Ngày buồn của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Cuộc tái ngộ HAGL trên sân Quy Nhơn không mang đến kỷ niệm đẹp cho Bùi Tiến Dũng. Thủ môn từng có quãng thời gian khoác áo đội bóng phố Núi phải trải qua 90 phút đầy khó khăn khi hàng phòng ngự Đà Nẵng liên tục để lộ khoảng trống và nhận 3 bàn thua.

Đây cũng là trận đấu HAGL chịu sức ép rất lớn. Đội bóng của HLV Lê Quang Trãi bước vào vòng 3 với hai thất bại liên tiếp tại V.League, lần lượt trước Nam Định và Hải Phòng.

HAGL thắng Đà Nẵng 3-0. Ảnh: HAGL

Trong bối cảnh ấy, cuộc đối đầu Đà Nẵng trở thành trận đấu HAGL buộc phải thắng nếu không muốn tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Việc phải mượn sân Quy Nhơn làm sân nhà do sân Pleiku chưa đảm bảo điều kiện thi đấu càng khiến nhiệm vụ của đội bóng phố Núi thêm khó khăn.

Đà Nẵng lại bước vào trận đấu với tâm thế hoàn toàn khác. Đội bóng sông Hàn vừa tạo cú hích lớn khi đánh bại Nam Định 3-0, sau đó vượt qua Hà Nội FC tại Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, sự hưng phấn ấy không thể giúp hàng phòng ngự đội khách đứng vững trước sức ép của HAGL.

Phút 39, bước ngoặt xuất hiện từ sai lầm của Quế Ngọc Hải. Trung vệ đội trưởng Đà Nẵng để bóng chạm tay trong vòng cấm khi tham gia hàng rào chắn pha đá phạt của HAGL. Trọng tài Ngô Duy Lân lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Luaan Augusto Xavier Boy không mắc sai lầm. Tiền đạo HAGL đánh lừa Bùi Tiến Dũng, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0. Thủ môn Đà Nẵng tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng ở phút 53. Từ quả đá phạt bên cánh phải, Vĩnh Nguyên treo bóng về phía cột xa để đồng đội đánh đầu trả bóng vào trong. Robson Alves Reis nhanh chóng chớp thời cơ dứt điểm tung lưới Bùi Tiến Dũng. Đà Nẵng phản ứng quyết liệt khi cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang trước khi được đưa trở lại vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi tổ trọng tài và VAR kiểm tra, bàn thắng vẫn được công nhận.

Đến phút 64, hàng thủ Đà Nẵng tiếp tục mắc sai lầm. Gia Bảo có pha kiến tạo thuận lợi để Jacintho Lucas thoải mái khống chế trước khi dứt điểm, nâng tỷ số lên 3-0. Lần thứ ba, Bùi Tiến Dũng phải vào lưới nhặt bóng.

Ba bàn thua cũng phản ánh một vấn đề lớn hơn của Đà Nẵng, khi đội bóng này đã không duy trì được sự chắc chắn từng giúp họ tạo ấn tượng ở những trận đấu trước. Trong khi đó, HAGL cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận đầy thất vọng.

Với Bùi Tiến Dũng, ngày trở lại đối đầu đội bóng cũ trở thành một kỷ niệm buồn. Anh không phải người duy nhất chịu trách nhiệm cho thất bại, nhưng ba lần vào lưới nhặt bóng chắc chắn là dấu ấn mà thủ môn này không mong muốn trong ngày tái ngộ HAGL.

Quan trọng hơn, chiến thắng 3-0 giúp HAGL giải tỏa sức ép rất lớn sau khởi đầu tệ hại. Đội bóng phố Núi chưa thể giải quyết toàn bộ vấn đề, nhưng ít nhất họ đã tìm thấy một điểm tựa cần thiết để bước ra khỏi cuộc khủng hoảng.