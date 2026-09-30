6 việc nên làm mỗi tối để giúp cơ thể khỏe mạnh

Ăn tối với khẩu phần vừa phải

Ăn quá nhiều vào buổi tối, đặc biệt sát giờ ngủ, có thể khiến một số người cảm thấy đầy bụng, khó tiêu hoặc làm triệu chứng trào ngược trở nên khó chịu hơn. Vì vậy, bữa tối nên có khẩu phần phù hợp, tránh ăn quá no. Có thể ưu tiên rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và nguồn protein phù hợp. Những thực phẩm giàu chất xơ góp phần duy trì hoạt động bình thường của ruột và cung cấp nguồn dinh dưỡng cho một số vi khuẩn đường ruột.

Nên lựa chọn khẩu phần phù hợp và tránh ăn quá no vào bữa tối

Đi bộ nhẹ sau bữa tối

Đi bộ nhẹ nhàng một lúc sau bữa ăn vừa giúp tăng mức độ vận động trong ngày vừa có thể hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Đây cũng là lựa chọn dễ thực hiện với nhiều người.

Không cần vận động mạnh ngay sau khi ăn. Đi bộ với tốc độ thoải mái và thời gian phù hợp với thể trạng thường là lựa chọn dễ duy trì hơn, đặc biệt với người có lối sống ít vận động.

Uống đủ nước

Nước hỗ trợ nhiều chức năng của cơ thể, trong đó có hoạt động tiêu hóa. Khi chế độ ăn có đủ chất xơ, cung cấp đủ nước cũng góp phần giúp phân mềm hơn và hỗ trợ phòng ngừa táo bón ở một số người.

Tuy nhiên, không cần cố uống thật nhiều nước ngay trước giờ ngủ vì có thể làm gián đoạn giấc ngủ do phải đi tiểu. Nên phân bổ lượng nước hợp lý trong cả ngày và điều chỉnh theo nhu cầu của cơ thể.

Không nằm ngay sau khi ăn

Nằm ngay sau bữa tối có thể làm tăng nguy cơ trào ngược ở những người dễ gặp tình trạng này. Đặc biệt, một bữa ăn quá lớn hoặc nhiều chất béo có thể khiến cảm giác đầy bụng, ợ nóng rõ hơn. Nên duy trì tư thế ngồi hoặc đứng sau ăn và dành thời gian để cơ thể tiêu hóa trước khi đi ngủ. Người thường xuyên bị trào ngược về đêm có thể cân nhắc kết thúc bữa tối khoảng 2 - 3 giờ trước khi nằm ngủ.

Người dễ trào ngược nên tránh nằm ngay sau bữa tối

Thư giãn và giảm căng thẳng

Não và đường ruột có mối liên hệ hai chiều. Căng thẳng có thể đi kèm với các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi hoặc thay đổi thói quen đại tiện ở một số người. Buổi tối, có thể dành thời gian đọc sách, nghe nhạc, hít thở chậm hoặc thực hiện những hoạt động thư giãn phù hợp. Đây không phải phương pháp điều trị bệnh tiêu hóa nhưng có thể góp phần kiểm soát căng thẳng và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Duy trì giờ ngủ ổn định

Ngủ đủ và đúng giờ không chỉ giúp cơ thể nghỉ ngơi mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định. Ngược lại, thường xuyên thức khuya hoặc ngủ không đủ giấc có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh hoạt của cơ thể và khiến một số vấn đề tiêu hóa trở nên khó chịu hơn.

Vì vậy, nên duy trì giờ ngủ và thức dậy tương đối ổn định, hạn chế thức khuya thường xuyên và tạo môi trường thuận lợi cho giấc ngủ. Nếu xuất hiện đau bụng kéo dài, tiêu chảy hoặc táo bón dai dẳng, đi ngoài ra máu hay sụt cân không rõ nguyên nhân, nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Ngủ đủ và đúng giờ hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định

Nhìn chung, 6 việc nên làm mỗi tối đều là những điều chỉnh tương đối đơn giản trong sinh hoạt. Điều quan trọng là duy trì đều đặn và lựa chọn thói quen phù hợp với tình trạng sức khỏe.