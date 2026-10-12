Quốc gia duy nhất trên thế giới không có bóng dáng con muỗi nào

Trong khi muỗi xuất hiện phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới, Iceland lại là một ngoại lệ hiếm gặp khi không có quần thể muỗi sinh sống trong tự nhiên. Hiện tượng đặc biệt này đã thu hút sự quan tâm của giới khoa học, thúc đẩy các nhà nghiên cứu tìm hiểu hiện tượng độc đáo này.

Điều này đã được giới khoa học ghi nhận, đưa Iceland trở thành quốc gia hiếm hoi trên thế giới không có muỗi sinh sống trong môi trường tự nhiên.

Vị trí địa lý cô lập và khí hậu khắc nghiệt tạo ra vùng an toàn

Theo Live Science, sự kết hợp của nhiều điều kiện tự nhiên đã khiến Iceland trở thành nơi không thích hợp để muỗi sinh trưởng và phát triển.

Trước tiên, vị trí địa lý biệt lập là một trong những yếu tố khiến muỗi khó xuất hiện tại Iceland. Quốc đảo này nằm giữa Bắc Đại Tây Dương, xung quanh là vùng biển lạnh và cách xa nhiều khu vực có muỗi sinh sống. Điều kiện đó tạo ra trở ngại đáng kể đối với quá trình di chuyển và phát tán tự nhiên của loài côn trùng này.

Dù vậy, nguyên nhân quan trọng hơn được cho là nằm ở đặc điểm khí hậu cùng sự thay đổi nhiệt độ thất thường tại Iceland.

Quốc đảo này nằm giữa Bắc Đại Tây Dương, xung quanh là vùng biển lạnh và cách xa nhiều khu vực có muỗi sinh sống. Ảnh Internet.

Muỗi cần môi trường nước thích hợp và tương đối ổn định để trứng nở, ấu trùng phát triển rồi chuyển sang giai đoạn trưởng thành.

Tuy nhiên, mùa đông ở Iceland thường kéo dài, trong khi thời tiết vào mùa xuân và mùa thu có thể thay đổi nhanh chóng giữa đóng băng và tan băng. Sự biến động này làm gián đoạn quá trình phát triển của muỗi, khiến trứng và ấu trùng khó hoàn thành các giai đoạn sinh trưởng cần thiết. Khi vòng đời không thể diễn ra trọn vẹn, muỗi cũng khó hình thành quần thể ổn định tại đây.

Giáo sư Gísli Már Gíslason, chuyên gia sinh học tại Đại học Iceland, cho biết rằng muỗi từng xuất hiện trên càng đáp của máy bay quốc tế đến đây. Dù có thể sống sót trong vài giờ dưới điều kiện lạnh giá, chúng vẫn không thể sinh sản hay hình thành bất kỳ quần thể nào trong môi trường bản địa.

Ngay cả các hồ địa nhiệt ở Iceland, vốn vẫn giữ trạng thái không đóng băng vào mùa đông, cũng không tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh trưởng. Nhiệt độ cao cùng đặc tính hóa học riêng của nguồn nước tại đây khiến trứng và ấu trùng khó sống sót, ngăn cản quá trình phát triển của loài côn trùng này.

Biến đổi khí hậu có thể làm thay đổi thực tế này

Dù hiện nay Iceland chưa ghi nhận muỗi sinh sống trong tự nhiên, các nhà khoa học cho rằng tình trạng này có thể thay đổi trong tương lai. Biến đổi khí hậu khiến mùa xuân đến sớm hơn và mùa thu trở nên ấm áp hơn, qua đó có thể kéo dài thời gian nước tồn tại ở thể lỏng, giúp trứng muỗi có thêm điều kiện để nở và phát triển.

Nhà sinh vật học Robert Jones thuộc Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London cảnh báo rằng, nếu nhiệt độ trung bình tiếp tục tăng trong vài thập kỷ tới, Iceland có thể trở thành môi trường sống phù hợp cho một số loài muỗi.

Tuy nhiên, nguy cơ các loài muỗi nhiệt đới truyền bệnh như sốt rét và sốt xuất huyết thiết lập quần thể lâu dài tại đây vẫn được đánh giá là thấp, bởi khí hậu Iceland hiện chưa đủ ấm để chúng sinh trưởng ổn định.

Biến đổi khí hậu có thể làm thay đổi thực tế này. Ảnh minh họa.

Lịch sử từng ghi nhận một trường hợp tương tự tại quần đảo Hawaii. Trước năm 1826, nơi đây chưa có muỗi bản địa. Sau đó, muỗi được đưa đến theo các chuyến tàu từ châu Âu và Bắc Mỹ, rồi nhanh chóng sinh sôi nhờ khí hậu nhiệt đới thuận lợi. Sự xuất hiện của chúng gây ra những tác động đáng kể đến hệ sinh thái địa phương, đặc biệt là các loài chim bản địa.

Iceland là một trường hợp đặc biệt trong tự nhiên, nhưng những điều kiện giúp quốc đảo này không có muỗi cũng đem lại nhiều gợi ý cho công tác nghiên cứu và kiểm soát côn trùng. Thay vì trông chờ vào những điều kiện khí hậu đặc biệt, con người có thể chủ động hạn chế nơi sinh sản của muỗi, kết hợp các biện pháp kiểm soát phù hợp và bền vững.

Nghiên cứu hiện tượng này không chỉ giúp làm rõ mối quan hệ giữa khí hậu và sự tồn tại của các loài côn trùng mà còn góp phần tìm kiếm những phương pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, việc theo dõi những thay đổi của môi trường và chủ động triển khai các biện pháp thích ứng đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.