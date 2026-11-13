Mở đường ở Tân Thanh

Người dân thôn Tân Quang phấn khởi khi tuyến đường giao thông nông thôn được mở rộng.

Đồng thuận hiến đất

Hơn 1,5 km đường của thôn Tân Quang, xã Tân Thanh nay đang được thảm bê tông phẳng lỳ, thênh thang trải dài hết thôn. Đồng chí Hoàng Văn Tâm, Trưởng thôn cho biết, bao đời nay người dân trong thôn ước mơ có con đường rộng, đẹp giờ đã trở thành hiện thực. Thôn Tân Quang hiện có 359 hộ với 1.600 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, trồng keo, mía, ngô. Trước đây, nhiều tuyến đường nhỏ hẹp khiến việc đi lại và vận chuyển nông sản gặp khó khăn. Thương lái vào thu mua không thuận tiện, chi phí vận chuyển tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất và thu nhập của người dân.

Từ tháng 10-2025, thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, Chi bộ thôn đã lãnh đạo vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí mở rộng tuyến đường dài khoảng 4 km, kéo dài từ khu Tân Quang đến cầu treo. Theo phương án triển khai, đường bê tông có mặt rộng 7m, một số đoạn mở rộng lên tới 12m.

Anh Hoàng Văn Tâm, Trưởng thôn Tân Quang cho biết: Quá trình vận động cũng gặp nhiều khó khăn do phần lớn diện tích liên quan là đất sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của các hộ dân. Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảng viên gương mẫu đi đầu, hiến đất làm đường. Nhờ đó, phong trào nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân trong thôn.

Tại thôn Tân Quang, tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên đã góp phần tạo sức lan tỏa trong phong trào hiến đất mở đường. Ông Nguyễn Văn Ước, đảng viên trong thôn, là một trong những người đi đầu khi tự nguyện hiến 150 m2 đất để mở rộng đường giao thông. Từ những việc làm cụ thể ấy, bà con dần hiểu rõ hơn lợi ích của công trình, nhất là khi những đoạn đường đầu tiên được triển khai, việc đi lại và vận chuyển nông sản từng bước thuận lợi hơn. Phong trào hiến đất vì thế ngày càng nhận được sự hưởng ứng tích cực.

Tiêu biểu trong phong trào là ông Hạ Thế Anh, người tự nguyện hiến phần đất có diện tích 2.200 m2, đồng thời hỗ trợ 500 triệu đồng làm đường. Cùng với đó, ông Hoàng Văn Nghệ đã phá dỡ bức tường rào dài 100m, trị giá hàng trăm triệu đồng, để nhường mặt bằng phục vụ thi công.

Đến nay, hơn 120 hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến trên 10.000 m2 đất. Nhiều gia đình sẵn sàng nhường một phần đất sản xuất, chặt bỏ cây lâu năm, tháo dỡ công trình phụ trợ để tạo mặt bằng thi công. Bên cạnh đó, Nhân dân đóng góp khoảng 1,5 tỷ đồng để thực hiện công trình. Hiện tuyến đường đã được hoàn thiện một phần, tạo tiền đề để tiếp tục thi công các đoạn còn lại, từng bước hiện thực hóa mong muốn về một tuyến giao thông thuận tiện, phục vụ đời sống và sản xuất của người dân.

Xây dựng nông thôn mới

Tại thôn Trường Thịnh, xã Tân Thanh, khi nhu cầu giao thương, vận chuyển nông sản, vật tư sản xuất ngày càng tăng, những tuyến đường chỉ rộng khoảng 3 m dần bộc lộ nhiều bất cập. Phương tiện lưu thông khó tránh nhau, việc vận chuyển hàng hóa gặp trở ngại, nhất là vào mùa thu hoạch. Không chỉ vậy, hệ thống chiếu sáng và cảnh quan hai bên đường chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt và diện mạo nông thôn.

Ban đầu, bên cạnh sự đồng tình, một số hộ dân cũng băn khoăn vì diện tích đất ở, canh tác còn hạn hẹp, việc lấy sâu vào có thể làm thu hẹp không gian sinh hoạt hằng ngày. Trước tình hình đó, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp chặt chẽ với Chi bộ thôn tích cực nắm bắt tâm tư, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thấu hiểu ý nghĩa chung của dự án. Nhờ sự vào cuộc sát sao, đầy trách nhiệm, nhân dân đã nhanh chóng đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng để triển khai công trình đúng tiến độ.

Anh Vi Quốc Tuấn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn cho biết: “Ngay khi có chủ trương làm đường, Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận thôn xác định công tác dân vận là yếu tố quyết định thành công của dự án. Chúng tôi thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", kiên trì vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền để người dân thấu hiểu và ủng hộ”.

Trong hai năm 2025 và 2026, thôn đã vận động Nhân dân mở rộng tuyến đường dài 1,1 km, nâng mặt đường từ 3m lên 6m. Hơn 6.000m2 đất được người dân tự nguyện hiến; trên 60 triệu đồng được đóng góp để thực hiện các phần việc liên quan. Cùng với đó, tuyến đường được lắp đặt hệ thống chiếu sáng với kinh phí trên 10 triệu đồng, huy động 60 ngày công lao động; tuyến đường hoa được xây dựng với kinh phí trên 10 triệu đồng và hơn 40 ngày công.

Đồng chí Vũ Văn Thụ, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh cho biết: “Nhờ làm tốt công tác dân vận, công khai, minh bạch các chủ trương và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xã đã tạo được sự đồng thuận rộng rãi. Từ cuối năm 2025 đến nay, hơn 155 hộ dân đã tự nguyện hiến trên 16.000 m2 đất cùng nhiều tài sản gắn liền với đất để triển khai các công trình giao thông. Thời gian tới, xã tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,5%; đồng thời phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, bảo đảm các chương trình, dự án được thực hiện công khai, minh bạch, đúng mục tiêu và hiệu quả”.

Bài, ảnh: Ngọc Ngân