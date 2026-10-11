Mắc ung thư đại trực tràng ở tuổi 25 vì kiểu ăn uống tai hại

Ung thư đại trực tràng thường được quan tâm ở nhóm tuổi trung niên và cao tuổi, nhưng người trẻ cũng có thể mắc bệnh. Đáng chú ý, triệu chứng ban đầu đôi khi không rõ ràng, khiến việc phát hiện bệnh trở nên khó khăn hơn.

Theo China Times, bác sĩ Tiêu Đôn Nhân, chuyên khoa gan mật và tiêu hóa tại Phòng khám Đôn Nhân, Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ bệnh nhân ung thư đại trực tràng trẻ tuổi nhất mà ông từng tiếp nhận là một kỹ sư 25 tuổi làm việc trong ngành điện tử. Người này không bị tiêu chảy, táo bón hay đi ngoài ra máu mà chỉ có biểu hiện đau âm ỉ vùng bụng trên.

Bác sĩ Tiêu Đôn Nhân cho biết kết quả siêu âm của nam kỹ sư phát hiện một tổn thương bất thường có kích thước khoảng 5 cm. Sau khi chụp cắt lớp vi tính (CT) để kiểm tra kỹ hơn, các bác sĩ xác định có một khối u lớn 5 cm ở đại tràng ngang, được chẩn đoán là ung thư đại trực tràng giai đoạn 2. May mắn, khối u đã được phẫu thuật cắt bỏ kịp thời và bệnh nhân hiện chưa cần hóa trị.

Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, bác sĩ Tiêu Đôn Nhân phát hiện nam kỹ sư sống một mình, thường xuyên ăn ngoài và đặc biệt yêu thích thức ăn nhanh. Anh rất ít khi ăn rau củ, trái cây tươi. Theo bác sĩ, độ tuổi mắc ung thư đại trực tràng tại Đài Loan sớm hơn khoảng 10 năm so với các nước phương Tây. Bên cạnh yếu tố di truyền, xu hướng ăn uống theo kiểu phương Tây và thiếu chất xơ cũng có mối liên quan đáng chú ý đến nguy cơ mắc bệnh.

Thói quen ăn ngoài và thường xuyên tiêu thụ đồ ăn nhanh có thể là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Ảnh: Shutterstock.

Chế độ ăn thiếu chất xơ có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Theo khuyến nghị của Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, mỗi người nên tiêu thụ khoảng 30 g chất xơ mỗi ngày. Tuy nhiên, lượng chất xơ trung bình mà người dân tại đây hấp thụ chỉ khoảng 15 g, bằng một nửa mức khuyến nghị.

Bác sĩ Tiền Chính Hoằng, chuyên khoa gan mật và tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa Trường Canh Cơ Long, cũng chỉ ra thói quen ăn uống và sinh hoạt thiếu lành mạnh có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại phát triển.

Xu hướng ăn uống theo kiểu phương Tây và thường xuyên ăn ngoài khiến nhiều người tiêu thụ quá nhiều chất béo, thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn, từ đó ảnh hưởng đến sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột. Một số vi khuẩn có hại có thể giải phóng các chất chuyển hóa bất lợi, góp phần gây viêm mạn tính, tổn thương niêm mạc ruột và thúc đẩy hình thành polyp, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Để bảo vệ sức khỏe đường ruột, mỗi người nên duy trì thói quen tầm soát định kỳ, ăn đủ rau xanh và trái cây, đồng thời hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ và muối.