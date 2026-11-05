Huawei Mate 80 Air dự kiến ra mắt tháng 12 với chip Kirin 9030, RAM 12GB và màn hình cong

Huawei Mate 80 Air, mẫu điện thoại mỏng nhẹ thuộc dòng Mate Air, được rò rỉ sẽ ra mắt vào tháng 12 tới. Máy dự kiến dùng vi xử lý Kirin 9030, RAM tối thiểu 12GB và thiết kế màn hình cong. Toàn bộ thông tin dưới đây đến từ nguồn tin rò rỉ, chưa được Huawei xác nhận.

Theo các nguồn tin mới nhất trên mạng xã hội Weibo, Huawei đang chuẩn bị cho sự kiện ra mắt mẫu smartphone tiếp theo của dòng Mate Air. Thiết bị được kỳ vọng nối tiếp thế hệ tiền nhiệm trong phân khúc điện thoại tập trung vào thiết kế mỏng nhẹ.

Mốc tháng 12 và khoảng cách một năm với Mate 70 Air

Nguồn tin cho biết Huawei Mate 80 Air dự kiến được công bố vào tháng 12 tới. Thời điểm này cách lần ra mắt của phiên bản tiền nhiệm Mate 70 Air khoảng một năm. Sự xuất hiện của máy hứa hẹn mang đến thêm lựa chọn cho người dùng yêu thích các dòng máy có độ mỏng tối ưu.

Huawei Mate 80 Air sẽ ra mắt vào tháng 12

Bên cạnh đó, mẫu máy tính bảng MatePad Mini 2 được cho là sẽ không xuất hiện cùng lúc với điện thoại này. Từng có tin đồn MatePad Mini 2 ra mắt sớm hơn. Tuy nhiên, các báo cáo hiện tại cho rằng mẫu tablet chạy HarmonyOS 7 này nhiều khả năng cũng phải chờ đến tháng 12 mới chính thức xuất hiện.

Kirin 9030, RAM 12GB và những chi tiết thiết kế được hé lộ

Về cấu hình, các thông tin rò rỉ cho biết Mate 80 Air sẽ trang bị vi xử lý Kirin 9030. Dung lượng RAM dự kiến từ 12GB trở lên, đáp ứng nhu cầu đa nhiệm và chạy các ứng dụng nặng.

Về ngoại hình, máy được cho là tiếp tục dùng cụm camera hình tròn ở mặt lưng giống thế hệ trước, kết hợp với màn hình cong ở mặt trước. Mate 70 Air trước đây có độ mỏng 6.6mm, và phiên bản mới được kỳ vọng có thể mỏng hơn nữa.

Ngược lại, tính năng nhận diện khuôn mặt 3D được báo cáo là vẫn chưa xuất hiện trên mẫu máy này.

Điện thoại hứa hẹn sở hữu cấu hình cao cấp

Tổng hợp thông tin rò rỉ về Mate 80 Air

Dòng Mate Air và bài toán cân bằng giữa hiệu năng và độ mỏng

Việc tiếp tục phát triển dòng Mate Air cho thấy Huawei muốn duy trì sự đa dạng trong hệ sinh thái smartphone. Sự kết hợp giữa Kirin 9030 và RAM 12GB sẽ giúp thiết bị đảm bảo hiệu năng ổn định trong thân máy mỏng nhẹ.

Tuy vậy, toàn bộ thông số kỹ thuật và mốc thời gian nêu trên hiện vẫn chỉ là tin đồn. Người dùng cần chờ thông báo chính thức từ Huawei để xác nhận cấu hình và ngày phát hành. Thông tin trong bài được tổng hợp từ Gizmochina.