Vườn thú Trung Quốc nổi tiếng vì động vật béo phì, không thể giảm cân

Báo hoa mai gây sốt mạng xã hội với thân hình mập mạp, dáng vẻ uể oải.

Đầu tháng 10, hình ảnh những con vật có thân hình tròn trịa tại vườn thú ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Cư dân mạng đùa rằng nơi đây nuôi động vật "như nuôi lợn", "gần như không tìm thấy con vật nào gầy" trong cả khuôn viên, theo The Paper.

Nổi bật trong các hình ảnh là một con báo hoa mai gần 20 tuổi, có thân hình mập mạp và dáng vẻ uể oải. Con vật được cư dân mạng đặt biệt danh "cảnh sát báo" vì ngoại hình gợi liên tưởng đến nhân vật Clawhauser trong phim hoạt hình Zootopia (Phi vụ động trời).

Một con gấu đen trong vườn thú cũng thu hút sự chú ý vì thân hình tròn trịa, phần cổ gần như bị che khuất. Con vật có vệt lông trắng hình chữ V trên ngực, giống biểu tượng của thương hiệu thể thao Nike, nên được gọi đùa là "gấu Nike". Nó thường nằm ngửa khi nghỉ ngơi, tạo nên những hình ảnh khiến người xem bật cười.

Các con vật khác cũng trở thành chủ đề bàn luận gồm: chim công "béo như gà tây", cá Koi được ví như những chiếc "tàu ngầm", trong khi một số người cho rằng hình dáng của kền kền cũng thay đổi. Nhiều cư dân mạng ví khu nuôi động vật như phiên bản đời thực của Zootopia.

Gấu đen và chim công béo đến mức không thể giảm cân.

Ngày 4/10, trả lời Jiupai News, nhân viên vườn thú xác nhận một số con vật có thể trạng khá béo, trong đó có con báo hoa mai nổi tiếng trên mạng xã hội. Cơ sở từng thử nhiều cách giúp động vật kiểm soát cân nặng nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn.

Theo đại diện vườn thú, các con vật được người chăm sóc và bác sĩ thú y kiểm tra sức khỏe định kỳ. Kết quả kiểm tra cho thấy các chỉ số sức khỏe vẫn bình thường, chúng duy trì hoạt động tốt và chưa có biểu hiện rõ rệt về vấn đề sức khỏe do tăng cân.

Câu chuyện thu hút nhiều bình luận hài hước. Một số người đùa rằng toàn bộ tiền bán vé vào cửa đều được dùng để cho động vật ăn, còn trong khuôn viên rộng lớn, người gầy nhất lại là nhân viên chăm sóc.

Tình trạng động vật có thân hình quá khổ từng được ghi nhận tại nhiều vườn thú khác ở Trung Quốc. Một người dùng mạng từng đăng bài nhận xét các con vật tại khu động vật hoang dã Thần Điêu Sơn, thuộc khu vực Tây Hà Khẩu, thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, đều có thân hình mập mạp. Hình ảnh cá sấu, linh cẩu, hổ, gấu mèo và sư tử tròn trịa thu hút nhiều bình luận.

Năm 2023, một con cáo tại vườn thú hoang dã Vân Nam gây chú ý trên mạng vì béo đến mức bị ví như bình gas. Năm 2020, hai con gấu trúc lớn tại vườn thú động thực vật hoang dã Hải Nam cũng được nhận xét có thân hình mũm mĩm, khiến vườn thú triển khai kế hoạch giảm cân.

Cá Koi được ví như "tàu ngầm".

Các chuyên gia khuyến cáo vườn thú có thể kiểm soát khẩu phần và xây dựng chế độ ăn phù hợp với từng loài. Cơ sở nuôi nhốt cũng cần mở rộng không gian sống, tăng thời gian vận động và thiết kế các hoạt động hoặc trò chơi để khuyến khích động vật di chuyển nhiều hơn.

Các con vật cần được khám sức khỏe định kỳ. Khi phát hiện cân nặng vượt ngưỡng phù hợp, người chăm sóc cần có biện pháp điều chỉnh tương ứng.

Chuyên gia cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền để khách tham quan hiểu rằng cho động vật ăn tùy tiện có thể khiến chúng tăng cân và ảnh hưởng đến sức khỏe. Du khách không nên tự ý cho ăn, qua đó góp phần bảo vệ các con vật.

Công viên Phàn Chi Hoa nằm dưới chân núi Cảnh Thạch, thuộc khu Bỉnh Thảo Cương. Sau hơn 20 năm xây dựng, nơi đây có các khu tham quan như đài tưởng niệm anh hùng, vườn cây thiết mộc lan và vườn thú.

Công viên được phát triển theo mô hình không gian miền núi mở, kết hợp nghỉ ngơi và giải trí, và được xếp hạng điểm du lịch quốc gia cấp 3A vào năm 2014. Các khu nuôi động vật thu vé riêng, khoảng 2 nhân dân tệ mỗi khu.

Đan Châu