Tuổi trẻ Lâm Đồng gieo mầm sống, rạng sắc hoa chào Festival Hoa

Chương trình triển khai Phong trào “Tuổi trẻ Lâm Đồng gieo mầm sống, rạng sắc hoa” hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương và hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên tham dự.

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng (hàng đầu bên trái), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng các đại biểu tham dự

Phong trào nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia trồng hoa, cây xanh, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng hình ảnh Lâm Đồng xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện.

Các đại biểu tham dự chương trình

Theo kế hoạch, phong trào được triển khai đến hết ngày 31/12/2026, tập trung cao điểm từ ngày 15 đến 19/12. Tỉnh Đoàn đặt mục tiêu 100% cơ sở Đoàn đăng ký, thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc trồng hoa, cây xanh, xây dựng tuyến đường hoa, vườn hoa hoặc không gian xanh.

Đồng thời, mỗi cơ sở Đoàn duy trì ít nhất 1 hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh mỗi tháng; vận động mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi có ít nhất 1 việc làm thiết thực vì môi trường.

Các đại biểu tham dự và chụp hình lưu niệm tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, chị Trần Diệp Mỹ Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Festival Hoa Đà Lạt là niềm tự hào của người dân cao nguyên. Vì vậy, tuổi trẻ cần phát huy vai trò tiên phong bằng những hành động thiết thực, góp phần gìn giữ cảnh quan và xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp.

Sau thời gian triển khai từ ngày 25/10, phong trào đã lan tỏa với nhiều hoạt động như vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc hoa, xây dựng các tuyến đường, vườn hoa thanh niên.

Tuổi trẻ Lâm Đồng ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các khu vực trên địa bàn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Trần Diệp Mỹ Dung đề nghị các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò mỗi đoàn viên là một “đại sứ xanh”; gắn hoạt động trồng cây, trồng hoa với trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ lâu dài, tránh hình thức. Đồng thời, duy trì hiệu quả các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, nhân rộng những mô hình như “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Góc làm việc xanh”, “Trường học thân thiện với môi trường”.

Tham gia nạo vét, dọn dẹp vệ sinh khu vực hồ lắng số 1, phường Lâm Viên - Đà Lạt

Ngay sau chương trình, đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan, trồng cây xanh và trồng hoa tại khu vực Vườn hoa Đà Lạt, hồ lắng số 1, các tuyến đường lân cận và trụ sở Tỉnh Đoàn.

Tuổi trẻ Lâm Đồng chung tay chuẩn bị cảnh quan chào đón Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Thông qua phong trào, tuổi trẻ Lâm Đồng góp phần tạo dựng những không gian xanh, công trình hoa thiết thực, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, chung tay chuẩn bị cảnh quan chào đón Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”.

Tuổi trẻ Lâm Đồng tham gia dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa chào đón Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026