Nếp nhà hình thành từ gian khó

Đi qua lằn ranh sinh tử

Năm 18 tuổi, ông Trần Văn Phan (sinh năm 1972) từ quê Long An (nay là Tây Ninh) đến TPHCM thi đại học. Ông ở nhờ nhà người thân, cách nhà bà Lê Thị Thu Thảo chỉ vài bước chân. Những buổi chiều tình cờ gặp nhau khi cùng tập thể dục, hai người làm quen, trò chuyện hợp tính và tình cảm cứ thế lớn dần.

Gia đình ông Trần Văn Phan và bà Lê Thị Thu Thảo (phường Phú Lâm, TPHCM) quây quần làm lồng đèn Trung thu tặng các bệnh nhi ung thư. Ảnh: NGỌC TRĂM

Năm 1994, ông bà nên duyên vợ chồng, cùng xây dựng tổ ấm và lần lượt đón ba người con chào đời. Bà Thảo làm nghề may và kinh doanh bất động sản. Sau khi lập gia đình, ông Phan cũng học nghề may từ vợ. Từ may hàng gia công, hai vợ chồng tìm mối, tự sản xuất ba lô, túi xách, mở rộng việc kinh doanh.

Năm 2010, biến cố ập đến. Trong một lần đi khám bệnh vì có những triệu chứng lạ, bà Thảo phát hiện mình mắc ung thư đại tràng, bệnh đã di căn sang gan. Khi ấy, con trai út của bà mới hơn một tuổi.

Trong 2 năm ròng rã, bà trải qua 3 lần phẫu thuật cùng những tháng ngày điều trị kéo dài trong bệnh viện. Nhưng cũng chính trong lằn ranh sinh tử, bà cảm nhận sâu sắc tình yêu thương và đồng hành của gia đình.

Ông Phan ngày đêm túc trực bên giường bệnh, chăm sóc vợ. Ở nhà, 2 cô con gái lớn khi ấy mới 12, 13 tuổi đã sớm tự lập, thay mẹ chăm em, quán xuyến việc nhà để mẹ an tâm điều trị.

Nhớ lại những ngày ấy, bà Thảo rưng rưng: “Có lẽ nếu không có chồng con bên cạnh, tôi đã đầu hàng số phận. Chính tình yêu thương của gia đình là sức mạnh để tôi bước tiếp trên hành trình chiến đấu với căn bệnh”.

May mắn đã mỉm cười. Sau thời gian dài điều trị tích cực, sức khỏe bà dần ổn định. Trở về nhà, ông Phan không để vợ phải làm việc nặng. Ông lo từng bữa cơm, cữ thuốc, đưa đón bà đi lại. Đến nay, hơn 16 năm đã trôi qua, bệnh tình không chuyển biến xấu hơn, dù vậy thỉnh thoảng bà vẫn chịu những cơn đau.

Thương vợ, ông Phan đảm nhận luôn phần việc trở thành thợ may chính, nhận đơn, phân phối hàng hóa. Nhờ vậy, bà Thảo có thêm thời gian nghỉ ngơi và tham gia công tác phụ nữ ở địa phương.

Chứng kiến sự vất vả của ba mẹ, 3 người con đều chăm ngoan, cố gắng học tập tốt và sớm biết tự chăm lo cho bản thân. 2 cô con gái lớn đã biết phụ ba mẹ may hàng hóa, rồi làm kế toán, khai thuế cho việc kinh doanh của gia đình; đồng thời tham gia các hoạt động dân số, y tế ở phường. Còn cậu con trai út giờ đã bước vào giảng đường đại học.

Khi sự sẻ chia trở thành nếp nhà

Sau hành trình vượt cửa tử, gia đình bà Thảo càng hiểu giá trị của hai chữ “đồng hành” và “sẻ chia”. Hạnh phúc với họ giờ không phải điều gì thật lớn lao, mà là mỗi ngày vẫn có thể nhìn thấy nhau khỏe mạnh, cùng ăn một bữa cơm, cùng làm việc và cùng chia sẻ những niềm vui nhỏ.

Chính cách ba mẹ nắm tay nhau đi qua những năm tháng khó khăn đã dạy chị em chúng tôi bài học sâu sắc về tình yêu thương, sự san sẻ và nghị lực trong cuộc sống. Chúng tôi hiểu rằng, hạnh phúc đôi khi thật giản đơn: mái nhà đủ ba, đủ mẹ, mọi người khỏe mạnh, có việc cùng làm, niềm vui cùng sẻ chia, khó khăn cùng gánh vác. Chính những điều bình dị ấy giúp gia đình luôn gắn bó và giữ lửa yêu thương. Chị TRẦN LÊ HỒNG DIỄM (con gái vợ chồng bà Thảo, ông Phan)

Nhắc đến gia đình bà Thảo, người dân trong khu phố thường nhớ đến một gia đình hạnh phúc, yêu thương nhau và đặc biệt là sẵn lòng hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng. Bà Thảo vốn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện tại địa phương.

Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 11, phường Phú Lâm, bà vận động hội viên, bạn bè, các nhóm thiện nguyện phối hợp Ban công tác Mặt trận khu phố để cùng chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những mối kết nối ấy, nhiều hoạt động được duy trì đều đặn. Mỗi tháng, bà cùng chị em nấu, trao khoảng 400 suất ăn cho các hoàn cảnh khó khăn.

Vào những dịp lễ, tết, bà vận động gạo, mì và các nhu yếu phẩm để tổ chức những phiên chợ 0 đồng, trao khoảng 30-50 phần quà cho người yếu thế; mở các lớp dạy làm hoa kẽm nhung miễn phí tại nhà, đồng thời bán sản phẩm gây quỹ an sinh để trao học bổng, thẻ bảo hiểm y tế.

Đặc biệt, một hoạt động trở thành truyền thống của gia đình hơn 10 năm qua là mỗi dịp Tết Trung thu, cả nhà làm gần 100 chiếc lồng đèn bằng kẽm nhung, kèm thêm bánh, bao lì xì tặng các em nhỏ đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Bà Thảo cho hay, trong gia đình không ai phân công ai phải làm gì nhưng khi thấy bà bắt tay vào việc nào đó, chồng con lại cùng góp sức. Bà đứng bếp nấu những suất ăn miễn phí thì chồng phụ chuẩn bị nguyên liệu, các con sắp xếp từng phần rồi đem ra điểm trao tặng. Bà mở lớp dạy làm hoa kẽm thì ông Phan lo bàn ghế, các con chuẩn bị nguyên vật liệu, dụng cụ học.

Hàng năm, bà tham gia các chuyến thiện nguyện đến Gia Lai, Đắk Lắk để xây nhà, xây cầu tình thương, ông Phan tranh thủ may cho kịp tiến độ công việc rồi đi cùng bà, còn các con ở nhà chủ động thu xếp việc nhà để ba mẹ yên tâm lên đường. Những việc nhỏ ấy cứ thế lặp lại qua năm tháng. Để rồi với họ, sẻ chia, đồng hành cùng nhau đã trở thành một nếp nhà.

“Đi qua lằn ranh sinh tử, tôi hiểu rằng hạnh phúc là được đồng hành cùng những người mình yêu thương trong cả khoảnh khắc vui buồn, trong cả hoàn cảnh khó khăn hay thuận lợi”, bà Thảo tâm sự.