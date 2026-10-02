“Nghề” làm bố mẹ vất vả quá!

Minh họa: BH

Chỉ trong vài ngày nhóm cộng đồng “Con ghét bố mẹ” có số lượng thành viên tăng chóng mặt, lên tới hơn 100 nghìn người tham gia. Trong đó, ngoài những đứa trẻ đang lớn, thì còn biết bao vị phụ huynh có mặt. Tôi nhớ lời kể của một đứa trẻ về việc bố mẹ mình có một cuốn sổ. Cuốn sổ ghi tỉ mỉ từng dòng nhật ký chi tiêu suốt hai năm nuôi con học đại học. Đại khái, năm nhất: 99,44 triệu; năm hai: 117,07 triệu. Tính trung bình ra thì mỗi tháng là hơn 9 triệu. Trong đó bao gồm tiền nhà, tiền ăn, tiền điện nước, quỹ lớp, giáo trình, chứng chỉ, mua laptop, tiền đi lại và những khoản “thân phận” để chúng bằng bạn bằng bè...

Đứa trẻ chỉ nhìn thấy cuốn sổ ghi tiền. Chúng không nhìn thấy đằng sau những con số khô khan, tính toán ấy là những giọt mồ hôi của bố mẹ, là những gì bố mẹ phải “bớt”, tằn tiện chi tiêu để gửi cho con ở xa.

Ngoài các anh chị sinh viên, hầu hết thành viên của group có tên là “Con ghét bố mẹ” là những đứa trẻ vừa lớn. Vì ở lứa tuổi nổi loạn nên chúng có vẻ không hài lòng với nhiều người, trong đó đối tượng trực tiếp, gần gũi là bố mẹ. Chúng “kể tội” bố mẹ có thể chỉ vì một câu mắng, một lần bị so sánh với con nhà người ta, một lần bị từ chối, một lần không được lắng nghe...

Có lẽ một phần do khoảng cách thế hệ. Thế hệ bố/mẹ, nói gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Bởi vậy, một cái tên “Con ghét bố mẹ” đã cho họ cảm giác mình bị chính đứa con đối xử với thái độ vô ơn. Giá như tên nhóm là “Tâm sự của con” hay “Bố mẹ ơi, con cần được thấu hiểu”... có lẽ họ sẽ phần nào hiểu được có sự “va chạm”, và họ cần phải rút ngắn lại khoảng cách để hiểu con hơn. Còn với thế hệ các con, sự thẳng thắn trực diện là cơ hội để các con nói ra những ấm ức mà không phải chỗ nào cũng thể hiện được.

Bởi đây là nhóm để các con trút hết những tâm sự hoặc uất ức dồn lên với bố mẹ nên thay vì chỉ vào để đọc, để hiểu các con đang nghĩ gì, đang cần gì thì nhiều phụ huynh lại tiếp tục “bài ca” hồi ức có tên ngày xưa và dạy các con phải sống, phải cư xử như thế nào để thành những đứa con ngoan, những đứa con theo đúng kỳ vọng của bố mẹ.

...

“Sinh con rồi mới sinh cha”, trước khi làm cha mẹ thì ai trong chúng ta cũng đã trải qua thời kỳ trẻ con, tuổi ô mai, dở dở ương ương. Chúng ta có lẽ không đủ mạnh mẽ để nổi loạn tuổi teen như hiện nay, nhưng có mấy ai dám khẳng định, chưa một lần làm phật ý bố mẹ, hay bố mẹ chưa bao giờ làm chúng ta phải ôm mặt khóc, hậm hực và tủi hờn?

Tôi có 2 cô con gái, chúng đang trong vòng tay tôi và hằng ngày, hằng tháng, hằng năm, tôi phải chu cấp, lo toan toàn bộ cuộc sống của chúng. Nhưng tôi cũng không ít lần phải nhìn thái độ của con mà sống. Hôm nào con về hậm hực chuyện này chuyện kia tôi giả vờ không biết. Hôm nào con vui, tôi cũng phải hùa vào cười thật tươi, thậm chí làm thêm một vài món thật ngon chiêu đãi. Nhiều lúc tôi cũng thở lén, làm bố mẹ thật khó. Vừa phải làm tròn công việc ở cơ quan, vội vàng về sớm ghé qua chợ mua đồ ăn, rồi thay nhanh quần áo để nấu cơm cho con ăn kịp giờ học thêm... và đủ mọi thứ đối nội, đối ngoại, bạn bè. Nhưng lúc nào cũng phải tự nhủ, mình làm tấm gương cho con, mình phải tươi cười, nhẹ nhàng, thoải mái, sẵn sàng làm bạn của con...

Chúng tôi sinh ra ở thế hệ “đói” – thông tin, đói ăn, rụt rè và nhút nhát. Con cái lại quá đủ đầy mọi thứ, ngồi một chỗ có người ship đồ ăn đến, muốn xem gì, ở đâu, một cú nhấn chuột cũng có mọi thông tin... Một group thôi nhưng ít nhiều đã cho chúng tôi, những phụ huynh hiểu rằng, những nỗi buồn, những ấm ức có lẽ không chỉ nằm ở một cuốn sổ ghi tiền của bố mẹ, hay một lời mắng, mà căn bản là mỗi người chỉ đọc cuốn sổ của mình, chỉ “xả” ra cho nhẹ lòng mà chưa kịp nhìn, hay nghĩ về phản ứng tổn thương của đối phương. Chắc chắn bố mẹ không đáng ghét, và những đứa con chưa đủ khôn lớn để hiểu hết cái lẽ ở đời.

Mong rằng, sẽ có một ngày, bố mẹ và con cái chịu “đổi sổ” cho nhau để có sự kết nối, chia sẻ. Gia đình không chỉ là nền tảng hay chỗ dựa về kinh tế, gia đình luôn là nơi ấm êm nhất để khi gặp giông tố mỗi thành viên có thể trở về, khóc thỏa thê, hay lặng lẽ ngồi một góc mà không cần phải dùng nick ẩn để thở ngắn than dài chờ những người xa lạ xúm vào động viên, góp lời.