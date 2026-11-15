Ngư dân kể chuyện biển

Anh Lộc (người cầm lưới) hướng dẫn anh Toán ghi lại những khoảnh khắc của ngư dân.

Mỗi chuyến biển, một câu chuyện

3 giờ sáng, anh Trần Văn Lộc (sinh năm 1983) đã có mặt trên ca nô. Ngư lưới cụ, nước uống đều được chuẩn bị sẵn sàng. Hành trang đi biển của anh còn hai thứ không thể thiếu: Chiếc camera hành động GoPro và điện thoại.

Anh Lộc kể, hơn 5 tháng trước, xuất phát từ mong muốn chia sẻ câu chuyện nghề biển và niềm đam mê công nghệ, anh lập các kênh vlog trên mạng xã hội mang tên Lộc Trần, Lộc Trần - Cuộc Sống Dân Biển. “Mỗi video là một chuyến hành trình của tôi và các bạn chài khi vươn khơi, bám biển”, anh nói.

Là đời thứ tư trong gia đình có truyền thống làm nghề biển, anh Lộc hiện có một chiếc tàu đánh bắt xa bờ công suất 720 mã lực và một chiếc ca nô. Những video anh thực hiện mộc mạc, chân thực, ghi lại nhịp sống phóng khoáng nhưng không ít nhọc nhằn của ngư dân quanh năm lênh đênh trên sóng nước. Anh chia sẻ: “Tôi thường quay lại mọi công đoạn, từ chuẩn bị ngư lưới cụ, lên thuyền cho đến đánh bắt hải sản và bán cho thương lái. Cuộc sống diễn ra như thế nào thì tôi ghi lại như thế ấy. Với tôi, mỗi chuyến biển không chỉ là công việc mưu sinh, nguồn thu nhập nuôi sống cả gia đình mà còn là những giá trị truyền thống cha ông truyền lại”.

Dù là những chuyến vươn khơi xa kéo dài nửa tháng hay các chuyến thả lưới gần bờ chỉ vài hải lý, anh Lộc vẫn tranh thủ ghi hình trong lúc làm việc, cố gắng lưu lại những khoảnh khắc chân thực nhất. Đó là biển khơi mênh mông, con thuyền chao đảo theo sóng, những lời xuýt xoa tiếc nuối khi lỡ luồng tôm, cá hay niềm vui vỡ òa lúc trúng cá, mực. Những hình ảnh đời thường ấy giúp video của anh nhận được sự yêu thích của nhiều người xem.

Chị Phan Thị Thôi, người thường xuyên theo dõi kênh Lộc Trần - Cuộc Sống Dân Biển, chia sẻ: “Những video anh Lộc đi thả lưới ghẹ, bắt được cá rô biển hay trúng luồng cá vừa thú vị, vừa mang tính giải trí. Có lần xem cảnh ngư dân thả rùa vô tình mắc lưới về lại với biển, tôi rất xúc động. Qua những video ấy, tôi mới thấy cuộc sống của ngư dân miền biển vất vả nhưng cũng hấp dẫn, có nguy hiểm, có niềm vui. Những cảm xúc chân thực ấy cứ như vượt khỏi màn hình, chạm đến người xem”.

Anh Lộc (người cầm lưới) hướng dẫn anh Toán ghi lại những khoảnh khắc của ngư dân.

Cùng nhau lan tỏa

Cùng với anh Lộc, anh Nguyễn Văn Toán và anh Nguyễn Văn Nam cũng là những ngư dân xã Phú Vinh thử sức làm vlog về cuộc sống nghề biển. Kênh của anh Nam đã thu hút hơn 10 nghìn người theo dõi, còn anh Toán mới bắt đầu chia sẻ những câu chuyện đi biển trên mạng xã hội được một tuần.

Anh Toán cho biết: “Dù sinh năm 1985 nhưng tôi đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm nghề biển. Thế hệ cha ông kiên trì vươn khơi, bám biển. Trong thời đại số, tôi cũng muốn góp một phần để nhiều người biết đến và hiểu hơn về nghề của mình”.

Muốn cùng nhau tiến bộ, anh Lộc đã hướng dẫn anh Toán cách quay, dựng video ngay trên thuyền, từ lựa chọn góc máy đến kể những câu chuyện đời thường. “Anh Lộc hướng dẫn tôi rất tỉ mỉ, từ cách đặt điện thoại, chọn góc quay đến cắt ghép một video ngắn. Mỗi người có thể có phong cách riêng, nhưng đều mong muốn đưa nghề biển và nhịp lao động hối hả của ngư dân đến gần hơn với người xem”, anh Toán chia sẻ.

Duy trì một kênh vlog không chỉ cần niềm đam mê mà còn đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Với hai kênh Lộc Trần, Lộc Trần - Cuộc Sống Dân Biển lần lượt có 7 nghìn và 26 nghìn người theo dõi, anh Lộc phải tranh thủ quay, chọn lọc hình ảnh, dựng video và tương tác với người xem, trong khi công việc đi biển vốn nặng nhọc, đòi hỏi kinh nghiệm và sự tập trung cao độ. Với những ngư dân vốn quen tay kéo lưới, cầm điện thoại kể chuyện nghề là một hành trình học hỏi mới, đòi hỏi sự kiên trì để vừa bảo đảm công việc đánh bắt, vừa tạo ra những thước phim chân thực, hấp dẫn.

Từ vài đoạn phim ghi lại chuyến biển, mẻ cá vừa kéo lên hay bữa ăn vội giữa biển khơi, những ngư dân trẻ dần biết cách kết nối hình ảnh thành câu chuyện, đưa người xem theo chân mình qua từng công đoạn đánh bắt. Không chỉ chia sẻ câu chuyện thường ngày, họ còn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều chuyến biển, góp phần giúp đỡ với những người cùng nghề.

Dẫu còn nhiều điều phải học hỏi, những ngư dân thế hệ mới ở Phú Vinh đang từng bước kết hợp nghề truyền thống với phương thức truyền thông hiện đại. Qua những câu chuyện chân thực trên mạng xã hội, họ không chỉ giới thiệu cuộc sống vươn khơi, bám biển mà còn lan tỏa tình yêu nghề, niềm tự hào quê hương, góp phần để những giá trị của nghề biển được nhiều người biết đến và trân trọng hơn.