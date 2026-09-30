Cặp đôi yêu nhau khiến cả con phố ngoái nhìn: Chuyện gì đang xảy ra?

Trong chuyện tình cảm, việc cãi vã, mâu thuẫn giữa các cặp đôi là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng, cách ứng xử của mỗi người lại quyết định kết quả của mối quan hệ đó. Trước đó, trên mạng xã hội từng xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh đôi nam nữ cũng xảy ra mâu thuẫn, tuy nhiên, cách cặp đôi phản ứng đã khiến dân tình rôm rả bàn luận.

Theo nội dung clip, cặp đôi đi xe máy hiệu SH, không đội mũ bảo hiểm, dừng xe ngay tại vị trí vạch kẻ phân cách giữa tuyến đường 2 chiều rồi liên tiếp cãi nhau. Không những vậy, cô gái ngồi sau xuống xe để cãi cọ, chỉ tay vào mặt bạn trai với thái độ căng thẳng. Người bạn trai thì liên tục giơ tay để xoa dịu nhưng khá lâu sau cô gái mới chịu ngồi lên xe để rời đi.

Sự việc xảy ra giữa lúc đường phố có rất đông phương tiện di chuyển qua lại. Một số người qua đường chứng kiến hành động “lạ” của cặp đôi nên đã tò mò đi chậm và ngoái nhìn.

Xảy ra mâu thuẫn, cặp đôi dừng xe trên đường và tiếp tục cãi cọ. Ảnh cắt từ clip

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên facebook, không ít người đã phải lắc đầu ngao ngán với hành động của cặp đôi này. Nhiều người cho rằng chuyện bất đồng, giận dỗi giữa các cặp đôi vốn không phải điều hiếm gặp, nhưng việc để cảm xúc lấn át ngay giữa đường phố đông đúc lại dễ kéo theo những tình huống khó lường. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể ảnh hưởng đến chính người trong cuộc và những phương tiện đang lưu thông xung quanh.

Bên cạnh chuyện ứng xử trong tình cảm, hình ảnh trong đoạn clip cũng khiến cư dân mạng chú ý đến vấn đề chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Việc cả hai dừng xe giữa đường, lại không đội mũ bảo hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi các phương tiện liên tục di chuyển qua lại.

Một số ý kiến cho rằng nếu xảy ra mâu thuẫn, các cặp đôi nên tìm vị trí an toàn để dừng xe và bình tĩnh trao đổi thay vì tranh cãi ngay trên đường. Những chuyện không vui trong tình cảm hoàn toàn có thể giải quyết sau, nhưng an toàn của bản thân và những người xung quanh vẫn cần được đặt lên hàng đầu. Không ít ý kiến cũng nhắc nhau rằng dù đang vui hay giận, việc giữ bình tĩnh khi tham gia giao thông vẫn là điều cần thiết, bởi đường phố không phải nơi thích hợp để giải quyết những cuộc tranh luận của riêng mỗi người.