Một mình chăm chồng, lo cha mẹ, nuôi con

Bà Roa bị mù từ năm 2006, còn ông Hnưp mất thị lực từ năm 2023. Tuổi cao, sức khỏe hạn chế khiến sinh hoạt hằng ngày của ông bà gặp nhiều khó khăn.

Chị Đinh Thị Trôh hằng ngày chăm sóc, giúp bố vệ sinh cá nhân. Ảnh: Viễn Khánh

Người chăm sóc, chỗ dựa chính của ông bà là con gái Đinh Thị Trôh. Trước đây, vợ chồng chị Trôh cùng nhau làm lụng, chăm sóc bố mẹ và nuôi 3 người con nhỏ. Hơn 1 tháng nay, chồng chị là anh Đinh Dương không may bị TNGT trên đường đi làm về. Anh đang điều trị tại BVĐK tỉnh (phường Pleiku) với chẩn đoán gãy xương chậu 2 bên và cần thời gian dài để phục hồi.

“Vợ chồng tôi bị mù mắt không thấy gì. Giờ nghe con rể bị tai nạn nằm ở bệnh viện nữa, nhà còn 3 đứa cháu đi học, có một mình con gái chăm, thực sự gia đình bây giờ quá khó khăn” - ông Hnưp chia sẻ.

Từ ngày chồng gặp nạn, chị Trôh phải một mình chăm sóc bố mẹ già, lo cho 3 người con và thu xếp lên bệnh viện chăm chồng. Nhà cách bệnh viện hơn 70 km, trong khi công việc gia đình và nương rẫy - nguồn sống chính của cả nhà - vẫn cần người đảm đương.

“Trước đây có chồng ở nhà thì chồng giúp đỡ công việc gia đình, vườn rẫy. Việc nặng cũng là đàn ông gánh vác. Giờ anh bị tai nạn, một mình tôi không biết phải làm sao để nuôi 3 đứa con nhỏ. Chỉ mong chồng mau hồi phục để sớm về với gia đình, cùng tôi chăm lo cho ông bà và các con” - chị Trôh nói.

Vợ chồng ông Đinh Hnưp bên cháu ngoại trong ngôi nhà của gia đình. Ảnh: Viễn Khánh

Trước hoàn cảnh của gia đình, hệ thống chính trị và người dân làng Kuk Kôn thường xuyên thăm hỏi, động viên, đồng thời vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ. Anh Đinh Văn Ban - Trưởng thôn Kuk Kôn - cho biết: “Các ban, ngành, đoàn thể của làng thăm hỏi, động viên và kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình. Cá nhân tôi cũng hay qua lại, khi thì tặng ký gạo, con cá, khi thì kêu gọi hỗ trợ các cháu học tập”.

Những sự sẻ chia tuy chưa thể khỏa lấp khó khăn trước mắt, nhưng là nguồn động viên để gia đình chị Trôh vượt qua giai đoạn này. Hiện gia đình rất cần sự hỗ trợ để anh Dương có thêm điều kiện điều trị, chị Trôh vơi bớt gánh nặng và 3 người con tiếp tục được đến trường.

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