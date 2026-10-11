Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh tật

Chị Kiều phát hiện bị bệnh phổi

Năm 2024, chị Kiều phát hiện bị bệnh phổi, cho đến nay điều trị đã nhiều năm mà bệnh tình không giảm.

Hiện tại, bệnh đã di căn qua xương và nhiễm trùng máu. Gia đình cũng chạy vay mượn để lo thuốc men cho chị nhưng đến nay kinh tế gia đình cạn kiệt, không khả năng trả nợ.

Bản thân chị Kiều đã ly thân với chồng và có 2 đứa con hiện còn đi học, đang ở chung với mẹ. Cha mẹ chị Kiều cũng đã lớn tuổi vẫn phải cố gắng đi thu mua phế liệu để trang trải cuộc sống. Bệnh tật khiến gia đình chị Kiều cạn kiệt kinh tế, không khả năng chạy chữa thuốc thang cho chị nữa.

Chị Kiều mong mỏi được các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ để chị có cơ hội tiếp tục chữa trị, mong níu kéo thời gian sống bên 2 con còn nhỏ.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.