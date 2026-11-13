Hà Nội tiếp thu kiến nghị cử tri về những vấn đề dân sinh cấp thiết

Gỡ vướng các dự án kéo dài, xử lý điểm ngập úng

Sáng 12/11, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 2 tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Duy Khánh.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai, đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố, thông tin tới cử tri về dự kiến chương trình, địa điểm, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố.

Đồng tình với dự kiến nội dung kỳ họp, cử tri các phường đồng thời đề nghị thành phố tập trung giải quyết những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh. Trong đó, nổi bật là tiến độ các dự án kéo dài, hạ tầng đô thị chưa đồng bộ, ô nhiễm môi trường và những bất cập trong cung cấp dịch vụ công.

Một trong những nội dung được nhiều cử tri quan tâm là tiến độ thi công các công trình giao thông, hạ tầng đô thị trọng điểm. Cử tri Trần Thị Phương, Trưởng ban Thanh tra nhân dân phường Giảng Võ, kiến nghị thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công Ga ngầm S9 trên đường Kim Mã, thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Theo cử tri, người dân đồng tình, ủng hộ chủ trương triển khai dự án bởi công trình có ý nghĩa quan trọng trong phát triển giao thông công cộng, giảm ùn tắc và hiện đại hóa hạ tầng Thủ đô. Tuy nhiên, quá trình thi công kéo dài, việc rào chắn, thu hẹp mặt đường đã ảnh hưởng đáng kể đến việc đi lại, kết nối giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Cử tri đề nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân trong khu vực.

Cùng mối quan tâm, cử tri Ngô Minh An, phường Ba Đình, phản ánh dự án cống hóa mương Kẻ Khế và xây dựng tuyến đường nối Núi Trúc - Sơn Tây kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và tình trạng ngập úng tại một số khu dân cư. Các khu vực được cử tri nêu gồm ngõ 46, 68, 100 phố Đội Cấn; ngõ 36, 42 phố Giang Văn Minh và ngõ 88, 110 phố Sơn Tây.

Cử tri kiến nghị thành phố làm rõ những khó khăn, vướng mắc khiến dự án chậm triển khai, đồng thời có giải pháp sớm đưa công trình vào sử dụng, giải quyết những bất cập tồn tại trong khu dân cư.

Vấn đề cải tạo chung cư cũ cũng được cử tri phường Giảng Võ đặc biệt quan tâm. Cử tri Trần Đức Nhân, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 23, cho biết nhiều khu tập thể, chung cư trên địa bàn thành phố được xây dựng từ những năm 1980, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và chất lượng cuộc sống của người dân.

Cử tri đề nghị thành phố chỉ đạo quyết liệt hơn công tác cải tạo, xây dựng lại các khu nhà này. Đối với những dự án đã được phê duyệt, cần công khai quy hoạch, lộ trình và thời gian triển khai cụ thể để người dân nắm bắt, theo dõi và giám sát.

Cử tri phường Ngọc Hà cũng kiến nghị thành phố rà soát tổng thể hệ thống thoát nước đô thị, xác định rõ những khu vực chưa đáp ứng năng lực tiêu thoát nước, ưu tiên xử lý dứt điểm các điểm ngập úng kéo dài, thường xuyên tái diễn. Cùng với đó, cần bảo vệ không gian trữ nước, tăng khả năng thấm và điều tiết nước mưa trong đô thị.

Tăng kiểm soát ô nhiễm, nâng chất lượng phục vụ người dân

Bên cạnh những bất cập về hạ tầng, ô nhiễm môi trường là vấn đề được nhiều cử tri phản ánh. Cử tri Tô Văn Quảng, Bí thư Chi bộ số 16 phường Ba Đình, kiến nghị thành phố xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng không khí, công khai dữ liệu theo khu vực và thời gian để người dân theo dõi, đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời.

Cử tri Nguyễn Phi Mạnh, Trưởng ban Công tác Mặt trận số 08 phường Ba Đình, phản ánh tình trạng bụi bẩn, vật liệu xây dựng rơi vãi từ phương tiện vận chuyển và hoạt động thi công tại nhiều dự án đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân.

Để khắc phục, cử tri đề nghị yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường tại công trường như che chắn, phun nước dập bụi thường xuyên, lắp đặt hệ thống rửa bánh xe trước khi phương tiện ra khỏi công trường. Thành phố cần tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm đơn vị vi phạm, xem xét tạm dừng thi công đối với những công trình tái phạm nhiều lần, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Cử tri phường Giảng Võ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Khánh.

Liên quan đến chất lượng dịch vụ công, cử tri Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng ban Công tác Mặt trận số 4 phường Ba Đình, phản ánh hoạt động của một số điểm hỗ trợ dịch vụ công số còn hạn chế. Cán bộ chưa được tập huấn nghiệp vụ thường xuyên, sự phối hợp giữa các bộ phận chưa nhịp nhàng, dẫn đến có trường hợp hồ sơ tiếp nhận chưa bảo đảm chất lượng, người dân phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ hoặc thực hiện thủ tục qua nhiều đầu mối.

Cử tri đề nghị thành phố tăng cường đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ hỗ trợ, nâng cao trách nhiệm của cán bộ tiếp nhận, bảo đảm hướng dẫn người dân đầy đủ, chính xác ngay từ đầu. Đồng thời, cần rà soát những thủ tục phải giải quyết ngay nhưng còn chậm trễ, tránh để người dân mất thời gian, công sức.

Một vấn đề dân sinh khác được cử tri quan tâm là áp lực tuyển sinh lớp 10 trong năm học 2027-2028. Cử tri Nguyễn Mạnh Dũng, Tổ trưởng tổ dân phố số 4 phường Ba Đình, cho rằng số lượng học sinh bước vào cấp THPT dự kiến tăng cao so với những năm trước. Nếu không chủ động chuẩn bị quỹ đất, trường lớp và đội ngũ giáo viên, nguy cơ thiếu chỗ học sẽ tạo áp lực lớn đối với học sinh, phụ huynh.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh ghi nhận, trao đổi và làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Về tuyển sinh lớp 10, ông Phạm Quang Thanh nhấn mạnh năm học 2027-2028 dự báo có sự gia tăng đột biến về số lượng học sinh bước vào cấp THPT. Qua rà soát, thành phố đã nhận diện rõ áp lực và chủ động xây dựng các giải pháp ứng phó, từ đầu tư mở rộng trường lớp, bổ sung cơ sở vật chất đến chuẩn bị nhân lực giáo dục, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập tăng cao trong thời gian tới.

Đối với tiến độ thi công Ga ngầm S9 trên đường Kim Mã, ông Phạm Quang Thanh chia sẻ với những khó khăn người dân đang phải đối mặt do công trình kéo dài. Ông đồng tình với các giải pháp cử tri đề xuất, đồng thời cho rằng cần có sự chỉ đạo quyết liệt đối với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và đời sống dân sinh.

Đối với các kiến nghị khác, ông Phạm Quang Thanh khẳng định Tổ đại biểu tiếp thu, ghi nhận đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri để chuyển tải tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và phản ánh tại kỳ họp HĐND thành phố.