Theo chồng sang Mỹ, nàng dâu Việt sống trong khu nhà cổ hơn 300 năm

Cơ duyên đến Mỹ

Cuộc sống của chị Trần Thị Hiền Lương (SN 1993, quê gốc ở Hưng Yên, sau này chuyển vào Đồng Nai sinh sống cùng bố mẹ) thay đổi rất nhiều kể từ khi bắt đầu cuộc sống bên chồng và con trai nhỏ ở vùng quê Pennsylvania (Mỹ).

Nơi chị sống là khu nhà có lịch sử hơn 300 năm, nằm bên dòng suối Mill Creek, mỗi sáng thức dậy có thể thấy bãi cỏ đẫm sương, những chú nai thong thả kiếm ăn, thỏ và sóc chạy trong vườn.

Chị Lương bên chồng Mỹ

Năm 2023, qua một nhóm bạn ở TPHCM, chị quen anh Walter F. Hammer (quốc tịch Mỹ) – chồng chị hiện tại.

Khi đó, Walter thường sang Việt Nam du lịch và tìm kiếm đối tác kinh doanh. Ban đầu, hai người chỉ là bạn bè, chị Lương giúp anh Walter kết nối với một số đối tác, còn anh chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ công việc giảng dạy của chị ở TPHCM.

Qua những lần gặp gỡ, chị Lương dần có thiện cảm với Walter, đặc biệt là cách anh đối xử với Liam - con trai riêng của chị.

“Anh dành thời gian chơi với con, cõng con trên vai và đối xử với con rất chân thành”, chị kể.

Cả hai đều từng đổ vỡ hôn nhân. Trước khi hẹn hò, họ dành nhiều thời gian trò chuyện về cuộc sống gia đình, cách nuôi dạy con và những dự định lâu dài.

Dịp Valentine năm 2024, Walter ngỏ lời yêu. Chị Lương xúc động khi anh không chỉ nói yêu chị mà còn khẳng định dành tình thương cho cả Liam.

Khu dinh thự - nơi gia đình nhỏ của chị Lương sinh sống

Tháng 3/2025, chị sang Mỹ và 1 tháng sau, hai người kết hôn. Đến tháng 8 cùng năm, chị đón con trai sang đoàn tụ. Gia đình 3 người bắt đầu cuộc sống chung tại khu Rush Valley Mills, thuộc tiểu bang Pennsylvania.

Trước khi sang Mỹ, chị từng nghe bạn trai kể, anh sống ở một vùng quê khá yên tĩnh nhưng chị vẫn không hình dung rõ nơi mình sắp đến. Bởi vậy, buổi sáng đầu tiên thức dậy ở nơi này đã cho chị cảm xúc khó quên.

“Sáng hôm ấy, khi nhìn qua cửa sổ, tôi đứng lặng trước khung cảnh yên bình, bãi cỏ đẫm sương, những chú nai thong thả gặm cỏ. Gần đó là dòng Mill Creek chảy bên tòa nhà màu đỏ cổ kính. Cảm giác giống như tôi đang bước vào một câu chuyện cổ tích”, chị kể.

Cuộc sống ở khu dinh thự hơn 300 năm tuổi

Khu Rush Valley Mills rộng khoảng 4ha, được anh Walter mua lại vào năm 2003.

Trong khuôn viên có nhiều công trình lâu đời, nổi bật là tòa nhà màu đỏ rộng khoảng 375m2, từng là xưởng xay bột chạy bằng sức nước, hoạt động từ khoảng năm 1718 và hiện được chồng chị cải tạo thành 4 căn hộ cho thuê.

Gia đình nhỏ của chị sống tại ngôi nhà màu xanh lá cây nằm gần đó. Công trình được xây vào khoảng những năm 1750, rộng 120m2, sau này được anh Walter cải tạo thành không gian sống tiện nghi gồm: bếp, nơi làm việc, phòng học, phòng ngủ… Ngoài ra, trong khu đất còn có một nhà xưởng để chồng chị cất dụng cụ, thiết bị công nghiệp và robot.

Không gian sống bình yên của chị Lương tại Mỹ

“Lúc mua lại khu đất này, chồng tôi còn trẻ, là một kỹ sư, công việc ổn định. Anh dành 7 năm để tu sửa lại, không nghỉ cuối tuần và cũng không đi du lịch”, chị Lương kể.

Với anh Walter, khu nhà chứa đựng nhiều năm lao động và tâm huyết. Còn với chị Lương và con trai, đây là nơi họ bắt đầu những kỷ niệm đầu tiên của gia đình 3 người.

Chị yêu căn nhà nhiều năm tuổi của gia đình mình

Mỗi ngày, chị thường dậy sớm chuẩn bị đồ ăn rồi đi dạy. Chồng chị đưa con ra trạm xe buýt để đi học rồi bắt đầu công việc của mình.

Buổi tối, gia đình nhỏ lại quây quần bên bàn ăn. Vợ chồng chị chia sẻ việc nhà, nói chuyện về con cái và công việc. Bố mẹ chồng chị Lương đã mất. Thời gian rảnh, cả nhà chị sẽ cùng nhau đến thăm họ hàng của anh Walter.

Cuộc sống gần gũi với thiên nhiên cho chị trải nghiệm tuyệt vời. Mùa hè, gia đình chị cùng nhau lội suối, bắt cua, ốc. Mùa đông có tuyết rơi, vợ chồng chị tận dụng con dốc trước nhà, trở thành đường trượt tuyết cho con.

Chị còn tận dụng khu đất ven bờ suối để trồng dưa và một số loại rau thơm Việt Nam, nấu những bữa cơm hương vị Việt để nguôi nỗi nhớ nhà.

Chị thường nấu thịt kho, cá kho, rau luộc, cuối tuần thì nấu phở gà, bún mọc, bún riêu… đổi bữa. Anh Walter thích nhiều món Việt và nhận xét đồ ăn Việt thanh đạm, ngon miệng.

Gia đình chị tận hưởng mùa đông ở vùng quê nước Mỹ

Tòa nhà màu đỏ vào mùa hè và mùa đông

“Một khó khăn nhỏ là chợ Việt cách nhà tôi 45 phút lái xe nên không phải lúc nào cũng mua được nguyên liệu cần thiết”, chị Lương nói.

Thời gian đầu ở Mỹ, chị cũng có lúc bối rối trong chuyện hòa nhập. Khi đó, vốn tiếng Anh của chị chỉ ở mức giao tiếp cơ bản. Có lần gặp một người bạn Ấn Độ của chồng, chị gần như không hiểu người đó nói gì nhưng vẫn phải cố gắng kết nối.

Khi về nhà, chị nhờ chồng kể lại nội dung cuộc nói chuyện. Không ngờ anh bật cười, thừa nhận bản thân cũng chỉ hiểu khoảng 80% những gì người bạn nói.

Bên cạnh đó, chị có nhiều việc thực tế phải học, từ lái xe, hoàn thiện giấy tờ đến tìm việc làm. May mắn, chồng chị luôn bên cạnh, cùng vợ giải quyết từng việc.

“Sau khoảng 1 năm rưỡi, Pennsylvania đã trở thành quê hương thứ hai của tôi.

Tôi vẫn nhớ gia đình và quê hương Việt Nam nhưng ở Pennsylvania, tôi có Walter, Liam, công việc, những người hàng xóm thân thiện và những thói quen gia đình mà chúng tôi tạo dựng mỗi ngày”, chị chia sẻ.

Ảnh - video: Mẹ Việt ở Mỹ