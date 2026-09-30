Cùng nhóm máu hiếm, vợ kém 8 tuổi hiến thận cứu chồng

May mắn lấy người cùng nhóm máu hiếm, chồng được vợ kém 8 tuổi hiến thận cứu sống. Ảnh: Myzaker

Vợ chồng cùng nhóm máu hiếm

Mới đây, Liang (25 tuổi) đã hiến thận trái cho chồng tên Chung (33 tuổi) tại Bệnh viện liên kết thứ 3 của Đại học Y khoa Quảng Châu, Trung Quốc.

Anh Chung mắc bệnh từ khi mới chào đời, khiến niệu quản giãn rộng bất thường. Anh phải điều trị trong thời gian dài và cách đây 4 năm, tình trạng bệnh tiến triển thành urê huyết, suy thận, khiến chức năng thận giảm nghiêm trọng.

Dù biết bệnh tình của Chung, Liang vẫn quyết định kết hôn với anh vào tháng 1/2025. Không lâu sau đó, hai người đón con trai đầu lòng.

Trong suốt 3 năm, Chung nằm trong danh sách chờ ghép thận từ người hiến tặng. Tuy nhiên, do anh mang nhóm máu hiếm O âm tính, nguồn tạng phù hợp rất khan hiếm. Các bác sĩ dự đoán anh có thể phải tiếp tục chờ thêm 2-7 năm.

Nhưng sức khỏe của Chung không cho phép anh chờ đợi lâu đến vậy. Anh từng phải nhập viện vì suy tim cấp, khiến tình trạng trở nên đáng lo ngại hơn.

Chính lúc ấy, Liang đưa ra quyết định hiến một quả thận cho chồng.

“Tôi cảm thấy mình đang mất anh ấy. Có thể anh ấy sẽ không còn đủ thời gian để chờ được hiến thận”, Liang nói.

Theo bác sĩ Zhao Jiqiang, tỷ lệ ghép tạng thành công giữa những người không có quan hệ huyết thống thường chỉ khoảng 5-10%. Vì vậy, việc hai vợ chồng có thể đáp ứng các điều kiện cần thiết cho ca ghép được xem là rất may mắn.

Xét nghiệm máu phát hiện Liang cũng mang nhóm máu O âm tính, tương đồng với chồng. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy không có kháng thể nào gây ra hiện tượng thải ghép trong cơ thể người nhận, theo SCMP.

Cuộc phẫu thuật cuối cùng đã diễn ra thuận lợi. Quả thận của Liang hoạt động tốt trong cơ thể Chung và anh hồi phục ổn định.

Vợ hiến thận cứu chồng. Ảnh: Myzaker

Hẹn đưa vợ đi khắp thế gian

Ngày 23/9, Chung được xuất viện. Sau ca phẫu thuật, Liang chia sẻ trải nghiệm hiến thận đau đớn hơn rất nhiều so với những gì cô từng trải qua khi sinh con. “Đau gấp 10 lần so với sinh con”, cô nói.

Dù vậy, Liang khẳng định mình không hối tiếc về quyết định. “Chỉ cần chồng tôi khỏe lại thì mọi chuyện đều ổn", cô chia sẻ.

Liang từng chia sẻ, cha mẹ ly hôn khi cô còn nhỏ. Liang phải về ở với bà ngoại. Bà chăm sóc và nuôi cô khôn lớn.

Trong cuộc đời mình, Liang luôn mong muốn có một gia đình và nhận được tình yêu thương mà cô từng thiếu thốn. Cô nói rằng Chung chính là người đã mang đến cho mình điều đó.

Khi có ý kiến cho rằng cô có thể hối hận sau khi hiến thận, Liang khẳng định mối quan hệ giữa cô và chồng không đơn thuần là tình yêu đôi lứa.

“Chúng tôi không chỉ là người yêu của nhau. Chúng tôi là gia đình và sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời", cô cho biết.

Theo Liang, tình yêu không phải là từ chối sự hy sinh hay thiện ý của người bạn đời, mà là biết đón nhận, trân trọng và có trách nhiệm với nhau trong suốt cuộc đời.

Câu chuyện của cô nhận được nhiều phản ứng trên mạng xã hội. Một số người bày tỏ sự xúc động trước quyết định của Liang.

Một người dùng mạng viết: “Một người vợ tuyệt vời. Anh ấy nên trân trọng cô ấy suốt đời”.

Bác sĩ Zhao cho biết, ông khá ấn tượng trước quyết tâm của Liang. Theo ông, không phải ai cũng sẵn sàng hiến một cơ quan của cơ thể để cứu người bạn đời, đặc biệt khi người hiến còn rất trẻ.

Về phần Chung, sau khi hồi phục, anh nói mình muốn dành nhiều thời gian hơn cho vợ và đối xử với cô tốt hơn.

Điều khiến anh tiếc nuối nhất là trước đây chưa thể đưa vợ đi du lịch. Sau khi sức khỏe ổn định, Chung hi vọng có thể thực hiện điều mà anh từng bỏ lỡ: đưa vợ đi khắp thế giới.