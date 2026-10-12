Một màu xanh, hai mặt trận

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trồng được ít nhất 25.000 cây xanh.

- Số lượng thì lớn đấy, nhưng đâu phải cứ cắm cây xuống đất là xong?

- Việc trồng cây phải đúng nơi, đúng loài, sống khỏe mới có ý nghĩa. Vì thế, trồng cây phải đi cùng phục hồi cấu trúc rừng, sinh cảnh và chức năng sinh thái. Theo ông Nguyễn Hùng Linh- Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm cho biết, 25.000 cây không phải đích đến cuối cùng. Quan trọng là sau khi trồng còn phải chăm sóc, trồng dặm, theo dõi tỷ lệ sống, khả năng thích nghi.

- Trên đảo trồng cây đã vui, dưới biển có gì không?

- Có chứ! Ở Bãi Bắc, hơn 1.200 thân đứng cỏ biển đã được đưa xuống đáy biển bằng phương pháp trồng trong túi bầu. Sau 4 tháng, cỏ kiệu tròn có khoảng 71,1% túi bầu còn tồn tại, số thân đứng tăng lên 933; cỏ vích còn 13/20 túi bầu, đạt 65%. Đáng mừng là một số loài cỏ khác và sinh vật như ốc, cá phèn, cá dìa cũng bắt đầu xuất hiện. Việc phục hồi cỏ biển không chỉ bảo vệ đa dạng sinh học, mà còn góp phần hấp thụ, lưu giữ carbon xanh, ứng phó biến đổi khí hậu.

- Còn người dân thì sao? Bảo tồn mà sinh kế khó khăn thì… khó bền.

- Chính xác! Dự án dự kiến hỗ trợ 2-3 mô hình sinh kế, với khoảng 70-100 hộ tham gia, hưởng lợi. Mục tiêu là tạo thêm lựa chọn kinh tế phù hợp, giảm áp lực khai thác tài nguyên biển và để người dân trở thành một phần của câu chuyện bảo tồn.

- Theo NXD thấy, chuyện phục hồi Cù Lao Chàm không chỉ là chuyện trồng cây trên rừng hay trồng cỏ dưới biển mà đó còn là trồng niềm tin, gieo hy vọng và tạo sinh kế cho người dân. Bởi vậy, để dự án thành công như mong đợi thì cây xanh cần người chăm, cỏ biển cần biển sạch, còn khu dự trữ sinh quyển thì cần cả cộng đồng chung tay.