[Video] Nghiên cứu bảo tồn các hố chôn liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng khi xây dựng không gian tưởng niệm

Khu vực hố chôn tập thể liệt sĩ tại đây mang giá trị lịch sử, văn hóa, gắn với sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nhằm giữ gìn yếu tố gốc và hiện trạng, cơ quan chức năng đề xuất giải pháp quản lý chặt chẽ, hạn chế các hoạt động làm biến dạng địa điểm.

Định hướng bảo tồn tại chỗ các hố khai quật thực hiện bằng cách gia cố, cứng hóa khu vực xung quanh và lắp đặt hệ thống vách kính cường lực phía trên. Cách làm này giúp ngăn tác động môi trường, bảo vệ nguyên trạng khu vực hố chôn tập thể, đồng thời tạo điều kiện để người dân tham quan, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ. Phương án cụ thể sẽ được hoàn thiện trên cơ sở đánh giá chuyên môn về bảo tồn di tích, bảo đảm tính trang nghiêm và phù hợp cảnh quan công viên.