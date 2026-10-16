Nhà sản xuất ôtô Đức BMW bắt đầu sản xuất pin 6G tại Trung Quốc

(Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Ngày 15/10, nhà sản xuất ôtô Đức BMW bắt đầu sản xuất hàng loạt pin điện áp cao thế hệ thứ 6 tại cơ sở trị giá 10 tỷ NDT (1,4 tỷ USD) ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Đây là một bước tiến quan trọng khác trong nỗ lực của các hãng xe châu Âu nhằm thắt chặt quan hệ với thị trường Trung Quốc.

Theo tờ Global Times, cơ sở tại Thẩm Dương là địa điểm sản xuất thứ ba trên toàn cầu của BMW dành cho dòng pin thế hệ mới nhất này, sau các nhà máy tại Hungary và Đức.

Theo thông báo từ BMW, số pin được sản xuất tại địa phương này sẽ cung cấp năng lượng cho các mẫu xe Neue Klasse trong tương lai được sản xuất tại Trung Quốc, giúp rút ngắn quãng đường vận chuyển, đồng thời đảm bảo một chuỗi cung ứng hiệu quả và linh hoạt.

Ông Milan Nedeljkovic, Chủ tịch BMW, cho biết Trung Quốc đã trở thành trụ cột quan trọng trong mạng lưới đổi mới toàn cầu của hãng, nơi nhà sản xuất ôtô Đức thực hiện các hoạt động phát triển, thử nghiệm và công nghiệp hóa các công nghệ mới.

Ở nhiều khía cạnh then chốt, Trung Quốc đang dẫn đầu về tốc độ, quy mô và công nghệ tiên tiến. Những năng lực mà BMW phát triển tại đây giúp củng cố khả năng cạnh tranh của hãng trên toàn thế giới.

Bước đi của BMW diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất ôtô châu Âu đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc đẩy nhanh quá trình điện khí hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh, từ đó thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng hơn với các công ty công nghệ Trung Quốc.

Volkswagen cũng đang mở rộng chiến lược nội địa hóa với hơn 3.000 nhân viên đang làm việc tại trung tâm nghiên cứu của hãng ở Hợp Phì, tỉnh An Huy để phát triển các công nghệ thế hệ mới.

Stellantis - tập đoàn châu Âu sở hữu các thương hiệu như Peugeot, Fiat và Opel, cũng được cho là đang tăng cường hợp tác với nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Leapmotor, bao gồm kế hoạch cùng phát triển một mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) chạy điện cho thương hiệu Opel./.