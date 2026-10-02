Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thành lập thêm 3 trường trực thuộc

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong ngày tốt nghiệp.

Theo đó, 3 trường trực thuộc gồm: Trường Ngôn ngữ và Văn hóa, Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Khoa học Nhân văn. Việc thành lập các trường thuộc nằm trong lộ trình xây dựng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trở thành Đại học sư phạm trọng điểm quốc gia, với sứ mạng đào tạo giáo viên chất lượng cao trên nền tảng hệ sinh thái phát triển mạnh về khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và công nghệ.

Việc hình thành 3 trường thuộc mới nhằm phát huy thế mạnh và nguồn lực học thuật của các đơn vị; tăng cường tính liên ngành trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; đồng thời tạo điều kiện hình thành các trung tâm học thuật có năng lực dẫn dắt trong từng lĩnh vực.

Các trường thuộc được định hướng trở thành các trung tâm đào tạo giáo viên chất lượng cao trong các lĩnh vực học thuật; từng bước phát triển thành các trung tâm học thuật quốc gia về khoa học nhân văn, khoa học tự nhiên và ngôn ngữ – văn hóa; dẫn dắt trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới sáng tạo. Các trường chủ động, tích cực trong hội nhập quốc tế, lan tỏa các giá trị và góp phần khẳng định bản sắc Việt Nam.

Trường Ngôn ngữ và Văn hóa có tên tiếng Anh: School of Languages and Cultures – Hanoi National University of Education.

Trường Ngôn ngữ và Văn hóa tiên phong trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về ngoại ngữ, văn hóa, khu vực học và du lịch. Trường được định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục, khoa học – công nghệ và hội nhập quốc tế.

Trường gồm các khoa: Khoa Tiếng Anh, Khoa Tiếng Pháp, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Khoa Việt Nam học. Cùng với các khoa chuyên môn, hệ thống viện, trung tâm nghiên cứu được định hướng thành lập và phát triển theo điều kiện thực tế.

Về nguồn lực giảng viên, trường có đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu gồm 1 Giáo sư, 3 Phó Giáo sư, 28 Tiến sĩ và 34 Thạc sĩ. Đây là nguồn lực học thuật quan trọng để phát triển đào tạo giáo viên ngoại ngữ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo sau đại học và thúc đẩy nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ, văn hóa, khu vực học và du lịch.

Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ có tên tiếng Anh: HNUE School of Natural Sciences and Technology

Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ tiên phong trong đào tạo giáo viên và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về nghiên cứu cơ bản, khoa học tự nhiên, khoa học sự sống và các lĩnh vực liên quan. Trường được định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Trường gồm Khoa Vật lý, Khoa Hóa học, Khoa Sinh học, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, cùng hệ thống viện, trung tâm và phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ.

Về nguồn lực giảng viên. Trường có 5 Giáo sư, 48 Phó Giáo sư, 54 Tiến sĩ và 7 Thạc sĩ. Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều người được đào tạo ở nước ngoài và có năng lực giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh. Đây là nguồn lực quan trọng để Trường đẩy mạnh quốc tế hóa đào tạo, nghiên cứu, đồng thời từng bước tăng cường sử dụng tiếng Anh trong hoạt động chuyên môn và học thuật.

Trường Khoa học Nhân văn có tên tiếng Anh: HNUE School of Humanities. Trường Khoa học Nhân văn tiên phong trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội và nhân văn. Trường được định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học nhân văn, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo.

Trường gồm Khoa Ngữ văn, Khoa Lịch sử, Khoa Địa lý, Khoa Triết học và các trung tâm nghiên cứu.

Về nguồn lực giảng viên: Trường có 1 Giáo sư, 34 Phó Giáo sư, 60 Tiến sĩ và 17 Thạc sĩ. Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao là nền tảng quan trọng để Trường phát triển đào tạo giáo viên, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu cơ bản và thúc đẩy các hướng nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Trước đó, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã thành lập 3 trường gồm: Trường Khoa học Phát triển Trẻ thơ; Trường Khoa học Giáo dục; Trường Toán học và Công nghệ Thông tin.