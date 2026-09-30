Tủ lạnh sử dụng lâu ngày thường gặp hai vấn đề quen thuộc: ngăn mát xuất hiện mùi khó chịu do nhiều loại thực phẩm để chung, trong khi ngăn đông của một số loại tủ có thể tích tụ băng tuyết.

Ngoài việc vệ sinh tủ thường xuyên, đậy kín thực phẩm và kiểm tra những món đã để quá lâu, một mẹo được nhiều người chia sẻ là tận dụng khẩu trang y tế làm túi chứa vật liệu hút mùi hoặc hút ẩm.

Điểm cần hiểu đúng là khẩu trang chủ yếu đóng vai trò như một chiếc túi đựng. Hiệu quả phụ thuộc nhiều hơn vào thứ được cho vào bên trong như trà khô hay khăn giấy.

Đặt một chiếc khẩu trang vào tủ lạnh, nhiều người bất ngờ khi biết công dụng thực sự - Ảnh minh hoạ

Cho trà khô vào khẩu trang để hỗ trợ khử mùi

Tủ lạnh chứa cùng lúc thịt, cá, rau củ, đồ ăn chín và nhiều loại thực phẩm khác nên rất dễ xuất hiện mùi hỗn hợp. Nếu thức ăn không được đậy kín hoặc có thực phẩm để quá lâu, tình trạng này càng rõ rệt.

Có thể lấy một chiếc khẩu trang y tế mới và sạch, cắt một đầu rồi cho một lượng trà khô vừa phải vào bên trong. Sau đó buộc kín đầu khẩu trang và đặt túi này ở một góc ngăn mát. Khẩu trang lúc này trở thành lớp vỏ giữ trà không rơi vãi, trong khi trà khô có thể hỗ trợ hấp phụ một phần mùi và hơi ẩm, đồng thời tạo mùi thơm nhẹ.

Sau một thời gian sử dụng, nếu trà đã ẩm hoặc không còn hiệu quả, nên bỏ đi và thay túi mới. Một số hướng dẫn khuyên thay khoảng mỗi tháng một lần. Tuy nhiên, túi trà không thể thay thế việc vệ sinh tủ lạnh. Nếu tủ xuất hiện mùi nặng hoặc bất thường, trước tiên nên kiểm tra thực phẩm hỏng, thức ăn rơi vãi và các hộp đựng lâu ngày thay vì chỉ tìm cách át hoặc hút mùi.

Cho trà khô vào khẩu trang để giảm mùi - Ảnh minh hoạ

Nhét khăn giấy vào khẩu trang, đặt trong ngăn đông để hút bớt ẩm

Một cách tận dụng khác là dùng khẩu trang làm túi chứa khăn giấy.

Cách thực hiện khá đơn giản, cắt một đầu khẩu trang, nhét khăn giấy khô vào bên trong cho căng vừa phải, sau đó dùng dây đeo hoặc vật phù hợp để buộc kín lại. Đặt túi này ở vị trí khô ráo, không cản trở luồng khí lạnh trong ngăn đông. Khăn giấy có khả năng hút nước nên có thể hấp thụ một phần hơi ẩm xung quanh. Khi giấy đã ẩm hoặc ướt, cần lấy ra và thay mới.

Dù vậy, không nên coi đây là giải pháp xử lý triệt để tình trạng tủ lạnh đóng tuyết. Nếu ngăn đông liên tục xuất hiện lớp băng dày bất thường, cần kiểm tra cách sử dụng, gioăng cửa, nhiệt độ cài đặt hoặc tình trạng kỹ thuật của thiết bị.

Việc giảm bớt băng tuyết có thể giúp không gian bảo quản thông thoáng hơn, nhưng nói rằng chỉ cần đặt một chiếc khẩu trang vào tủ lạnh sẽ giúp “tiết kiệm điện đáng kể” là chưa chính xác. Bản thân mẹo này không tạo ra mức tiết kiệm điện rõ rệt.

Mẹo dùng khẩu trang làm túi khử mùi chỉ đáng xem như một cách tận dụng vật dụng đơn giản trong nhà. Điều quyết định tủ lạnh có sạch và ít mùi hay không vẫn là cách bảo quản thực phẩm và vệ sinh thường xuyên - Ảnh minh hoạ

Đừng lấy khẩu trang vừa đeo xong cho vào tủ lạnh

Đây là điểm quan trọng nếu muốn thử mẹo trên. Nên sử dụng khẩu trang mới, sạch, không lấy chiếc khẩu trang vừa đeo ngoài đường hoặc đã qua sử dụng để đựng trà, khăn giấy rồi đặt cạnh thực phẩm.

Khẩu trang đã sử dụng có thể dính bụi bẩn, hơi ẩm và các chất từ môi trường bên ngoài. Việc đưa chúng vào không gian bảo quản thức ăn chỉ để tận dụng là không cần thiết.

Túi tự chế cũng nên được đặt ở vị trí riêng, tránh tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và kiểm tra định kỳ. Khi khẩu trang bị ẩm, bẩn, rách hoặc vật liệu bên trong đã hút nhiều hơi ẩm, nên thay mới.

Muốn tủ lạnh bớt mùi, đừng chỉ trông chờ vào túi khẩu trang

Túi khẩu trang chứa trà khô chỉ là mẹo hỗ trợ. Để tủ lạnh sạch và ít mùi lâu dài, quan trọng hơn vẫn là cách bảo quản thực phẩm và vệ sinh thiết bị.

Đậy kín thức ăn: Đồ ăn chín, thực phẩm có mùi mạnh nên được cho vào hộp có nắp hoặc bao gói kín trước khi cất.

Kiểm tra thực phẩm thường xuyên: Loại bỏ những món đã hỏng, quá hạn hoặc có dấu hiệu bất thường. Nếu có nước thực phẩm chảy ra, nên lau sạch sớm.

Không cho thức ăn còn quá nóng vào tủ: Nên để thực phẩm nguội bớt phù hợp trước khi bảo quản, đồng thời tránh để thức ăn ở nhiệt độ phòng quá lâu.

Vệ sinh tủ định kỳ: Lau các khay, ngăn kéo và khu vực dễ đọng nước, vụn thức ăn. Một chiếc túi hút mùi không thể khắc phục nguyên nhân nếu bên trong tủ đang có thực phẩm hỏng hoặc chất bẩn tích tụ.