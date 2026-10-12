Hai đội có tỷ lệ thắng 100% mùa này

Man CIty của Erling Haaland chơi thuyết phục tại Premier League.

Rạng sáng 12/10, Man City nối dài chuỗi trận toàn thắng tại Premier League lên con số 6 sau khi đánh bại Liverpool với tỷ số 3-0. Trước đó, thầy trò HLV Enzo Maresca đánh bại hàng loạt đối thủ như Bournemouth, Crystal Palace, Coventry, MU và Sunderland.

Man City chễm chệ ở ngôi đầu Premier League với 18 điểm tuyệt đối, hơn đương kim vô địch Arsenal 3 điểm. Thành tích của Man City cho thấy đội bóng vẫn biết cách duy trì kết quả ấn tượng dù nói lời chia tay Pep Guardiola vào cuối mùa trước.

Chân sút Erling Haaland vẫn là đầu tàu trên hàng công của Man City với 6 bàn từ đầu mùa. Theo sau anh là Rayan Cherki (4 bàn) và Antoine Semenyo (2 bàn).

Barcelona phô diễn sức mạnh tại La Liga.

Ở Tây Ban Nha, Barcelona đang thể hiện phong độ thậm chí nổi bật hơn về mặt điểm số. Hôm 10/10, thầy trò HLV Hansi Flick có thắng lợi 3-0 trước Getafe nhờ các pha lập công của Anthony Gordon, Gabriel Jesus và Jules Kounde.

Với 8 chiến thắng liên tiếp, đội bóng xứ Catalonia tích lũy tối đa 24 điểm, qua đó khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu trong cuộc đua La Liga.

Đáng chú ý, đội chủ sân Camp Nou còn ghi đến 34 bàn thắng, hiệu suất ấn tượng nhất top 5 giải hàng đầu châu Âu hiện tại. Riêng tiền đạo Raphinha đã mang về 12 pha lập công cho đội bóng xứ Catalonia.

Tờ Marca phân tích khởi đầu thăng hoa này của Barcelona đang diễn ra theo cách vượt xa mọi kỳ vọng ban đầu. Chìa khóa tạo nên thành công của HLV Flick nằm ở khả năng xây dựng và vận hành chiều sâu đội hình một cách khoa học. Dù phải thi đấu liên tục với mật độ dày đặc, chiến lược gia người Đức vẫn tự tin áp dụng chính sách xoay tua nhân sự mà không làm ảnh hưởng đến nhịp điệu hay sự gắn kết trong lối chơi.

Với những gì đã thể hiện, cả Man City và Barcelona cho thấy họ vẫn là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu quốc nội.

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Highlights Liverpool 0-3 Manchester City Rạng sáng 12/10, Manchester City đánh bại đội chủ nhà Liverpool với tỷ số 3-0 tại vòng 6 Premier League 2026/27.