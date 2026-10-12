Cực quang rực sáng bầu trời nước Anh: Hiện tượng 'trăm năm có một' lan xuống tận miền Nam

Trong hai ngày qua, hàng triệu người dân trên khắp nước Anh đã có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng cực quang (Northern Lights) kỳ ảo. Đáng chú ý, hiện tượng thiên văn vốn chỉ xuất hiện gần Bắc Cực hay khu vực phía Bắc Scotland này lần này đã lan rộng xuống tận các hạt phía Nam như Devon (Tây Nam), Hampshire (miền Nam) và Kent (Đông Nam).

Cực quang phương Bắc rực rỡ được nhìn thấy tại vùng Sheerness, hạt Kent, phía Đông Nam nước Anh, dù khu vực này bị ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng. Nguồn: baoquocte

Theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), người dân vẫn có thể tiếp tục quan sát cực quang cho đến hết ngày 13/10 nếu điều kiện thời tiết duy trì trạng thái quang mây.

Cực quang phương Bắc được ghi lại gần khu vực Heavenfield, hạt Northumberland, miền Bắc nước Anh, vào tối muộn 10/10. Nguồn: baothegioi

Lý giải về hiện tượng này, đại diện Met Office cho biết Mặt Trời liên tục phóng các hạt mang điện tích vào không gian, tạo thành luồng gió Mặt Trời di chuyển với vận tốc lên tới 1,6 triệu km/h. Khi va chạm với từ trường Trái Đất, các hạt này bị dẫn hướng về hai cực và tương tác trực tiếp với tầng khí quyển trên cao, từ đó giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng. Trong đó, tương tác với khí oxy tạo ra ánh sáng màu xanh lá cây cùng sắc đỏ ở độ cao lớn, còn khí nitơ chịu trách nhiệm cho các dải màu xanh lam và tím.

Cực quang xuất hiện tại vùng Minster-on-Sea, hạt Kent, Đông Nam nước Anh. Nguồn: baothegioi

Các chuyên gia nhận định, năm 2026 chính là thời điểm lý tưởng nhất để quan sát cực quang do Mặt Trời đang bước vào giai đoạn hoạt động cực đại (Solar Maximum) trong chu kỳ tự nhiên kéo dài khoảng 11 năm.