Hội phụ huynh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ
Bộ GD-ĐT vừa ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh mới, chính thức thay thế cho Thông tư 55 cũ. Điểm đột phá và được kỳ vọng nhất là: Từ ngày 15/11 tới, Hội phụ huynh sẽ chính thức bị cấm thu, tiếp nhận và quản lý tiền quỹ. Thay vì cơ chế “tự thu tự chi” dễ sinh biến tướng như trước, quy định mới đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối và trả lại đúng chức năng kết nối cho Ban đại diện.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoi-phu-huynh-khong-duoc-thu-quan-ly-tien-ho-tro-420361.htm