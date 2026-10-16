Trung Quốc đề xuất bổ sung 40 công nghệ vào danh mục cấm, hạn chế xuất khẩu

Cánh đồng điện Mặt Trời ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 16/10, Trung Quốc công bố dự thảo sửa đổi danh mục các công nghệ bị cấm hoặc hạn chế xuất khẩu, bổ sung 40 công nghệ thuộc các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), y sinh và hệ thống năng lượng mặt trời quang điện (PV) vào danh sách này.

Dự thảo sửa đổi, do Bộ Thương mại, Bộ Khoa học và Công nghệ của nước này phối hợp ban hành, bổ sung 14 công nghệ vào danh mục cấm và 26 công nghệ vào danh mục hạn chế. Xét theo lĩnh vực, có 23 công nghệ liên quan đến AI, 12 công nghệ liên quan đến quang điện (PV) và 5 công nghệ liên quan đến y sinh.

Dự thảo sửa đổi nhằm ngăn chặn sự rò rỉ các công nghệ cao và công nghệ cốt lõi. Dự thảo đề xuất cấm xuất khẩu các công nghệ cốt lõi của các mô hình AI lớn được huấn luyện bằng dữ liệu nhạy cảm trọng yếu quốc gia, cũng như các tác nhân AI phục vụ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu quốc gia, quốc phòng và các hoạt động cốt lõi của chính phủ.

Các công nghệ thiết kế chip AI 2,5D và 3D, cùng với công nghệ bộ nhớ flash 3D, cũng nằm trong danh mục hạn chế xuất khẩu. Các công nghệ xử lý thông tin AI và công nghệ nhận dạng dấu giọng nói (voiceprint recognition) cũng được đưa vào danh mục hạn chế đề xuất.

Tuy nhiên, quy định đề xuất này nêu rõ rằng những công nghệ đã trở thành phạm vi công cộng thông qua các hình thức như mã nguồn mở, công bố trên các bài báo khoa học hoặc các phương thức khác sẽ không nằm trong phạm vi quản lý.

Đối với lĩnh vực quang điện, có 12 công nghệ được bổ sung vào danh mục cấm hoặc hạn chế, bao gồm kỹ thuật sản xuất và thiết bị cốt lõi dùng để chế tạo polysilicon, tấm wafer silicon và pin năng lượng mặt trời.

Trong lĩnh vực y sinh, 5 công nghệ liên quan đến công nghệ tế bào và gene, công nghệ vi sinh vật gây bệnh… đã được bổ sung vào danh sách.

Danh mục này được công bố lần đầu vào năm 2001 và đã trải qua nhiều lần sửa đổi sau đó. Các công nghệ nằm trong danh mục cấm sẽ không được phép xuất khẩu, trong khi các công nghệ thuộc danh mục hạn chế sẽ cần phải có giấy phép xuất khẩu.

Người phát ngôn bộ trên cho biết nhiều nền kinh tế lớn đã áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ. Trung Quốc cũng thực hiện các biện pháp quản lý theo quy định pháp luật và thông lệ quốc tế nhằm phòng ngừa rủi ro, đồng thời bảo đảm hoạt động hợp tác và trao đổi công nghệ quốc tế.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết dự thảo sửa đổi này đang trong giai đoạn lấy ý kiến công chúng./.