Nguy cơ mất an toàn vì trụ bê-tông phục vụ nuôi trồng thủy sản

Cọc bê-tông bám đầy hà nằm ngay trên luồng ra vào khu vực Vàm Kinh Mới, xã Đá Bạc. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Hàng chục trụ cọc bê-tông mọc lên giữa lòng vùng biển tây, khu vực Vàm Kinh Mới, giáp ranh xã Đá Bạc và xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) đang trở thành những chướng ngại vật đáng sợ. Việc cắm cọc thiếu báo hiệu đang đẩy hàng trăm phương tiện đánh bắt ven bờ vào nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng, làm dấy lên những bức xúc về công tác quản lý luồng tuyến và sự chậm trễ trong xử lý của chính quyền địa phương.

Những "bẫy ngầm" ẩn hiện giữa làn sóng

Theo phản ánh của ngư dân địa phương, các trụ cọc bê-tông ở đoạn tuyến nêu trên xuất hiện khoảng một năm nay, gây trở ngại lớn cho hoạt động đi lại, vận chuyển và đánh bắt thủy hải sản ven bờ. Điều đáng nói là các trụ cọc không có biển báo hiệu giao thông đường thủy, không có phao luồng hay đèn chiếu sáng cảnh báo ban đêm.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều trụ cọc bê-tông chỉ nhô phần đầu nhỏ lên khỏi mặt nước, rất khó nhận diện, nhất là vào ban đêm hoặc khi thời tiết bất lợi, sóng to, gió lớn, nước dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, hư hỏng phương tiện, thậm chí đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng người dân.

Trực tiếp điều khiển phương tiện mưu sinh qua khu vực này mỗi ngày, ông Lê Văn Hùng (ngụ xã Đá Bạc) không giấu sự bất an cho biết, người dân trong khu vực chủ yếu sử dụng ghe, vỏ com-pô-sít để đi lại và phục vụ hoạt động đánh bắt thủy hải sản. Khi lưu thông qua khu vực có các trụ cọc, người điều khiển phương tiện phải hết sức thận trọng, bởi nhiều trụ chỉ nhô phần đầu lên khỏi mặt nước, rất khó quan sát nếu tầm nhìn bị hạn chế.

Ông Lê Văn Hùng kể: “Tôi từng điều khiển phương tiện đi vào khu vực này và suýt va chạm với trụ cọc. Ban đêm không có đèn đuốc thấy ghê lắm, nếu phương tiện va phải các trụ này, nhất là trong điều kiện sóng gió, nguy cơ hư hỏng, lật hoặc chìm ghe là rất lớn”. Nỗi lo sợ ấy không phải của riêng ông Hùng mà là nỗi niềm chung của hàng trăm hộ dân sống bằng nghề đi biển ven bờ ở vùng biển tây. Việc lưu thông qua tuyến đường thủy bị hàng cọc bê-tông thu hẹp luôn tiềm ẩn hiểm họa, nhất là đối với những người phụ nữ theo chồng ra biển mưu sinh như trường hợp của bà Trần Thị Trang (ngụ xã Khánh Hưng).

Theo lời bà Trang, người dân không rõ việc đóng cọc nhằm phục vụ mục đích gì. Ngay từ khi các trụ cọc xuất hiện đã có nhiều ý kiến phản ánh, nhưng đến nay vẫn chưa có biển cảnh báo. Bà Trang chia sẻ: “Tôi cũng thường xuyên cùng chồng đi đánh bắt gần bờ, cho nên mỗi lần đi qua khu vực có các trụ cọc đều cảm thấy lo sợ. Nếu có va chạm chìm ghe chắc chắn sẽ chết vì tôi không biết bơi”.

Cần sớm trả lại luồng lưu không an toàn

Không chỉ đe dọa tính mạng con người, những cọc bê-tông còn đe dọa trực tiếp đến tài sản cơ nghiệp cả đời tích lũy của ngư dân. Bà Trang cho biết, giá trị mỗi phương tiện thủy của người dân không nhỏ, ghe loại nhỏ cũng có giá khoảng 100 triệu đồng, trong khi phương tiện lớn hơn có thể hơn 200 triệu đồng. Thực tế đã có trường hợp phương tiện va chạm với các trụ cọc, gây hư hỏng nhẹ. Tuy nhiên, người dân lo ngại nếu tình trạng này kéo dài, nhất là khi thời tiết diễn biến bất lợi, sự cố đáng tiếc là khó tránh khỏi.

Từ thực tế nguy hiểm trên, người dân địa phương thiết tha mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, xác định rõ mục đích của hệ thống trụ cọc; đồng thời có phương án xử lý phù hợp, giải tỏa và tạo hành lang thông thoáng cho phương tiện thủy lưu thông, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân.

Trao đổi với phóng viên chung quanh những băn khoăn của người dân, bà Nguyễn Ngọc Nguyên, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Đá Bạc cho biết, trên địa bàn xã hiện có hai tổ đồng quản lý nguồn lợi thủy sản. Trong đó, một tổ sau khi được giao tọa độ đã tiến hành cắm 65 trụ bê-tông phục vụ hoạt động nuôi vẹm xanh. Tuy nhiên, qua khảo sát và kiểm tra thực tế, địa phương ghi nhận một số trụ bê-tông được cắm chưa đúng vị trí, có điểm bị lệch so với tọa độ được giao.

Đối với phản ánh của người dân về tình trạng một số trụ bê-tông nằm sát mặt nước, gây khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho phương tiện thủy khi lưu thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đá Bạc Tô Hồng Chính cho biết, sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng xã làm việc với tổ đồng quản lý để thống nhất phương án khắc phục, di dời các trụ bê-tông cắm sai vị trí. “Lúc mới cắm, các trụ bê tông cũng nhô khá cao trên mặt biển nhưng thấp dần trong thời gian gần đây do thủy triều dâng lên. Quan điểm của xã trong quá trình khắc phục tới đây là sẽ nối dài các cọc đã cắm và có biển cảnh báo bảo đảm an toàn cho ngư dân và người tham gia giao thông đường thủy”, bà Chính quả quyết.

Phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản để tạo thêm sinh kế cho người dân, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản là chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, tuyệt đối không thể để việc quy hoạch thiếu chuẩn xác đe dọa đến sự an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân. Cũng vì lẽ đó, những cam kết khắc phục của chính quyền địa phương cần sớm được cụ thể hóa bằng hành động quyết liệt tại hiện trường. Ngư dân vùng biển tây đang từng ngày trông chờ luồng ra biển được trả lại sự thông thoáng, để mỗi chuyến vươn khơi mưu sinh thật sự an toàn.