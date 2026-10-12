Phát hiện xác tàu đắm 2.300 năm tuổi ngoài khơi Croatia: Hé lộ kho báu đồ gốm và đời sống thủy thủ cổ đại

Theo Viện Bảo tồn Croatia (HRZ), các cuộc điều tra từ năm 2023 đến 2025 tại vùng biển gần thị trấn Komiža đã phát hiện và khai quật thành công gần 6 mét cấu trúc thân tàu bằng gỗ còn tương đối nguyên vẹn. Đây là phát hiện đặc biệt có giá trị bởi cấu trúc gỗ rất dễ bị phân hủy trong môi trường biển qua hàng ngàn năm. Cùng với bộ phận mỏ neo bằng chì thuộc loại Haldane II A và các mảnh vỡ bình amphora, các chuyên gia xác định niên đại con tàu vào khoảng thế kỷ IV đến thế kỷ III trước Công nguyên.

Một chiếc kantharos - loại bình uống rượu hai quai thường dùng để uống rượu vang thời Hy Lạp cổ đại. Ảnh: Arkeonews

Bên cạnh hàng hóa vận chuyển, điểm nhấn độc đáo của xác tàu nằm ở vịnh Gnjilna là bộ sưu tập đồ gốm sinh hoạt vô cùng phong phú bao gồm: cốc uống rượu (skyphoi, kantharoi), bình đựng dầu (askoi, aryballoi), cùng đèn dầu và bát đĩa. Đáng chú ý, một số chiếc bình gốm tráng men đen có xuất hiện các ký tự khắc tay – được nhận định là tên riêng hoặc dấu hiệu sở hữu tài sản của các thủy thủ có địa vị cao, giúp các nhà nghiên cứu phân biệt rõ ràng giữa hàng hóa thương mại và đồ dùng cá nhân trên tàu.

Một chiếc bình uống nước tráng men đen nằm dưới đáy biển. Ảnh: Arkeonews

Bộ sưu tập các đồ gốm và mảnh vỡ được tìm thấy dưới đáy biển tại xác tàu Gnjilna. Ảnh: Arkeonews

Những chiếc bình gốm tráng men đen được trục vớt từ xác tàu thời Hy Lạp cổ đại 2.300 năm tuổi. Ảnh: Arkeonews

Toàn bộ phát hiện phản ánh mạng lưới giao thương sầm uất thời bấy giờ giữa các khu định cư Hy Lạp, cộng đồng ven biển Ý và vùng bờ biển Dalmatia, nơi đảo Vis (thành phố cổ Issa) và đảo Hvar (thành phố Pharos) từng đóng vai trò là những trung tâm kinh tế - thương mại sầm uất trên biển Adriatic.

Hồ Nga (Theo Arkeonews)