'Siêu El Nino' khiến sa mạc khô hạn bậc nhất thế giới nở hoa

Hàng nghìn du khách đang đổ về Chile để chiêm ngưỡng Desierto Florido, hiện tượng sa mạc nở hoa hiếm thấy tại sa mạc Atacama. Hơn 200 loài thực vật đồng loạt sinh trưởng, phủ sắc hoa trên diện tích khoảng 17.000 km2, biến vùng đất khô cằn nổi tiếng thành một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc, theo Live Science.

Atacama thường chỉ nhận lượng mưa trung bình khoảng 15 mm mỗi năm. Tuy nhiên, trong tháng 7 và tháng 8, nhiều khu vực tại Chile ghi nhận lượng mưa cao nhất kể từ khi số liệu thống kê bắt đầu được thu thập vào những năm 1950.

Ông César Pizarro, phụ trách bảo tồn đa dạng sinh học của Cơ quan Lâm nghiệp Quốc gia Chile (CONAF) tại Atacama, cho biết lượng mưa tại một số địa điểm lên tới 160-190 mm.

Trải dài khoảng 1.600 km dọc bờ biển phía bắc Chile, giữa Thái Bình Dương và dãy Andes, Atacama được xem là một trong những vùng đất khô hạn nhất hành tinh. Hoa vẫn có thể xuất hiện sau những trận mưa ngắn vào thời điểm chuyển mùa từ đông sang xuân, nhưng quy mô nở hoa năm nay được đánh giá là đặc biệt hiếm gặp.

Jorge Carabantes, người đứng đầu Phòng Khu vực Bảo vệ thuộc Tổng công ty Rừng Quốc gia (CONAF), cho biết: "Đây là một sự kiện nở hoa rõ ràng là đặc biệt và khác thường, rất khác so với các đợt nở hoa khác xảy ra ở những nơi khác trên thế giới".

"Biển hoa" đánh thức sức sống giữa sa mạc

Đằng sau những thảm hoa rực rỡ là nguồn sống âm thầm tồn tại dưới lớp đất đá khắc nghiệt. Hạt giống, củ và thân củ của nhiều loài thực vật có thể nằm im trong thời gian dài, chờ độ ẩm thích hợp để nảy mầm. Trứng của một số loài động vật không xương sống và bò sát cũng có thể tồn tại trong điều kiện cho phép trạng thái ngủ nghỉ kéo dài.

Khi những trận mưa mang đủ độ ẩm đến sa mạc, các hạt giống bắt đầu nảy mầm, cây cối sinh trưởng và ra hoa. Nhiều loài động vật cũng bước vào chu kỳ sinh sản, góp phần tạo nên sức sống mới cho hệ sinh thái vốn gần như im lìm trong phần lớn thời gian.

Các bụi hoa màu hồng, trắng mọc xen kẽ những cụm xương rồng ở sa mạc. Ảnh: Live Science.

Theo ông Pizarro, có những ngọn đồi và dãy núi tại Atacama không xuất hiện cây xanh hay hoa trong hơn 30-40 năm. Sự trở lại của thảm thực vật cho thấy các nguồn sống vẫn có thể được bảo tồn trong thời gian dài giữa môi trường khắc nghiệt, chờ những điều kiện tự nhiên thích hợp để phát triển.

Sự tương phản giữa những thảm hoa rực rỡ và khung cảnh sa mạc khô cằn cũng đang biến Atacama thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài Chile.

Theo số liệu Ban Thư ký Du lịch Quốc gia Chile cung cấp, khu vực này dự kiến đón gần 300.000 lượt khách lưu trú qua đêm trước khi mùa hoa kết thúc vào tháng 11.

Trong số những người tìm đến đây có đầu bếp Franco Moya, 37 tuổi. Anh cùng bạn gái vượt quãng đường gần 1.000 km từ Santa Cruz, thuộc thung lũng Colchagua ở miền trung Chile, đến Atacama để kỷ niệm sinh nhật, Daily Mail cho biết.

Lần đầu đặt chân đến vùng đất này, Moya không giấu được sự ngạc nhiên trước cảnh hoa nở giữa môi trường khô hạn. Với anh, việc tận mắt chứng kiến những loài thực vật sinh trưởng tại một trong những nơi khắc nghiệt nhất thế giới là trải nghiệm đặc biệt ấn tượng.

"Thật ấn tượng khi thấy hoa mọc ở một nơi khô cằn như vậy. Đây là lần đầu tôi đến đây và thực sự rất bất ngờ", anh nói.

Du khách đổ về sa mạc Atacama để ngắm hoa. Ảnh: Live Science.

El Niño và những biến động khí hậu

Màn biến đổi ngoạn mục của Atacama diễn ra sau những trận mưa lớn bất thường, trong bối cảnh giới khoa học theo dõi khả năng siêu El Nino phát triển mạnh trên Thái Bình Dương.

El Nino là pha nóng của chu kỳ khí hậu El Niño - Dao động phương Nam (ENSO), hình thành khi nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương tăng cao hơn mức trung bình. Hiện tượng này có thể làm thay đổi các hình thái mưa, nhiệt độ và thời tiết tại nhiều nơi trên thế giới, với mức độ tác động khác nhau tùy từng khu vực.

Biển hoa màu trắng tại sa mạc Atacama. Ảnh: Live Science.

Theo số liệu trong thông tin ban đầu, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm liên quan đến El Nino cao hơn mức trung bình giai đoạn 1991-2020 khoảng 3,05 độ C, vượt mức 3,02 độ C ghi nhận vào tháng 11/2015. Những con số này được đưa ra trong bối cảnh El Nino được dự báo có khả năng đạt cường độ rất mạnh.

Tại Atacama, lượng mưa bất thường đã đánh thức nguồn hạt giống tồn tại lâu năm, tạo điều kiện để thảm thực vật phát triển trên diện rộng. Dù vậy, sa mạc nở hoa không có nghĩa môi trường khô hạn nơi đây đã thay đổi về lâu dài. Hiện tượng này cho thấy hệ sinh thái Atacama có thể phản ứng mạnh mẽ khi điều kiện tự nhiên tạm thời trở nên thuận lợi.