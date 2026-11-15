NSND Hồng Vân báo tin từ Australia

Mới đây, NSND Hồng Vân thu hút sự chú ý khi cập nhật tình hình của đoàn nghệ sĩ từ Australia. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ thông báo cả đoàn đã hạ cánh an toàn và có mặt tại thành phố Perth, chuẩn bị cho đêm diễn đầu tiên của vở kịch Người Vợ Ma.

Cụ thể, NSND Hồng Vân viết: "Cả đoàn đã có mặt ở Perth". Dòng trạng thái ngắn gọn cho thấy sự hào hứng của nữ nghệ sĩ trước giờ gặp gỡ khán giả tại Australia. Đáng chú ý, dù đã có mặt ở điểm diễn, NSND Hồng Vân vẫn phải chờ thêm hai ngày mới chính thức bước lên sân khấu.

Hồng Vân thông báo cả đoàn đã hạ cánh an toàn và có mặt tại thành phố Perth.

Theo lịch trình được công bố, Người Vợ Ma sẽ có ba đêm diễn tại Australia trong tháng 11. Cụ thể, đoàn nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại Perth vào ngày 15/11, tiếp tục đến Adelaide ngày 19/11 và khép lại hành trình tại Brisbane vào ngày 22/11.

Đồng hành cùng NSND Hồng Vân trong lần lưu diễn này là nhiều gương mặt quen thuộc như Ốc Thanh Vân, Lê Lộc, Tuấn Dũng, Hoàng Sơn cùng các nghệ sĩ của sân khấu kịch Hồng Vân.

Đây không phải lần đầu NSND Hồng Vân đưa tác phẩm này ra nước ngoài. Trước đó, trong tháng 9/2026, Người Vợ Ma đã có hai suất diễn tại Melbourne và Sydney, thu hút tổng cộng khoảng 1.200 khán giả. Thành quả này trở thành dấu mốc đáng chú ý đối với sân khấu kịch Hồng Vân, khi một tác phẩm sân khấu Việt có cơ hội tiếp cận cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Dàn diễn viên Người Vợ Ma.

Ra mắt từ đầu những năm 2000, Người Vợ Ma là một trong những vở diễn nổi bật gắn liền với tên tuổi sân khấu của NSND Hồng Vân. Tác phẩm khai thác yếu tố kinh dị kết hợp hài hước, tạo nên màu sắc riêng giữa nhiều lựa chọn giải trí trên sân khấu. Qua nhiều năm, vở diễn vẫn được khán giả nhớ đến và tiếp tục được làm mới qua các đợt biểu diễn.

Với NSND Hồng Vân, việc duy trì sức sống của một tác phẩm trong thời gian dài không chỉ là thành quả nghệ thuật mà còn là nỗ lực của cả tập thể. Nữ nghệ sĩ nhiều năm qua đảm nhận nhiều vai trò, từ diễn viên, đạo diễn đến quản lý và phát triển sân khấu. Bên cạnh việc biểu diễn, cô còn dành tâm sức đào tạo, tạo cơ hội cho nhiều diễn viên trẻ được tiếp xúc với nghề.

Ở tuổi 60, NSND Hồng Vân vẫn miệt mài với hoạt động sân khấu, đặc biệt là những dự án có sự tham gia của các thế hệ nghệ sĩ khác nhau. Việc Người Vợ Ma tiếp tục được biểu diễn tại ba thành phố của Australia cho thấy nỗ lực đưa sân khấu Việt đến gần hơn với kiều bào.

Sau khi có mặt tại Perth, NSND Hồng Vân cùng các đồng nghiệp đang chuẩn bị cho đêm diễn mở màn ngày 15/11. Hành trình tiếp theo tại Adelaide và Brisbane cũng là dịp để đoàn nghệ sĩ gặp gỡ thêm khán giả, tiếp tục giới thiệu một trong những tác phẩm gắn bó lâu năm với sân khấu kịch Việt Nam.