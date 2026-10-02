Hội phụ huynh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ

Nhóm Facebook “con ghét bố mẹ” phản ánh nhu cầu bộc lộ cảm xúc rất lớn của trẻ vị thành niên - tuổi mới lớn. Tuy nhiên, một không gian mở trên mạng xã hội không đồng nghĩa với một kênh tư vấn, bảo vệ an toàn. Đây cũng là lời cảnh báo hữu hiệu đối với các bậc cha mẹ, cho học sinh và cả xã hội.