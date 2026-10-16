Mini PC siêu cấp Ryzen AI Halo Developer Platform của AMD

AMD vừa chính thức trình làng mẫu mini PC thế hệ mới nhất có tên là Ryzen AI Halo Developer Platform. Sản phẩm ra đời ngay sau khi đối thủ Nvidia tung ra các thông báo liên quan đến dòng máy RTX Spark, đánh dấu cuộc cạnh tranh vô cùng gay gắt trong phân khúc thiết bị nhỏ gọn nhưng sở hữu sức mạnh xử lý vượt trội.

Ryzen AI Halo Developer Platform là tân binh mini PC hiệu năng cao được AMD tung ra nhằm cạnh tranh với dòng máy Nvidia RTX Spark.

Thiết bị này mang kỳ vọng lớn lao của AMD trong việc vượt qua cái bóng của thế hệ tiền nhiệm, hướng tới mục tiêu cung cấp giải pháp phần cứng tối ưu cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo và đồ họa chuyên sâu.

Ryzen AI Halo Developer Platform được trang bị bộ vi xử lý Ryzen AI Max+ Pro 495 tích hợp nhân đồ họa Radeon 8065S hoàn toàn mới. AMD đã lựa chọn bước đi tương tự các đối tác OEM lớn trên thị trường như Asus, Dell, AceMagic, GMKtec hay Minisforum khi áp dụng nền tảng Gorgon Halo hàng đầu thay vì các biến thể cấp thấp hơn.

Sự kết hợp này mang lại khả năng phân chia tài nguyên linh hoạt chưa từng có. Thiết bị hỗ trợ dung lượng bộ nhớ RAM tổng cộng lên tới 192 GB, trong đó người dùng có thể cấp phát tối đa tới 160 GB để làm bộ nhớ đồ họa VRAM chuyên dụng cho Radeon 8065S.

Đây là yếu tố then chốt giúp cỗ máy xử lý mượt mà các mô hình ngôn ngữ lớn hay khối lượng công việc AI vô cùng phức tạp.

Về ngoại hình và khả năng kết nối, AMD lựa chọn giải pháp giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế từ phiên bản tiền nhiệm dựa trên kiến trúc Strix Halo. Mặc dù kiểu dáng không có sự thay đổi rõ rệt, hệ thống cổng kết nối của máy vẫn thể hiện sự cao cấp vượt trội.

Các cổng kết nối AMD trang bị cho Ryzen AI Halo Developer Platform.

Mẫu mini PC này tiếp tục tích hợp 4 cổng USB Type-C tốc độ cao cùng cổng mạng Ethernet đạt băng thông lên tới 10 Gigabit.

Bên cạnh khả năng kết nối mạng có dây siêu tốc, AMD còn trang bị đầy đủ các chuẩn giao tiếp không dây hiện đại nhất thời điểm hiện tại bao gồm Wi-Fi 7 và Bluetooth 5.4, đảm bảo khả năng truyền tải dữ liệu dung lượng lớn liên tục và ổn định.

Xét về mặt hiệu năng thực tế thông qua các bài kiểm tra tiêu chuẩn, nền tảng Gorgon Halo đem lại sự gia tăng hiệu suất xử lý trung tâm CPU ở mức vừa phải.

Nhân đồ họa Radeon 8065S thực chất là một bản tinh chỉnh nhẹ từ phiên bản Radeon 8060S trước đó, giữ nguyên số lượng 40 đơn vị tính toán Compute Units dựa trên kiến trúc RDNA 3.5 quen thuộc.

Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của việc nâng cấp lên nền tảng Gorgon Halo lại nằm ở khả năng mở rộng dung lượng bộ nhớ toàn hệ thống. So với giới hạn 128 GB của kiến trúc Strix Halo cũ, nền tảng mới gia tăng dung lượng RAM thêm 50%.

Quan trọng hơn cả, việc mở rộng bộ nhớ dùng chung đã nâng dung lượng VRAM khả dụng lên đến 66%, tạo nên lợi thế cực kỳ to lớn cho các nhà phát triển phần mềm và kỹ sư dữ liệu.

Ryzen AI Max+ Pro 495 tích hợp nhân đồ họa Radeon 8065S là trọng tâm sức mạnh của nền tảng Gorgon Halo.

Tuy sở hữu những cải tiến vượt bậc về thông số phần cứng cùng khả năng xử lý đồ họa ấn tượng, sản phẩm mới của AMD lại đi kèm một mức giá vô cùng đắt đỏ.

Người dùng muốn sở hữu nền tảng Ryzen AI Halo Developer Platform phiên bản cao cấp nhất với 192 GB RAM và 2 TB dung lượng lưu trữ sẽ phải bỏ ra số tiền lên tới 190 triệu đồng tại thời điểm ra mắt.

Đây là một khoản đầu tư rất lớn, hướng trực tiếp đến đối tượng khách hàng doanh nghiệp, các phòng thí nghiệm nghiên cứu AI hoặc những chuyên gia cần một trạm làm việc siêu nhỏ gọn nhưng có sức mạnh đồ họa đỉnh cao.

Video: Ryzen AI Halo - Nền tảng của sức mạnh quái vật AMD trang bị cho PC