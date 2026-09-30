Sởi bùng phát tại Mỹ khi tỷ lệ tiêm chủng xuống dưới ngưỡng bảo vệ

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tính đến ngày 24-9, nước này có 3.659 ca sởi đã được xác nhận, tăng mạnh so với 2.289 ca trong cả năm 2025.

Trong năm nay, Mỹ đã ghi nhận 40 ổ dịch mới, trong đó khoảng 95% số ca mắc liên quan đến các ổ dịch, kể cả những đợt bùng phát từ năm trước.

Tỷ lệ bao phủ vắc xin sởi, quai bị và rubella (MMR) ở trẻ mẫu giáo tại Mỹ giảm từ 95,2% trong năm học 2019-2020 xuống 92,4% trong năm học 2025-2026.

CDC cho biết mức bao phủ trên 95% giúp bảo vệ phần lớn người dân thông qua miễn dịch cộng đồng.

Em bé đang được tiêm vắc xin MMR tại bệnh viện ở bang Texas, Mỹ tháng 2-2025. Ảnh: Reuters

Chuyên gia nhi khoa và miễn dịch học Paul Offit nhận định: Tỷ lệ tiêm chủng tại Mỹ suy giảm từ thời kỳ đại dịch COVID-19.

Niềm tin giảm sút vào cơ quan y tế và doanh nghiệp dược phẩm, cùng thông tin sai lệch về vắc xin, khiến một bộ phận phụ huynh lựa chọn không tiêm phòng cho con.

Giáo sư Amira Roess, Đại học George Mason, cũng cảnh báo về tình trạng trẻ đến trường khi chưa được tiêm chủng đầy đủ.

CDC xác định sự gia tăng bệnh sởi trên thế giới làm tăng nguy cơ người chưa tiêm chủng nhiễm bệnh khi ra nước ngoài rồi đưa virus về Mỹ.

Tại các cộng đồng có tỷ lệ tiêm phòng thấp, virus có thể nhanh chóng gây ra những ổ dịch lớn.

Vắc xin MMR vẫn có hiệu quả phòng sởi khoảng 93% sau 1 liều và 97% sau 2 liều. Người đã tiêm vẫn có thể mắc bệnh, nhưng thường có triệu chứng nhẹ hơn và ít khả năng lây nhiễm cho người khác.

Ngày 29-9, CDC xác nhận 2 ca tử vong liên quan đến sởi trong năm 2026. Pennsylvania đã báo cáo 4 ca, nhưng số liệu của bang và liên bang hiện chưa đồng nhất.