng ký quyền tác giả theo quy định).

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án xây dựng phương án, cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng bản quyền phục vụ phát hành miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh theo lộ trình quy định.

Ảnh minh họa NXBGDVN/vov2

NXB Giáo dục Việt Nam bảo đảm truy cập miễn phí bản điện tử sách giáo khoa; thực hiện chuyển giao bản quyền bộ sách giáo khoa theo phương án được bộ trưởng phê duyệt; phối hợp xây dựng phương án đổi mới phát hành, cắt giảm khâu trung gian.

Các yêu cầu trên được thực hiện sau Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về sách giáo khoa, trước hết là về bản quyền theo tinh thần bản quyền sách giáo khoa là của Nhà nước.

Chương trình, sách giáo khoa mới giảm kiến thức chuyên sâu, không thực sự cần thiết với mặt bằng giáo dục phổ thông. Nội dung, kiến thức chuyên sâu sẽ dành cho tài liệu tham khảo nâng cao của các môn học. Bên cạnh đó, chương trình mới góp phần giảm áp lực thi cử, tuyển sinh như trong thời gian vừa qua.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu bổ sung các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc vào bộ sách mới.

Như vậy, sự thay đổi của chương trình, sách giáo khoa mới vào năm 2028 không chỉ dừng lại ở việc "cả nước dùng chung một bộ sách", mà là một bước tiến sâu sắc hơn trong quá trình đổi mới giáo dục. Suy cho cùng, điều phụ huynh thực sự mong đợi không phải là những cuốn sách giáo khoa bắt mắt hơn, mà chính là một phương pháp học tập hiện đại và hiệu quả hơn cho con em mình.

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