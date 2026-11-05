Năm phút chú tâm

Hình ảnh trong ứng dụng được nhiều người dùng nhận xét là “gần gũi, dễ thương và mang tính chữa lành”.

Một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Computers in Human Behavior, với tiêu đề tạm dịch là “Sự chú ý bị đánh lạc hướng: Cách thông báo từ mạng xã hội làm gián đoạn quá trình xử lý nhận thức”. Theo đó, những thông báo của các mạng xã hội có thể làm chậm quá trình xử lý nhận thức trong khoảng bảy giây. Và chỉ từng đó thôi cũng đủ gây ảnh hưởng lớn đến hiệu suất công việc, học tập.

Rõ ràng, các nền tảng số đem lại tiện ích, thông tin nhanh, thời sự, giải trí... nhưng những thuật toán gợi ý nội dung, thông báo và phần thưởng tức thời cũng khiến việc rời màn hình, dồn sự chú ý cho những vấn đề thật sự quan trọng trở nên khó khăn hơn.

Thay vì chỉ tìm cách hạn chế sử dụng điện thoại hay máy tính bằng ý chí đơn thuần, một số bạn trẻ đang thử tạo ra những công cụ giúp vấn đề tập trung tinh thần trở nên hấp dẫn hơn, thí dụ như ứng dụng Meowchi: Focus Timer.

Bạn Phạm Hoàng Trâm, một trong những thành viên sáng lập Meowchi cho biết: “Dự án được phát triển trong bảy tháng với sự tham gia của các thành viên phụ trách lập trình, minh họa, hoạt họa, âm thanh và thiết kế trò chơi..., đều là những người rất trẻ. Ý tưởng ban đầu xuất phát từ một quan sát thực tế: Những sự nỗ lực thường nhật và có vẻ “bình thường” lại ít được chú ý trên mạng xã hội. Nhóm muốn tạo ra một trải nghiệm mới mẻ: Ngay cả năm phút tập trung cũng được ghi nhận”.

Cách vận hành của Meowchi khá đơn giản: Người dùng ấn “Bắt đầu” một phiên “Tập trung” tinh thần ngắn, để làm bánh mochi (một loại bánh truyền thống của Nhật Bản) cùng một chú mèo đồng hành. Khi hoàn thành công việc, bạn sẽ nhận phần thưởng là chiếc bánh cùng các vật phẩm để trang trí và xây dựng thế giới nhỏ của riêng mình trong game. Ứng dụng còn hỗ trợ chặn những yếu tố có thể gây phân tâm trong thời gian chơi, thay vì chỉ hiển thị thời gian đã trôi qua.

Trong tuần đầu phát hành, Meowchi đã nhận về nhiều phản hồi tích cực. Đương nhiên, chỉ như vậy là chưa đủ để đưa ra kết luận rằng ứng dụng có thể giúp người dùng cải thiện khả năng tập trung trong dài hạn. Giá trị đáng chú ý, trước hết, nằm ở cách người trẻ nhận diện và thử nghiệm những giải pháp cụ thể nhằm giải quyết vấn đề của chính mình, thay vì thụ động trải nghiệm công nghệ có sẵn. Và đó có lẽ cũng là một cách để giới trẻ tự nhắc nhủ về tầm quan trọng của cuộc sống ngoài màn hình.