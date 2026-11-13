Hà Nội cho thuê hơn 70.000m² đất, mặt nước xây dựng cảng tổng hợp Gia Lâm

Theo quyết định, tổng diện tích cho thuê gồm 55.352m² đất sau bến và 14.880m² mặt nước. Vị trí, diện tích, ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình sử dụng đất (QH-02), tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần VPCC tư vấn - xây dựng lập, được UBND xã Bát Tràng chấp thuận kèm Văn bản số 276/UBND-KT ngày 27/1/2026; sơ đồ phác họa khu đất và tọa độ mốc kèm theo Bản định vị mốc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư ngày 5/2/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ảnh minh họa.

Diện tích đất được xác định sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh và mặt nước sông. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP ký quyết định. Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm và cho thuê mặt nước thu tiền hằng năm.

Phương thức cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, theo quy định tại khoản 1 Điều 124 Luật Đất đai năm 2024 và điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH Nam Sơn liên hệ UBND xã Bát Tràng để xác định diện tích đất chuyên trồng lúa trong phạm vi dự án, làm cơ sở xác định khoản tiền theo quy định để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa. Doanh nghiệp đồng thời phải làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Thuế TP để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai dự án, doanh nghiệp phải quản lý, sử dụng bãi sông theo hiện trạng; tuyệt đối không đào, đắp nâng cao cao trình bãi sông gây ảnh hưởng đến thoát lũ. Không xây dựng, lắp dựng công trình, kể cả công trình tạm, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; không xây dựng hàng rào có tường bao đặc làm ảnh hưởng không gian thoát lũ. Các công trình khác cũng không được xây dựng trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông.

Công ty TNHH Nam Sơn có trách nhiệm lập, phê duyệt và triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người, tài sản khi xảy ra lũ trên sông Hồng.

Về tiến độ, trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, doanh nghiệp phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, doanh nghiệp được gia hạn sử dụng đất không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung khoản tiền tương ứng với tiền thuê đất trong thời gian gia hạn.

Hết thời hạn được gia hạn mà vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, UBND TP sẽ thu hồi đất, không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

UBND TP giao các sở, ngành liên quan và Thuế TP Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.