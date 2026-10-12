Phú Quý: Thả 57 cá thể rùa biển quý hiếm về đại dương

57 cá thể rùa biển chuẩn bị được thả về biển

Trước đó, vào ngày 28/8, người dân địa phương phát hiện dấu vết rùa biển bò lên bãi biển Hòn Tranh đẻ trứng.

Trạm Kiểm ngư Đặc khu Phú Quý đã rào chắn, khoanh vùng bảo vệ

Tiếp nhận thông tin, Trạm Kiểm ngư Đặc khu Phú Quý đã nhanh chóng phối hợp cùng bà con ngư dân triển khai đồng bộ các biện pháp rào chắn, khoanh vùng bảo vệ và theo dõi sát sao ổ trứng.

Trạm Kiểm ngư Đặc khu Phú Quý đã rào chắn, khoanh vùng bảo vệ

Sau khoảng 45 ngày được chăm sóc và bảo vệ nghiêm ngặt, 57 cá thể rùa biển con đã nở hoàn toàn khỏe mạnh. Ngay trong sáng 12/10, lực lượng kiểm ngư cùng người dân đã hỗ trợ đưa toàn bộ số rùa con này trở về với môi trường tự nhiên.

Rùa biển là động vật hoang dã quý, hiếm nằm trong danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Hoạt động thả rùa con lần này không chỉ góp phần duy trì đa dạng sinh học và phục hồi quần thể rùa biển, mà còn thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa cơ quan chức năng và Nhân dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn hệ sinh thái biển bền vững tại Phú Quý.

57 cá thể rùa được Trạm Kiểm ngư Đặc khu Phú Quý thả về biển