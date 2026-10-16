Galaxy S27 Ultra dự kiến chạm mốc 2.000 USD: Áp lực giá linh kiện và cơ cấu dòng sản phẩm

Thế hệ điện thoại cao cấp Galaxy S27 của Samsung nhiều khả năng sẽ chứng kiến một đợt thiết lập mặt bằng giá mới khi dự kiến trình làng vào tháng 1 hoặc tháng 2/2027. Đáng chú ý nhất, phiên bản cao cấp nhất Galaxy S27 Ultra được dự đoán có giá khởi điểm từ 1.499 USD và có thể tiến sát mốc 2.000 USD cho biến thể bộ nhớ trong 1TB.

Động thái điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh chi phí linh kiện bán dẫn, đặc biệt là bộ nhớ RAM và chip nhớ lưu trữ, liên tục tăng mạnh trên quy mô toàn cầu. Đồng thời, các rò rỉ cũng cho thấy Samsung đang tái cấu trúc dòng sản phẩm chủ lực với việc bổ sung phiên bản hoàn toàn mới mang tên Galaxy S27 Pro.

Mẫu Galaxy S27 Ultra. Ảnh: X

Bốn phiên bản và bảng giá dự kiến của thế hệ Galaxy S27

Theo dữ liệu rò rỉ từ tài khoản @phonefuturst kết hợp cùng báo cáo từ tờ Chosun Daily (Hàn Quốc), dòng sản phẩm năm 2027 của Samsung sẽ được mở rộng lên 4 phiên bản thay vì 3 như trước đây: Galaxy S27 tiêu chuẩn, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra.

Sự xuất hiện của mẫu máy Galaxy S27 Pro được định vị nằm giữa biến thể Plus và Ultra. Mục tiêu của phân khúc này là phục vụ nhóm khách hàng muốn tiếp cận các tính năng công nghệ hàng đầu mà không cần chi trả mức giá quá cao của bản Ultra.

Mức giá của các phiên bản dung lượng cao hiện được xây dựng dựa trên tỷ lệ chênh lệch truyền thống của các dòng flagship tiền nhiệm. Việc đẩy giá bán của Galaxy S27 Ultra lên ngưỡng gần 2.000 USD không chỉ phản ánh chi phí phần cứng mà còn tạo ra khoảng trống cần thiết để mẫu Galaxy S27 Pro định hình chỗ đứng trên thị trường.

Nguyên nhân khiến chuỗi cung ứng linh kiện chịu áp lực chi phí

Để đánh giá tính xác thực của xu hướng tăng giá trên Galaxy S27, cần phân tích biến động giá bán của thế hệ tiền nhiệm. Vào thời điểm xuất xưởng ban đầu, Galaxy S26 có giá khởi điểm 899 USD, Galaxy S26 Plus là 1.099,99 USD và Galaxy S26 Ultra là 1.299,99 USD cho bản 256GB.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 10/2026, hãng đã tiến hành tăng giá toàn bộ dải sản phẩm Galaxy S26 thêm xấp xỉ 100 USD mỗi thiết bị. Galaxy S26 bản tiêu chuẩn tăng lên 999,99 USD, Galaxy S26 Plus lên 1.199,99 USD và bản Ultra chạm mức 1.399,99 USD cho tùy chọn 256GB (bản 1TB đạt 1.999,99 USD). Mức giá rò rỉ của Galaxy S27 tiêu chuẩn và Plus thực tế tương đương với khung giá đã điều chỉnh này.

Theo báo cáo từ tờ Chosun Daily, áp lực sản xuất chưa dừng lại khi Samsung tiếp tục cân nhắc tăng thêm 100.000 - 130.000 won (tương đương 75 - 100 USD) đối với dòng thiết bị cao cấp. Nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ sự leo thang không ngừng của giá bán buôn các loại chip nhớ RAM và bộ nhớ flash chuyên dụng cho smartphone.

Khi biên lợi nhuận bị thu hẹp do giá đầu vào tăng vọt, các thương hiệu phần cứng buộc phải lựa chọn giữa việc hy sinh lợi nhuận, cắt giảm các trang bị phụ trợ hoặc phân bổ trực tiếp một phần chi phí phát sinh vào giá bán niêm yết tới tay người tiêu dùng.

Phương án tối ưu chi phí cho người dùng khi nâng cấp thiết bị

Nếu chiến lược tăng giá được áp dụng chính thức, đây sẽ là bài toán cân nhắc đối với người tiêu dùng khi mức chênh lệch tài chính ngày một nới rộng. Để giảm thiểu gánh nặng chi phí, người dùng có thể áp dụng các giải pháp mua sắm linh hoạt:

Tận dụng chương trình đặt hàng sớm: Các đợt mở bán đầu tiên thường đi kèm chính sách thu cũ đổi mới (trade-in) với mức trợ giá cao cùng các gói quà tặng giá trị từ nhà sản xuất.

Lựa chọn dòng máy tiền nhiệm: Khi Galaxy S27 chuẩn bị ra mắt, các hệ thống bán lẻ và nhà phân phối thường giảm giá mạnh cho dòng Galaxy S26 nhằm giải phóng hàng tồn, mang lại hiệu năng cao với chi phí hợp lý hơn.

Hiện các thông số kỹ thuật chi tiết cũng như biểu giá thương mại của dòng Galaxy S27 vẫn chưa được Samsung công bố chính thức. Người dùng nên theo dõi các thông báo tiếp theo từ nhà sản xuất trước khi đưa ra quyết định nâng cấp.