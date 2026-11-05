Các hãng smartphone Trung Quốc khắc phục sự cố sai thông tin chủ quyền Việt Nam

Từ trưa ngày 4/11, nhiều hệ thống bán lẻ thiết bị di động tại Việt Nam đồng loạt tạm dừng trưng bày và rút nhiều dòng máy thương hiệu Trung Quốc khỏi quầy kệ sau khi người dùng phát hiện ứng dụng thời tiết mặc định hiển thị thông tin địa danh sai lệch liên quan đến chủ quyền biển đảo.

Thay vì phải triệu hồi phần cứng, các nhà sản xuất đã nhanh chóng khoanh vùng nguyên nhân và can thiệp trực tiếp từ tầng dữ liệu phần mềm để đưa thiết bị trở lại hoạt động kinh doanh bình thường ngay trong đêm 4/11.

Theo đó, sự cố hiển thị sai lệch được xác định bắt nguồn từ giao diện lập trình dữ liệu của nền tảng dự báo thời tiết AccuWeather tích hợp sẵn trên hệ điều hành Android được một số hãng smartphone sử dụng. Do không thể can thiệp trực tiếp vào máy chủ cơ sở dữ liệu bản đồ gốc của đối tác cung cấp dịch vụ, đội ngũ kỹ thuật của nhà sản xuất điện thoại đã lựa chọn giải pháp kiểm soát cơ chế tìm kiếm từ khóa trên thiết bị đầu cuối của người dùng.

Các kỹ sư hệ thống đã thiết lập một bộ lọc danh mục gồm hàng trăm từ khóa khác nhau có liên quan đến vấn đề chủ quyền, bao gồm các địa danh hoặc cụm từ nhạy cảm bằng tiếng Việt có dấu, tiếng Việt không dấu, chữ Hán và phiên âm pinyin (bính âm) nhằm ngăn chặn kết quả sai lệch hiển thị tại thị trường Việt Nam.

Các cửa hàng đã đưa máy trở lại và hoạt động kinh doanh bình thường từ ngày 5/11. (Ảnh: Thụy Phương)

Do ứng dụng thời tiết vận hành theo cơ chế dịch vụ web nhúng (embedded service), tệp tin cấu hình dữ liệu mới được đẩy trực tiếp về điện thoại người dùng thông qua kết nối Internet. Quá trình vá lỗi diễn ra tự động ở tầng nền hệ điều hành mà không yêu cầu người dùng phải cập nhật ứng dụng thủ công qua kho ứng dụng Google Play Store, đồng thời không gây gián đoạn quá trình vận hành thiết bị.

Song song với việc hoàn tất giải pháp kỹ thuật, ngày 5/11, các đơn vị nhập khẩu và phân phối chính thức các thương hiệu Xiaomi, Vivo, Honor và realme tại Việt Nam đã đồng loạt phát hành văn bản gửi tới các đối tác bán lẻ.

Xiaomi Việt Nam cho biết sự cố bắt nguồn từ ứng dụng của bên thứ ba và đã được khắc phục. (Ảnh: Thụy Phương)

Ở nhóm các thương hiệu khác, Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam thông báo đã rà soát toàn diện các ứng dụng hệ thống, hoàn tất việc xử lý kỹ thuật và cam kết mọi sản phẩm nhập khẩu chính thức đều tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Công ty TNHH Công nghiệp Gin Hưng Việt Nam (phân phối thương hiệu Honor) cùng Công ty TNHH TMDV và ĐT Nhuận Tín (phân phối thương hiệu Vivo) xác nhận sự cố phát sinh từ dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba, đồng thời cho biết đã nhanh chóng phối hợp điều chỉnh kỹ thuật và tăng cường quy trình kiểm duyệt nội bộ để bảo đảm thiết bị đáp ứng các quy chuẩn pháp lý sở tại.

Nhờ cơ chế cập nhật dữ liệu từ xa kết hợp các văn bản cam kết pháp lý minh bạch từ các nhà phân phối, các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc đã đưa sản phẩm trở lại khu vực trải nghiệm, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và duy trì sự ổn định cho thị trường di động trong nước.