Cực quang rực sáng bầu trời khắp nước Anh

Cực quang phương Bắc rực rỡ được nhìn thấy tại vùng Sheerness, hạt Kent, phía Đông Nam nước Anh, dù khu vực này bị ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng. (Nguồn: James Bell/Alamy Live News)

Tối 9 và 10/10, cực quang xuất hiện trên bầu trời nhiều nơi ở nước Anh, tạo nên những dải ánh sáng rực rỡ. Người dân tại các hạt Devon ở Tây Nam, Hampshire ở miền Nam và Kent ở Đông Nam nước Anh cũng có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng này.

Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) cho biết người dân vẫn có thể quan sát cực quang đến ngày 13/10 nếu bầu trời quang đãng.

Cực quang phương Bắc thường được nhìn thấy ở những khu vực gần Bắc Cực và miền Bắc Scotland. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng có thể xuất hiện ở những khu vực xa hơn về phía Nam khi hoạt động của Mặt trời gia tăng.

Cực quang phương Bắc được ghi lại gần khu vực Heavenfield, hạt Northumberland, miền Bắc nước Anh, vào tối muộn 10/10. (Nguồn: Julie Smith/Story Picture Agency)

Theo cơ quan khí tượng Anh, Mặt trời liên tục phát ra các hạt mang điện, tạo thành dòng gió Mặt trời di chuyển với tốc độ khoảng 1,6 triệu km/giờ. Khi các hạt này tương tác với từ trường Trái đất, chúng được dẫn về phía hai cực. Tại đây, các hạt va chạm với khí trong tầng khí quyển trên cao, giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng và tạo nên cực quang.

Màu sắc của cực quang phụ thuộc vào loại khí và độ cao xảy ra va chạm. Oxy tạo ra ánh sáng xanh lá cây và đôi khi là màu đỏ ở độ cao lớn, trong khi nitơ tạo ra các sắc xanh lam và tím.

Cực quang xuất hiện tại vùng Minster-on-Sea, hạt Kent, Đông Nam nước Anh. (Nguồn: James Bell/Alamy)

Các chuyên gia đã từng dự báo năm 2026 sẽ là thời điểm thuận lợi để quan sát cực quang, do Mặt trời đang trong giai đoạn hoạt động mạnh của chu kỳ tự nhiên kéo dài khoảng 11 năm.

(theo The Guardian)