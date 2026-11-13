Ninh Bình đầu tư hạ tầng kết nối với các trung tâm kinh tế vùng ven biển

Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đúng kế hoạch. Ảnh: Ngọc Linh

Dồn nguồn lực xây nền tảng phát triển

Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, có tổng mức đầu tư hơn 989 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh làm chủ đầu tư, sử dụng vốn vay ưu đãi của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), vốn viện trợ không hoàn lại và vốn đối ứng địa phương.

Khởi công tháng 10/2022, dự án tập trung cải tạo đường hai bên và nạo vét các sông Phát Diệm, Lưu Phương, Tân Thành; xây dựng đường gom Quốc lộ 10, hệ thống thu gom nước thải và trạm xử lý nước thải. Các hạng mục được đầu tư gắn kết giữa giao thông, thoát nước và bảo vệ môi trường, hướng tới cải thiện kết nối trong đô thị, giảm ngập và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đối với khu vực Phát Diệm, công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng phục vụ dân cư, tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị tại khu vực Kim Sơn.

Ông Trần Thái, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Kim Phát, đại diện nhà thầu thi công chia sẻ: Tính đến cuối tháng 10/2026, các tuyến phía Bắc Quốc lộ 21B đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mặt đường, khối lượng ước đạt 98%; các tuyến phía Nam ước đạt 95%. Trạm xử lý nước thải đạt khoảng 80% khối lượng, đường gom đạt khoảng 90%; diện tích mặt bằng đã bàn giao khoảng 44/44,49ha.

Cùng với đó, chủ đầu tư đang phối hợp với các xã Phát Diệm, Lai Thành tiếp nhận những vị trí mặt bằng còn lại; đồng thời đôn đốc nhà thầu hoàn thiện các hạng mục dở dang trước ngày 25/12/2026. Việc hoàn thành đồng bộ đường giao thông và các công trình môi trường sẽ giúp dự án phát huy đầy đủ chức năng, phục vụ đời sống và hoạt động kinh tế của đô thị.

Cùng với đầu tư hạ tầng tại chỗ, Ninh Bình dành nguồn lực lớn cho Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình, dự án có ý nghĩa kết nối cao tốc Bắc Nam phía Đông với hành lang cao tốc hướng Hải Phòng. Dự án dài 25,3km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/giờ, tổng mức đầu tư khoảng 9.113,2 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư. Điểm đầu tại nút giao Mai Sơn với cao tốc Bắc Nam phía Đông, thuộc phường Yên Thắng; điểm cuối tại đầu cầu vượt sông Đáy, thuộc xã Khánh Thiện.

Đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cho biết: Sau gần 18 tháng thi công, đến nay giá trị thực hiện dự án đạt khoảng 2.220 tỷ đồng, bằng 53,5% giá trị hợp đồng. Toàn bộ 217ha mặt bằng tuyến chính đã được bàn giao, tương ứng chiều dài 25,3km. Lũy kế giải ngân từ khi triển khai dự án đạt hơn 4.896 tỷ đồng; riêng năm 2026 đạt 845,3 tỷ đồng, tương đương 31,6% kế hoạch vốn được giao. Chủ đầu tư đặt mục tiêu giải ngân hết 1.828,6 tỷ đồng vốn còn lại của năm 2026, trong đó tháng 11 dự kiến giải ngân 700 tỷ đồng. Các hạng mục bổ sung dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Khi hoàn thành và liên thông với các đoạn tiếp theo, công trình sẽ bổ sung năng lực vận tải liên vùng, tạo điều kiện để các khu vực sản xuất, đô thị và vùng ven biển Ninh Bình tiếp cận thị trường, các đầu mối giao thương thuận lợi hơn. Việc đầu tư tuyến đường cũng chuẩn bị hạ tầng cho quá trình mở rộng không gian phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics của tỉnh. Đầu tư đồng thời hạ tầng đô thị và giao thông liên vùng là bước cụ thể hóa định hướng phát triển vùng ven biển trong không gian kinh tế chung của tỉnh và khu vực.

Trước sáp nhập, tỉnh Ninh Bình đã có nhiều tuyến đường kết nối ở khu vực ven biển. Trong đó, trục Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển tạo hướng giao thông giữa trung tâm đô thị Nam Định với khu vực ven biển, liên thông Quốc lộ 21B, Quốc lộ 37B và đường bộ ven biển.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh, toàn tuyến dài hơn 32km, tổng mức đầu tư 9.099 tỷ đồng, gồm ba dự án: cầu Thiên Trường và đường hai đầu cầu khoảng 1km; đường trục phía Nam dài 6,57km; dự án thành phần Nam Định - Lạc Quần đường bộ ven biển dài khoảng 24,7km, tổng mức đầu tư 6.400 tỷ đồng. Giá trị sử dụng bước đầu được ghi nhận qua hoạt động vận tải.

Anh Nguyễn Duy Mạnh, lái xe du lịch phường Hoa Lư cho biết: Trước đây chúng tôi thường phải di chuyển đường vòng, phát sinh nhiên liệu và thời gian; sau khi tuyến đường khánh thành, việc đi lại thông suốt và thuận lợi hơn nhiều.

Chủ động mở rộng liên kết vùng

Phát triển vùng ven biển thành cực tăng trưởng phía Đông Nam đặt ra yêu cầu tổ chức đồng bộ giao thông, công nghiệp, cảng biển và đô thị. Trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật định hướng hạ tầng giao thông ven biển, chú trọng kết nối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng biển và trung tâm logistics. Đây là cơ sở xác định các hướng phát triển và thứ tự ưu tiên đầu tư trong không gian mới.

Trong định hướng hoàn thiện hạ tầng phục vụ Khu Kinh tế Ninh Cơ, tỉnh đặt nhiệm vụ đầu tư tuyến kết nối khu kinh tế với đường trục tại khu vực Rạng Đông dài khoảng 15km, quy mô 6-8 làn xe; đồng thời định hướng nghiên cứu tuyến đường sắt ven biển Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh kết nối với đường sắt quốc gia, từng bước bổ sung phương thức vận chuyển hàng hóa và hành khách cho khu vực ven biển. Đây là những nhiệm vụ, định hướng cần tiếp tục cụ thể hóa qua các bước chuẩn bị và thủ tục đầu tư. C

ông tác chuẩn bị quy hoạch đô thị cũng đang được tỉnh triển khai, hiện đã lựa chọn xong đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị ven biển Đông Nam tỉnh Ninh Bình, gồm 11 xã: Hải Tiến, Hải Quang, Hải Hậu, Hải Hưng, Giao Ninh, Giao Bình, Giao Hưng, Giao Phúc, Giao Hòa, Giao Thủy và Hải Xuân. Đây là bước chuẩn bị lập nhiệm vụ quy hoạch, phục vụ nghiên cứu tổ chức không gian đô thị, hạ tầng và các khu vực chức năng trên địa bàn ven biển.

Cùng với đó, Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát, lập và điều chỉnh quy hoạch chung, bảo đảm thống nhất với điều chỉnh Quy hoạch tỉnh. Các tuyến giao thông động lực, cảng biển, khu du lịch và những không gian phát triển mới được xem xét trong mối liên hệ chung, làm cơ sở bố trí đất đai, hạ tầng và thu hút đầu tư.

Đối với vận tải thủy, việc tham mưu phát triển cảng biển, cảng thủy nội địa được thực hiện cùng nhiệm vụ rà soát, bảo đảm đồng bộ các quy hoạch liên quan đến kinh tế biển. Với Dự án Cảng thủy nội địa Nghĩa Hưng giai đoạn 1, tỉnh đặt nhiệm vụ tiếp tục rà soát tình trạng hồ sơ quy hoạch, thẩm định và phê duyệt để cập nhật chính xác tiến độ.

Hoạt động quản lý cảng, bến và phương tiện được duy trì, gắn với kiểm tra hồ sơ, cấp phép, hướng dẫn khai báo phương tiện vào, rời cảng và bảo đảm an toàn vận tải. Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 30/1/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định đầu tư kết cấu hạ tầng phải đi trước một bước, gắn với tổ chức lại không gian phát triển, hình thành các trục động lực và cực tăng trưởng. Trong đó, tỉnh lấy kết nối làm động lực, phát triển công nghiệp, đô thị và kinh tế biển làm trụ cột; ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng khung, có tính lan tỏa, tăng cường liên kết nội tỉnh và liên vùng.

Định hướng này đặt việc mở các trục giao thông trong tổng thể phát triển các hành lang kinh tế - đô thị - công nghiệp - dịch vụ, gắn với khai thác không gian ven biển. Với tầm nhìn đã được xác định đến năm 2045, vùng kinh tế ven biển Ninh Bình trở thành “một trong các trung tâm kinh tế, đô thị, logistics biển trọng điểm của Bắc Bộ và cả nước”.

Để tiến tới mục tiêu ấy, hạ tầng cần được tiếp nối bằng chính sách thu hút đầu tư và tổ chức sản xuất, dịch vụ phù hợp. Giá trị của những tuyến đường sẽ được thể hiện rõ hơn khi doanh nghiệp mở rộng thị trường, người dân có thêm điều kiện tiêu thụ sản phẩm, kinh doanh du lịch, thương mại và dịch vụ ngay trên quê hương mình.